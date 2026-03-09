2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
16 °C Budapest
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Gazdaság

Készülhetnek a magyar autósok: válságtanácskozás után avatkozhat be az üzemanyagárakba a kabinet

Pénzcentrum
2026. március 9. 14:30

Orbán Viktor miniszterelnök az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt a legfontosabb hazai gazda- és fuvarozószervezetek vezetőivel egyeztetett. A találkozót, valamint a Védelmi Tanács és az Energiabiztonsági Tanács hétfői ülését a fokozódó közel-keleti feszültség, a megugró világpiaci árak és az ukrán olajblokád indokolta - tudósított a Portfolio.

A Karmelita kolostorban tartott megbeszélésen a kormányzat részéről a miniszterelnök mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter, Nagy István agrárminiszter, Orbán Balázs politikai igazgató, valamint Csepreghy Nándor miniszterhelyettes vett részt.

Az érdekképviseletek oldaláról az agráriumot Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, illetve Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke képviselte. A közlekedési és fuvarozási szektor nevében Hatala József, a Magyar Autóklub elnöke, Barna Zsolt, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke, valamint Lajkó Ferenc, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára volt jelen.

A rendkívüli tanácskozásokra azért volt szükség, mert a közel-keleti konfliktus kiéleződése miatt az elmúlt napokban drasztikusan megugrott a kőolaj világpiaci ára. Ezzel párhuzamosan a forint is gyengült a dollárral szemben.

A kedvezőtlen piaci folyamatok és a mostani magas szintű kormányzati egyeztetések fényében egyre valószínűbbé válik, hogy a kabinet hamarosan beavatkozik a hazai üzemanyagárak alakulásába.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #magyarország #gazdaság #benzinár #orbán viktor #fuvarozás #olajár #forintgyengülés #üzemanyagárak #kőolaj #Közel-Kelet

