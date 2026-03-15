Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell

A mostani hét napsütéses, kora tavaszias időjárása után a következő napokban változékonyabbra fordul Magyarország időjárása. A jövő hét elején még többfelé marad a viszonylag nyugodt, anticiklonális hatású idő, majd a hét közepétől egyre gyakrabban érhetik el térségünket gyenge frontok és nedvesebb légtömegek. Emiatt megnő a felhőzet és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nappali hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul, de a hajnalok többfelé hidegek, néhol fagyosak lehetnek.

Hétfőn nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, és megérkezik a hidegfront is. Az északnyugati országrészben megnő a csapadék esélye, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik

Kedden a csapadékzóna már az ország középső részét is elérheti, miközben a keleti tájakon kisebb az esély esőre. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 8 és 13 fok között alakul, ennél valamivel enyhébb idő csak a keleti határ mentén fordulhat elő.

Szerdán átmenetileg kissé nedvesebb levegő érkezhet fölénk. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan záporok is kialakulhatnak, főként a Dunántúlon és a középső országrészben. A szél többnyire mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet 13–17 fok körül alakul.

Csütörtökön ismét több helyen felszakadozhat a felhőzet, és hosszabb napos időszakok is lehetnek. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A hajnali órákban 0 és +6 fok közé hűl a levegő, délután 15–19 fok valószínű.

Pénteken ismét növekedhet a felhőzet, és egy újabb gyenge front hatására elszórtan záporok is előfordulhatnak. A szél többfelé megélénkülhet. A nappali hőmérséklet 13–18 fok között alakul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szombaton változóan felhős idő valószínű. Helyenként kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, de tartós csapadék nem valószínű. A csúcshőmérséklet többnyire 12–17 fok között alakul.

Vasárnap ismét szárazabb levegő érkezhet a térségbe, ezért többfelé kisüt a nap. A reggeli órákban több helyen hideg lesz, néhol gyenge fagy sem kizárt, délután viszont 13–17 fok közötti értékeket mérhetünk.