Kiderült, mire készül a 4iG: elképesztő összeget öntenek egy külföldi ország technológiai fejlesztésébe

A 4iG Csoport és az Ericsson megállapodást kötött Észak-Macedónia új, úgynevezett zöldmezős 5G mobilhálózatának kiépítésére. A szerződést a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen írták alá, a projektet a 4iG macedón leányvállalata, a One Macedonia valósítja meg – közölte a vállalat az MTI-vel.

A fejlesztés a 2026 januárjában megszerzett frekvencialicenchez kapcsolódik. A tervek szerint az első városi 5G lefedettség 2027 tavaszára jelenhet meg, az országos hálózat kiépítése pedig 2033-ig fejeződhet be.

Az Ericsson a projekt exkluzív technológiai partnere lesz. A 4iG tájékoztatása szerint a mintegy 100 millió eurós beruházási program részeként négy év alatt több mint 500 darab 5G bázisállomást telepítenek Észak-Macedóniában.

A Barcelonában aláírt megállapodás a 2026 és 2029 közötti időszakra szól, és a rádiós hozzáférési hálózat, valamint a maghálózat technológiai elemeinek szállítására is kiterjed. Emellett a szoftveres megoldások biztosítása, a teljes rendszer kiépítése és a hosszú távú műszaki támogatás is része a szerződésnek.

A One Macedonia hálózata a régió egyik legmodernebb 5G infrastruktúrája lehet. Zöldmezős beruházásként a rendszert teljesen új alapokon építik ki, így nem kell alkalmazkodnia korábbi technológiák korlátaihoz. A vállalat szerint ez nagy sebességű adatkapcsolatot, alacsony késleltetést és stabil hálózati működést biztosíthat.

A frekvencialicencben meghatározott ütemterv alapján 2027 márciusáig legalább egy városban elérhető lesz az 5G szolgáltatás. 2029-re a főbb közlekedési útvonalakon, 2031-re valamennyi városban, 2033-ra pedig országosan válhat elérhetővé a hálózat.

A megállapodás két részből áll: egy eszközszállítási szerződés az Ericsson AB-vel, valamint egy szolgáltatási megállapodás az Ericsson Macedonia vállalattal. A cél a globális technológiai háttér és a helyi kivitelezési kapacitások kombinálása. A 4iG szerint a beruházás része annak a hosszú távú stratégiának, amely a nyugat-balkáni térség digitális infrastruktúrájának fejlesztését célozza.

A budapesti központú 4iG Csoport Magyarország egyik legnagyobb technológiai és infokommunikációs vállalatcsoportja, amelynek részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén kereskednek. A cégcsoport közel 10 ezer munkavállalót foglalkoztat, és több területen, például hálózati infrastruktúra, adatközpontok, technológiai rendszerek, valamint űripari és védelmi fejlesztések területén is aktív.