Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell

2026. március 15. 15:31

A mostani hét napsütéses, kora tavaszias időjárása után a következő napokban változékonyabbra fordul Magyarország időjárása. A jövő hét elején még többfelé marad a viszonylag nyugodt, anticiklonális hatású idő, majd a hét közepétől egyre gyakrabban érhetik el térségünket gyenge frontok és nedvesebb légtömegek. Emiatt megnő a felhőzet és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nappali hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul, de a hajnalok többfelé hidegek, néhol fagyosak lehetnek.

Hétfőn nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, és megérkezik a hidegfront is. Az északnyugati országrészben megnő a csapadék esélye, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik

Kedden a csapadékzóna már az ország középső részét is elérheti, miközben a keleti tájakon kisebb az esély esőre. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 8 és 13 fok között alakul, ennél valamivel enyhébb idő csak a keleti határ mentén fordulhat elő.

Szerdán átmenetileg kissé nedvesebb levegő érkezhet fölénk. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan záporok is kialakulhatnak, főként a Dunántúlon és a középső országrészben. A szél többnyire mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet 13–17 fok körül alakul.

Csütörtökön ismét több helyen felszakadozhat a felhőzet, és hosszabb napos időszakok is lehetnek. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A hajnali órákban 0 és +6 fok közé hűl a levegő, délután 15–19 fok valószínű.

Pénteken ismét növekedhet a felhőzet, és egy újabb gyenge front hatására elszórtan záporok is előfordulhatnak. A szél többfelé megélénkülhet. A nappali hőmérséklet 13–18 fok között alakul.

Szombaton változóan felhős idő valószínű. Helyenként kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, de tartós csapadék nem valószínű. A csúcshőmérséklet többnyire 12–17 fok között alakul.

Vasárnap ismét szárazabb levegő érkezhet a térségbe, ezért többfelé kisüt a nap. A reggeli órákban több helyen hideg lesz, néhol gyenge fagy sem kizárt, délután viszont 13–17 fok közötti értékeket mérhetünk.
