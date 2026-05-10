Személyesen közölte Jamie Oliver a magyarokkal a rendkívüli hírt: a budapesti étttermeket érinti a lépés

Jamie Oliver különleges bejelentéssel lepte meg magyar rajongóit a hivatalos TikTok-oldalán közzétett rövid videóban. A világhírű séf elmondta, hogy idén ünnepli a budapesti Jamie’s Italian fennállásának 10., valamint a Jamie Oliver Diner 5. évfordulóját.

A jubileum alkalmából különleges nyereményjátékkal készülnek: azok a vendégek, akik áprilisban vagy májusban ellátogatnak az éttermekbe és ott étkeznek, automatikusan részt vesznek egy sorsoláson. A szerencsés nyertes egy londoni utazást nyerhet, ahol Jamie Oliver egyik éttermében is vendégül látják, emellett további meglepetések is várnak rá.

Jamie Oliver a videóban személyesen is megköszönte a magyar vendégek támogatását, és arra biztatott mindenkit, hogy együtt ünnepeljék meg az elmúlt évek sikereit tavasszal a Jamie’s Italian és a Jamie Oliver Diner éttermeiben. Íme a rövid videó a legendás "pucér" szakács hivatalos TikTok-csatornájáról: