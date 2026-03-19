Eladó egy 100 éves vasútállomás a meseszép vidéken: ennyiért még egy lepukkant panellakást sem kapsz
Nem mindennapi ingatlan került piacra Heves vármegyében: egy egykori vasútállomást kínálnak eladásra, amely később postaként is működött. A különleges épület ára elsőre csábító lehet, de a részletek között akad néhány komoly megkötés is.
Igazi kuriózumot hirdettek meg eladásra a Heves vármegyei Mikófalva településen: gazdát keres az egykori vasútállomás épülete, amely az utóbbi években postahivatalként működött – írja a heol.hu. A II. Rákóczi Ferenc út 34. szám alatti ingatlan a tulajdoni lap szerint ma is „kivett vasútállomásként” szerepel, noha eredeti funkcióját már több mint négy évtizede elveszítette, a posta pedig néhány éve bezárt benne.
A mintegy 100 éves, kőből épült ingatlant közel 20 millió forintos irányáron kínálják. A telek 173 négyzetméteres, maga az épület pedig körülbelül 70 négyzetméter alapterületű. A hirdetés azonban nem hallgatja el a hátrányokat sem: az épületben jelenleg csak villany van, víz, csatorna és gáz nincs bevezetve. Emellett helyi védettséget élvez, és besorolása miatt sem hitel, sem állami támogatás nem vehető igénybe a megvásárlásához.
Kalandos múlt: így került oda a vasút
A mikófalvi vasút története meglehetősen fordulatos. Az Eger–Putnok-vasútvonal eredeti terveiben még nem szerepelt megálló a településen, sőt a nyomvonal sem a falu mellett haladt volna el. A helyiek ellenállása azonban átírta a terveket: a gazdák nem adták földjeiket a vasút építéséhez, így a pálya végül közelebb került a településhez. Ennek ellenére hivatalos megálló csak 1922-ben létesült, elsősorban a híres mikófalvi passiójátékok miatt, amelyek idején még különvonatok is közlekedtek. Az ideiglenes megállót egy évvel később véglegesítették, a ma is álló állomásépület pedig a források szerint az 1940-es évek elején épült fel.
A vasútvonal Mikófalván egészen 1982. október 10-ig működött. Ekkor azonban megszüntették a személyforgalmat, a síneket pedig később el is bontották. A helyieket váratlanul érte a döntés: korábban azt ígérték, hogy a térségben legalább tehervonatok közlekednek majd. A vasút megszüntetése után a lakók többször is próbálták elérni a vonal visszaállítását, sikertelenül.
Kinek érheti meg?
Az ingatlan elsősorban azoknak lehet vonzó, akik különleges, történelmi hangulatú épületet keresnek – és nem riadnak vissza a felújítás nehézségeitől.
A kérdés csak az: a romantikus vasúti múlt és az egyedi karakter elég lesz-e ahhoz, hogy valaki bevállalja a komoly kompromisszumokat is.
Címlapkép: Ingatlan.com
