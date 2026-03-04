Hogyan lehet megkülönböztetni a valóban értékes információkat a puszta zajtól? A siker kulcsa a jövőben egyre inkább az lesz, hogy képesek leszünk-e ezt kiszűrni.
Kiderült, mire készül a 4iG: elképesztő összeget öntenek egy külföldi ország technológiai fejlesztésébe
A 4iG Csoport és az Ericsson megállapodást kötött Észak-Macedónia új, úgynevezett zöldmezős 5G mobilhálózatának kiépítésére. A szerződést a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen írták alá, a projektet a 4iG macedón leányvállalata, a One Macedonia valósítja meg – közölte a vállalat az MTI-vel.
A fejlesztés a 2026 januárjában megszerzett frekvencialicenchez kapcsolódik. A tervek szerint az első városi 5G lefedettség 2027 tavaszára jelenhet meg, az országos hálózat kiépítése pedig 2033-ig fejeződhet be.
Az Ericsson a projekt exkluzív technológiai partnere lesz. A 4iG tájékoztatása szerint a mintegy 100 millió eurós beruházási program részeként négy év alatt több mint 500 darab 5G bázisállomást telepítenek Észak-Macedóniában.
A Barcelonában aláírt megállapodás a 2026 és 2029 közötti időszakra szól, és a rádiós hozzáférési hálózat, valamint a maghálózat technológiai elemeinek szállítására is kiterjed. Emellett a szoftveres megoldások biztosítása, a teljes rendszer kiépítése és a hosszú távú műszaki támogatás is része a szerződésnek.
A One Macedonia hálózata a régió egyik legmodernebb 5G infrastruktúrája lehet. Zöldmezős beruházásként a rendszert teljesen új alapokon építik ki, így nem kell alkalmazkodnia korábbi technológiák korlátaihoz. A vállalat szerint ez nagy sebességű adatkapcsolatot, alacsony késleltetést és stabil hálózati működést biztosíthat.
A frekvencialicencben meghatározott ütemterv alapján 2027 márciusáig legalább egy városban elérhető lesz az 5G szolgáltatás. 2029-re a főbb közlekedési útvonalakon, 2031-re valamennyi városban, 2033-ra pedig országosan válhat elérhetővé a hálózat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A megállapodás két részből áll: egy eszközszállítási szerződés az Ericsson AB-vel, valamint egy szolgáltatási megállapodás az Ericsson Macedonia vállalattal. A cél a globális technológiai háttér és a helyi kivitelezési kapacitások kombinálása. A 4iG szerint a beruházás része annak a hosszú távú stratégiának, amely a nyugat-balkáni térség digitális infrastruktúrájának fejlesztését célozza.
A budapesti központú 4iG Csoport Magyarország egyik legnagyobb technológiai és infokommunikációs vállalatcsoportja, amelynek részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén kereskednek. A cégcsoport közel 10 ezer munkavállalót foglalkoztat, és több területen, például hálózati infrastruktúra, adatközpontok, technológiai rendszerek, valamint űripari és védelmi fejlesztések területén is aktív.
A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen.
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést...
A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal
Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás
A magyar FMCG-piac 2026-ban a kisboltok bezárása és az árrésstop árnyékában küzd a túlélésért.
Kijev a javítások elhúzódásával indokolja a késlekedést, Budapest és Pozsony viszont politikai szándékot sejt a háttérben, a vita pedig már uniós szintre emelkedett.
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.
A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:
A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a TAL vezeték üzemeltetője.
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők,
Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne.
Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.