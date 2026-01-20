Vége a filléres repüléseknek? Elon Musk szúrhat ki a magyarokkal, ezt tervezi a milliárdos

Elon Musk az X közösségi platformon felvetette, hogy megvásárolná a Ryanairt, miután nyilvános szócsatába keveredett a légitársaság vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel - jelentette a Forbes.

Elon Musk hétfő délután az X közösségi platformon ismét felvetette, hogy megvásárolná az ír fapados légitársaságot, a Ryanairt. A milliárdos a vállalat egyik szellemes bejegyzésére reagálva tette fel a kérdést: "Mennyibe kerülne megvenni titeket?" Ezután hozzátette: "Nagyon szeretnék egy Ryant kinevezni a Ryanair élére. Ez a sorsotok."

Nem sokkal később Musk szavazást indított a profilján, amelyben megkérdezte követőit, hogy megvegye-e a céget. Délután fél négyig több mint 300 ezer szavazat érkezett, a válaszadók 79 százaléka pedig támogatta az ötletet.

A nyilvános szóváltás egy múlt heti podcastban elhangzott O'Leary-megjegyzéssel kezdődött. A Ryanair vezérigazgatója kijelentette: "Egyáltalán nem foglalkoznék Elon Muskkal, egy idióta. Nagyon gazdag, de attól még idióta." Musk nem hagyta szó nélkül a sértést: "totális idiótának" nevezte O'Learyt, és hozzátette: "Rúgják ki."

A konfliktus hátterében üzleti nézeteltérés áll. O'Leary korábban elutasította a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatásának telepítését a Ryanair gépein, mondván, Musk "semmit sem ért" a repüléshez és a légellenálláshoz. Az ír vezér szerint a szolgáltatás megfizethetetlen lenne: a repülőgépek tetejére szerelendő antenna évente 200–250 millió dollárba kerülne.

Pénteken, amikor az X platformon világszerte leállt a szolgáltatás, a szellemes bejegyzéseiről ismert Ryanair-fiók odaszúrt Musknak: "Talán nektek is kellene WiFi." Musk erre válaszolt a légitársaság esetleges felvásárlását felvető üzenettel.

Should I buy Ryan Air and put someone whose actual name is Ryan in charge? — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2026

A Ryanair Holdings a tőzsdén jegyzett vállalat, így Musk csak ellenséges felvásárlással vagy a részvényeseknek tett ajánlaton keresztül szerezhetné meg az irányítást.