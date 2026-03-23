Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?

Európa ritkán mond ki egyértelmű nemet Washingtonnak – most mégis ez történt. Az amerikai kezdeményezés elutasítása nemcsak egy konkrét katonai tervről szól, hanem arról is, hogy a kontinens meddig hajlandó követni mások döntéseit egy egyre kiszámíthatatlanabb világban. A látványos egység mögött azonban mélyebb dilemmák húzódnak: valóban önálló szereplővé válik-e Európa, vagy továbbra is a következmények viselője marad?

Az elmúlt években több elemzésünkben is foglalkoztunk a világrend átalakulásával, és azon belül Európa egyre bizonytalanabb helyzetével. A kontinens sokáig stabil, kiszámítható nagyhatalmi tényezőként működött, mára azonban inkább egy önmagát kereső, időszakos válságokkal küzdő szereplő képét mutatja. Ennek jelei több területen is megmutatkoznak.

Az ukrajnai háború során például egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a stratégiai döntések súlypontja nem Európában van, miközben a konfliktus következményeit döntően mégis az európai gazdaságok és társadalmak viselik. Ezzel párhuzamosan a kontinens gazdasági versenyképessége is csökken, miközben energiafüggősége és technológiai lemaradása tovább mélyíti a kiszolgáltatottságát.

Ebben a már eleve feszült és törékeny helyzetben érkezett el egy újabb fordulópont. Ahogy nemrég beszámoltunk róla, az Egyesült Államok legfontosabb európai szövetségesei egységesen elutasították Donald Trump tervét, amely a Hormuzi-szoros katonai erővel történő megnyitására irányult. A javaslat nemcsak egy újabb közel-keleti konfliktusba való belépést jelentette volna, hanem azt is, hogy Európa ismét egy amerikai kezdeményezés követőjévé válik egy olyan helyzetben, amelynek kialakulásába nem volt érdemi beleszólása. A visszautasítás ezért túlmutat önmagán: egyfajta politikai jelzés arról, hogy a kontinens vezetői egyre kevésbé hajlandók automatikusan igazodni Washington döntéseihez.

A feszültséget tovább növelte, hogy Donald Trump a döntés nyomán a NATO-ból való kilépés lehetőségét is felvetette, ami korábban elképzelhetetlennek számító bizonytalanságot hozott a transzatlanti kapcsolatokba. Egy ilyen kijelentés nem pusztán retorikai eszköz: alapjaiban kérdőjelezi meg azt a biztonsági rendszert, amelyre Európa évtizedeken keresztül építette saját stabilitását.

Az európai vezetők mostani, szinte kórusban elmondott elutasítása első ránézésre egy egyszerű politikai üzenetnek tűnhet: nem vesznek részt egy újabb közel-keleti háborúban. Valójában azonban sokkal többről van szó. Ez a reakció egy hosszabb folyamat eredménye, amelyben Európa fokozatosan felismerte saját korlátait, függőségeit és azt is, hogy az Egyesült Államokhoz fűződő viszonya alapvetően megváltozott.

A gyors és határozott válasz azért hatott katartikusnak sok európai fővárosban, mert hetekig tartó bizonytalanság és megosztottság előzte meg. Az iráni konfliktus első szakaszában az európai államok egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek, és nem volt világos, hogy képesek lesznek-e közös álláspontot kialakítani. Ehhez képest most nemcsak egységesen utasították el az amerikai felhívást, hanem azt is jelezték, hogy hajlandók nyíltan szembemenni Washingtonnal.

Ez a különbség kulcsfontosságú: Európa egyre kevésbé hajlandó automatikusan követni az amerikai külpolitikai döntéseket. A témával bővebben egy elemzésében a Financial Times foglalkozott.

A Trump-korszak állandó válságai

Ahhoz, hogy ezt a fordulatot megértsük, érdemes visszanézni Donald Trump második elnöki ciklusának első időszakára. Az Európai Unió gyakorlatilag folyamatos kríziskezelésben élt. A NATO jövőjét érintő fenyegetések, az Ukrajnának nyújtott támogatás hirtelen visszafogása, a kereskedelmi konfliktusok és a vámháború, valamint az Oroszországgal való látványos közeledés mind olyan lépések voltak, amelyek alapjaiban rengették meg a transzatlanti kapcsolatot.

Ehhez jött még a Grönland körüli feszültség, amely sokak számára szimbolikus pillanat volt. Amikor az Egyesült Államok nyomást gyakorolt egy európai terület megszerzése érdekében, az már nemcsak geopolitikai vita volt, hanem egyértelmű kihívás az európai szuverenitás számára. Az EU akkor ugyan képes volt egységes választ adni, és még komoly kereskedelmi ellenlépéseket is kilátásba helyezett, de a konfliktus végül nem eszkalálódott.

Ez a tapasztalat azonban nyomot hagyott. Az európai döntéshozók egy része ekkor kezdte el komolyan venni azt a lehetőséget, hogy az Egyesült Államok nemcsak kiszámíthatatlan partner, hanem időnként kifejezetten ellenérdekelt szereplő is lehet.

Az iráni konfliktus mélyebb jelentősége

Az iráni háború ebben a folyamatban fordulópontnak tekinthető. Nem csupán egy újabb válság, hanem olyan kérdés, amely közvetlenül érinti Európa stratégiai jövőjét. Az egyik legfontosabb tényező, hogy az európai államokat nem vonták be a döntésbe. Sem az Egyesült Államok, sem Izrael nem konzultált velük a katonai akció előtt.

Ez a mellőzés önmagában is komoly feszültséget okozott, de a helyzetet súlyosbította, hogy a konfliktus következményeit elsősorban Európa viseli. Az energiaárak emelkedése, az olajszállítások bizonytalansága és a régió destabilizációja mind közvetlen hatással vannak az európai gazdaságokra.

Itt jelenik meg az egyik alapvető ellentmondás: Európa nem akar részt venni a háborúban, de nem tudja kivonni magát annak következményei alól. Ez a kettősség végigkíséri az unió reakcióit.

Az is fontos, hogy az iráni kérdés érzelmi és politikai szempontból is érzékeny. Az EU számára a 2015-ös nukleáris megállapodás egy ritka külpolitikai siker volt. Amikor Trump korábban felmondta ezt az egyezményt, az nemcsak diplomáciai kudarcot jelentett, hanem azt az érzést is erősítette, hogy az európai erőfeszítések könnyen semmissé válhatnak.

Az egység határai

Bár a mostani közös elutasítás erős üzenet, a háttérben komoly megosztottság húzódik meg. Ezek a különbségek nem új keletűek, de a jelenlegi válság élesebben láthatóvá tette őket.

Az egyik legfontosabb törésvonal a külpolitikai és biztonságpolitikai gondolkodásban van. A kelet-európai országok, különösen a balti államok, továbbra is az Egyesült Államokat tekintik a biztonságuk alapjának. Számukra a NATO nemcsak szövetség, hanem létkérdés. Emiatt sokkal óvatosabban viszonyulnak minden olyan lépéshez, amely gyengítheti a transzatlanti kapcsolatot.

Ezzel szemben Franciaország és néhány más nyugat-európai ország régóta szorgalmazza a stratégiai autonómiát. Ez nem feltétlenül jelenti az Egyesült Államoktól való elszakadást, inkább azt, hogy Európa képes legyen önállóan cselekedni, ha az érdekei ezt kívánják. A két megközelítés közötti feszültség most is jelen van. Az egység inkább taktikai, mint stratégiai jellegű.

Energia, gazdaság és a belső feszültségek

A konfliktus egyik legkézzelfoghatóbb hatása az energia területén jelentkezik. Európa importfüggősége miatt különösen érzékeny az olaj- és gázárak emelkedésére. A Hormuzi-szoros körüli feszültség pedig közvetlenül veszélyezteti a globális energiaszállításokat.

Az erre adott válaszok azonban megosztják a tagállamokat. Egyes kormányok állami támogatásokkal próbálnák enyhíteni a gazdasági hatásokat, míg mások attól tartanak, hogy ez torzítja a versenyt és megbontja az egységes piacot. Felmerült a szén-dioxid-kibocsátási rendszer módosítása vagy gyengítése is, ami újabb vitákat generál.

Még ennél is érzékenyebb kérdés az Oroszországhoz való viszony. Az az elképzelés, hogy az olcsó orosz energia érdekében normalizálni kellene a kapcsolatokat, alapjaiban kérdőjelezi meg az EU eddigi politikáját. Bár ezt nyíltan kevesen támogatják, a háttérben egyre többen vetik fel, ami hosszabb távon komoly politikai konfliktusokhoz vezethet.

Katonai és diplomáciai korlátok

Az EU egyik legnagyobb problémája, hogy bár gazdasági értelemben globális szereplő, katonai és diplomáciai értelemben korlátozottak az eszközei. A jelenlegi válság ezt különösen világossá tette.

A tagállamok katonai képességei nagyon eltérőek. Franciaország aktívabb szerepet vállal, haditengerészeti jelenléttel is, míg más országok jóval visszafogottabbak. Ez megnehezíti az egységes fellépést, még akkor is, ha politikai szinten van közös álláspont.

A döntéshozatal lassúsága szintén komoly akadály. Az unióban sok külpolitikai kérdésben egyhangúság szükséges, ami válsághelyzetben bénító hatású lehet. Bár felmerült a többségi döntéshozatal bevezetése, sok tagállam nem hajlandó lemondani vétójogáról. Ez a helyzet oda vezet, hogy az EU gyakran informális együttműködésekre támaszkodik.

Stratégiai autonómia vagy függőség?

A jelenlegi válság egyik központi kérdése, hogy Európa képes-e valóban önálló stratégiai szereplővé válni. Az elmúlt években ez a gondolat egyre inkább bekerült a mainstream politikai gondolkodásba, de a megvalósítás még messze van.

A védelmi képességek fejlesztése időigényes és költséges folyamat. Még optimista becslések szerint is legalább egy évtizedre van szükség ahhoz, hogy Európa közelebb kerüljön az önállósághoz. Addig viszont továbbra is rá van utalva az Egyesült Államokra.

Ez a függőség komoly politikai dilemmát jelent. Miközben egyre többen szeretnének nagyobb függetlenséget, kevesen hajlandók vállalni az ezzel járó kockázatokat és költségeket.

Egy lassú rendszer a gyors világban

Az EU működésének egyik alapvető problémája, hogy egy másik korszak logikája szerint épült fel. Olyan világban jött létre, ahol a konfliktusok kevésbé voltak gyorsak és kiszámíthatatlanok. A jelenlegi geopolitikai környezet viszont gyors reakciókat igényel.

Ez a strukturális probléma most különösen élesen mutatkozik meg. Az unió képes ugyan közös álláspontokat kialakítani, de ezek gyakran lassan születnek meg, és kompromisszumokkal terheltek. Ez csökkenti a hatékonyságot, különösen válsághelyzetekben.

A gyakran idézett hasonlat szerint az EU inkább egy lassan forduló olajszállító hajó, mint egy gyorsan reagáló hadihajó. A jelenlegi helyzetben ez nemcsak metafora, hanem nagyon is konkrét probléma.

Mi következik Európa számára?

Az iráni konfliktus és az arra adott európai reakció egy hosszabb folyamat része. Nem egy egyszeri eseményről van szó, hanem egy olyan korszak kezdetéről, amelyben Európának újra kell definiálnia saját szerepét. A mostani egység fennmaradása korántsem biztos. A háttérben meghúzódó ellentétek bármikor felszínre törhetnek, különösen akkor, ha a válság elhúzódik vagy tovább eszkalálódik.

A legnagyobb kihívás talán az, hogy Európa egyszerre kénytelen kezelni külső és belső problémákat. Kívülről egy egyre bizonytalanabb és konfliktusosabb világ nyomása nehezedik rá, belül pedig saját megosztottságával kell szembenéznie.

A mostani „nem” tehát nem végpont, hanem kiindulópont. Egy olyan folyamat kezdete, amelyben eldől, hogy az Európai Unió képes-e valódi geopolitikai szereplővé válni, vagy továbbra is mások döntéseinek következményeit lesz kénytelen viselni.