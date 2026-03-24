Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 24.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. március 24.
Névnap
Gábor, Karina
Friss hírek
- Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
- Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
- Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
- Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
- Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
- Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
Deviza árfolyam
EUR: 388.6 Ft
CHF: 425.4 Ft
GBP: 449.72 Ft
USD: 335.49 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 36250 Ft
MOL: 3914 Ft
RICHTER: 11760 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.25: Az északnyugat felől növekvő fátyolfelhőzet mellett egyre inkább szűrt napsütés valószínű, de a Dunától keletre gomolyfelhők is képződnek, melyek délutánra szétterülhetnek. Késő este északnyugaton beborul az ég, és ott már eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szél több helyen megélénkül, a Dunántúlon erős lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 15 és 20 fok között alakul.
2026.03.26: A Dunántúlon már erősen felhős vagy borult idő lesz, másutt még több órára kisüt a nap, estére azonban mindenütt beborul az ég. A déli órákig még inkább csak a Dunántúlon, majd másutt is várható eső, zápor. Estefelé az Alpokalján és a Bakonyban havas eső, hó is lehet. A nyugati tájakon jelentős mennyiségű csapadék valószínű. Keleten a délies szél többfelé megélénkül, megerősödik, a Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél lesz helyenként viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 5 és 11, másutt 12 és 20 fok között várható.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.24)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.