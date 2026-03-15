A Pénzcentrum 2026. március 15.-i hírösszefoglalója
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
A mostani hét napsütéses, kora tavaszias időjárása után a következő napokban változékonyabbra fordul Magyarország időjárása. A jövő hét elején még többfelé marad a viszonylag nyugodt, anticiklonális hatású idő, majd a hét közepétől egyre gyakrabban érhetik el térségünket gyenge frontok és nedvesebb légtömegek. Emiatt megnő a felhőzet és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nappali hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul, de a hajnalok többfelé hidegek, néhol fagyosak lehetnek.
Hétfőn nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, és megérkezik a hidegfront is. Az északnyugati országrészben megnő a csapadék esélye, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik
Kedden a csapadékzóna már az ország középső részét is elérheti, miközben a keleti tájakon kisebb az esély esőre. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 8 és 13 fok között alakul, ennél valamivel enyhébb idő csak a keleti határ mentén fordulhat elő.
Szerdán átmenetileg kissé nedvesebb levegő érkezhet fölénk. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan záporok is kialakulhatnak, főként a Dunántúlon és a középső országrészben. A szél többnyire mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet 13–17 fok körül alakul.
Csütörtökön ismét több helyen felszakadozhat a felhőzet, és hosszabb napos időszakok is lehetnek. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A hajnali órákban 0 és +6 fok közé hűl a levegő, délután 15–19 fok valószínű.
Pénteken ismét növekedhet a felhőzet, és egy újabb gyenge front hatására elszórtan záporok is előfordulhatnak. A szél többfelé megélénkülhet. A nappali hőmérséklet 13–18 fok között alakul.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?
Szombaton változóan felhős idő valószínű. Helyenként kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, de tartós csapadék nem valószínű. A csúcshőmérséklet többnyire 12–17 fok között alakul.
Vasárnap ismét szárazabb levegő érkezhet a térségbe, ezért többfelé kisüt a nap. A reggeli órákban több helyen hideg lesz, néhol gyenge fagy sem kizárt, délután viszont 13–17 fok közötti értékeket mérhetünk.
Sokak kedvenc étterme, cukrászdája húzza le a rolót végleg: egyre rosszabb a helyzet, ebből nehéz lesz kimászni
Egy év alatt országosan mintegy 4 százalékkal csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon.
Pénteken többnyire nyugodt, kora tavaszias idő alakul ki Magyarországon.
Veszélyben a magyarok kedvenc tengerparti nyaralása? Hivatalos bejelentés érkezett a háborús pánik közepette
Törökországban a turisztikai szolgáltatások minden desztinációban a megszokott rendben működnek.
Március 28-án, szombaton megnyílik a nagyközönség előtt a megújult Citadella a budapesti Gellért-hegyen.
Pánik a repülőjegyek piacán: brutális drágulást hozott a válság, de a háttérben valami egészen más történik
Miközben a közel-keleti konfliktus miatt sok utas pánikszerű drágulást érzékel a repülőjegyeknél, a valóság jóval összetettebb.
Az Európai Parlament a nyaralók védelme érdekében támogatta az utazásszervezők által ajánlott utazási ajánlatcsomagok egyértelműbb meghatározását szolgáló új szabályokat
Súlyos árat fizethetnek az utazók a fegyveres konfliktus miatt: drasztikusan megdrágulhatnak a repülőjegyek
Az európai turizmus iránti kereslet várhatóan nem csökken érdemben.
A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt Budapest több kerületében forgalomkorlátozások lesznek.
A világkörüli hajóutak iránti kereslet évek óta meredeken nő, a több hónapos tengeri utazások pedig már nem csupán a luxus extrém kategóriáját jelentik.
Kétnapos sztrájk kezdődött a Lufthansa német légitársaságnál csütörtökön a VC pilótaszakszervezet felszólítására.
A Csendes-óceán mélyében már zajlik az átrendeződés: a felmelegedés akár szuper El Niño kialakulásához is vezethet 2026 végére.
Filléres repjegyekkel csábítják az utazókat a slágernyaralóhelyre, de van egy bökkenő: elég közel van Irán - te bevállalnád?
A február végén kezdődött, Irán elleni amerikai–izraeli támadások óta sok turista elbizonytalanodott az utazásokkal kapcsolatban.
Dubaj, az Egyesült Arab Emírségek turisztikai és pénzügyi központja súlyos válságba került.
A három nagy amerikai légitársaság – az American Airlines, a Delta Air Lines és a United Airlines – jelentősen átalakítja nemzetközi útvonalhálózatát.
A MÁV-csoport csütörtöki közleményében azt kérte, hogy az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁVPlusz applikáción keresztül
Míg 2025-ben minden negyedik nyaraló az indulás előtti hetekben vásárolta meg repülőjegyét, idén a főszezoni és utószezoni helyek fogynak a leggyorsabban.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.