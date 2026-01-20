2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Ryanair Boeing 737-es utasszállító repülőgépe felszáll az eindhoveni repülőtérről. Hollandia - 2018. június 22.
Utazás

Vége a filléres repüléseknek? Elon Musk szúrhat ki a magyarokkal, ezt tervezi a milliárdos

Pénzcentrum
2026. január 20. 15:14

Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel - jelentette a Forbes.

Elon Musk hétfő délután az X közösségi platformon ismét felvetette, hogy megvásárolná az ír fapados légitársaságot, a Ryanairt. A milliárdos a vállalat egyik szellemes bejegyzésére reagálva tette fel a kérdést: "Mennyibe kerülne megvenni titeket?" Ezután hozzátette: "Nagyon szeretnék egy Ryant kinevezni a Ryanair élére. Ez a sorsotok."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nem sokkal később Musk szavazást indított a profilján, amelyben megkérdezte követőit, hogy megvegye-e a céget. Délután fél négyig több mint 300 ezer szavazat érkezett, a válaszadók 79 százaléka pedig támogatta az ötletet.

A nyilvános szóváltás egy múlt heti podcastban elhangzott O'Leary-megjegyzéssel kezdődött. A Ryanair vezérigazgatója kijelentette: "Egyáltalán nem foglalkoznék Elon Muskkal, egy idióta. Nagyon gazdag, de attól még idióta." Musk nem hagyta szó nélkül a sértést: "totális idiótának" nevezte O'Learyt, és hozzátette: "Rúgják ki."

Kapcsolódó cikkeink:

A konfliktus hátterében üzleti nézeteltérés áll. O'Leary korábban elutasította a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatásának telepítését a Ryanair gépein, mondván, Musk "semmit sem ért" a repüléshez és a légellenálláshoz. Az ír vezér szerint a szolgáltatás megfizethetetlen lenne: a repülőgépek tetejére szerelendő antenna évente 200–250 millió dollárba kerülne.

Pénteken, amikor az X platformon világszerte leállt a szolgáltatás, a szellemes bejegyzéseiről ismert Ryanair-fiók odaszúrt Musknak: "Talán nektek is kellene WiFi." Musk erre válaszolt a légitársaság esetleges felvásárlását felvető üzenettel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Ryanair Holdings a tőzsdén jegyzett vállalat, így Musk csak ellenséges felvásárlással vagy a részvényeseknek tett ajánlaton keresztül szerezhetné meg az irányítást.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #ryanair #repülés #légitársaság #tőzsde #repülőjegy #felvásárlás #részvények #közösségi média #elon musk #spacex

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:34
15:23
15:14
14:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
2026. január 20.
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
1 napja
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
3
1 hete
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
4
4 napja
A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén
5
1 hete
Most érkezett! Lángol egy kamion Budapest közelében, az egész utat lezárták
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott hitel
Vállalati ügyfélkörnek nyújtható éven belüli hitel. Közraktári jegy fedezete mellett, elsősorban búza, takarmánykukorica, szója, árpa, napraforgó, rozs terményekre vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 13:14
Lavrov üdvözli a Mol-bevásárlást: Oroszországnak elképesztő jól jön a szerbiai üzlet a miniszter szerint
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 13:03
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. január 20. 15:32
Ez kemény: több milliós növényvédelmi bírságot szabtak ki Magyarországon