A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába.
Vége a filléres repüléseknek? Elon Musk szúrhat ki a magyarokkal, ezt tervezi a milliárdos
Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel - jelentette a Forbes.
Elon Musk hétfő délután az X közösségi platformon ismét felvetette, hogy megvásárolná az ír fapados légitársaságot, a Ryanairt. A milliárdos a vállalat egyik szellemes bejegyzésére reagálva tette fel a kérdést: "Mennyibe kerülne megvenni titeket?" Ezután hozzátette: "Nagyon szeretnék egy Ryant kinevezni a Ryanair élére. Ez a sorsotok."
Nem sokkal később Musk szavazást indított a profilján, amelyben megkérdezte követőit, hogy megvegye-e a céget. Délután fél négyig több mint 300 ezer szavazat érkezett, a válaszadók 79 százaléka pedig támogatta az ötletet.
A nyilvános szóváltás egy múlt heti podcastban elhangzott O'Leary-megjegyzéssel kezdődött. A Ryanair vezérigazgatója kijelentette: "Egyáltalán nem foglalkoznék Elon Muskkal, egy idióta. Nagyon gazdag, de attól még idióta." Musk nem hagyta szó nélkül a sértést: "totális idiótának" nevezte O'Learyt, és hozzátette: "Rúgják ki."
A konfliktus hátterében üzleti nézeteltérés áll. O'Leary korábban elutasította a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatásának telepítését a Ryanair gépein, mondván, Musk "semmit sem ért" a repüléshez és a légellenálláshoz. Az ír vezér szerint a szolgáltatás megfizethetetlen lenne: a repülőgépek tetejére szerelendő antenna évente 200–250 millió dollárba kerülne.
Pénteken, amikor az X platformon világszerte leállt a szolgáltatás, a szellemes bejegyzéseiről ismert Ryanair-fiók odaszúrt Musknak: "Talán nektek is kellene WiFi." Musk erre válaszolt a légitársaság esetleges felvásárlását felvető üzenettel.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Should I buy Ryan Air and put someone whose actual name is Ryan in charge?— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2026
A Ryanair Holdings a tőzsdén jegyzett vállalat, így Musk csak ellenséges felvásárlással vagy a részvényeseknek tett ajánlaton keresztül szerezhetné meg az irányítást.
A Pénzcentrum 2026. január 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok
A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.
Ahogy a nemzetközi turizmus újra rekordokat dönt, Európa legnépszerűbb úti céljai egyre nehezebben bírják a tömegeket: 2026-tól pénzt kérnek rengeteg látványosságnál.
A Pénzcentrum 2026. január 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
A Pénzcentrum 2026. január 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria
Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.
Meteorológia: a következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege.
Rendkívüli áramszünet rengeteg magyar településen: most közölte a Katasztrófavédelem, vasárnap estétől extrém hideg várható
Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
A Pénzcentrum 2026. január 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Egy brit férfi a vonatjáratai késéséből származó kártérítésekből finanszírozott luxusnyaralást édesanyjának Tenerifén.
Itt tényleg úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen egy másik gazdasági ligába csöppent volna.
Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.
Nemzetközi szállodaláncok és luxusmárkák özönlenek az országba, ez befolyásolni fogja az árakat.
A hétvégén véget ér az enyhe időjárás Magyarországon: kelet felől markáns lehűlés érkezik.