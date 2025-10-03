2025. október 3. péntek Helga
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy wizz airbus a321 231-es repülőgép alulnézetből, felhős égbolton, 2024. május 13. lisszabon, portugália
Vállalkozás

Durván kiosztotta a Ryanair vezérigazgatója a Wizz Air-t: ebből még tényleg komoly baj lehet?

Pénzcentrum
2025. október 3. 09:47

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary éles kritikával illette a Wizz Air üzleti modelljét, amelyet piramisjátékhoz hasonlított, miközben több fapados légitársaság is csődbe ment az európai piacon - jelentette a HVG.

Az európai légiközlekedési piac jelentős átalakuláson megy keresztül, amit jól mutat az izlandi Play légitársaság működésének felfüggesztése és a svéd Braathens International csődje is. A piaci helyzetről az olasz Corriere della Sera napilapnak nyilatkozott Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

O'Leary szerint a csődök egyik fő oka, hogy számos európai versenytárs csak látszólag működik diszkont-légitársaságként, valójában azonban túl magas költségszerkezettel dolgozik. A vezérigazgató előrejelzése szerint a hibás gazdálkodás következtében karácsony előtt további légitársaságok szűnhetnek meg.

Kapcsolódó cikkeink:

A Ryanair vezetője különösen kritikus hangot ütött meg a Wizz Air-rel kapcsolatban. Bár nem számít a társaság azonnali összeomlására, véleménye szerint hosszú távon elkerülhetetlen a csőd vagy a felvásárlás. O'Leary szerint a magyar gyökerű légitársaság a Covid-időszak alatt elhibázott stratégiát követett: eladta repülőgépeit, majd magas lízingdíjak mellett bérelte vissza azokat, flottabővítését pedig költséges eladás- és visszlízingügyletekkel finanszírozta.

"Teljesen szétszórtak. Öt éve Olaszországban, majd Bécsben akartak terjeszkedni sikertelenül. Ők akartak lenni a Közel-Kelet legnagyobb légitársasága, de most leállították az abu-dzabi bázisukat. Most meg Kazahsztánba akarnak menni és Lengyelországban bővíteni, de ahhoz késő, mert mi már befektettünk Lengyelországban. Úgy tűnik, ők egy európennyt se keresnek, amíg értünk sorba állnak az európai repterek" - fogalmazott O'Leary.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Wizz Air valóban nehézségekkel küzd, júniusban 40 százalékos profitcsökkenést jelentett be, amit részben a Pratt & Whitney repülőgépmotorokkal kapcsolatos problémák okoztak. A társaság a nyár közepén feladta közel-keleti terjeszkedési terveit, és visszavonta az Abu-Dzabiba tervezett központját.

Az EasyJet helyzetét is értékelte a Ryanair vezetője, szerinte bár nincsenek közvetlen veszélyben, de nem is növekednek. Prognózisa szerint idővel a londoni operációkat a British Airways, míg a többi tevékenységüket az Air France-KLM vásárolhatja fel.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #Wizz Air #európa #ryanair #légitársaság #repülőgép #üzleti modell #vezérigazgató

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:04
09:47
09:36
09:24
09:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 3.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 3.
A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?
2025. október 2.
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
2025. október 2.
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
NAPTÁR
Tovább
2025. október 3. péntek
Helga
40. hét
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2
2 hónapja
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
3
2 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
4
1 hónapja
Hatalmas terjeszkedésbe kezd a Lidl: ez már biztos, 35 új településen nyitnak új üzletet
5
2 hónapja
Botrányos gyárbezárás vidéken: az olasz tulaj még a végén is lopni akart, a kirúgott munkások állták útját
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jutalék
a biztosító a biztosításközvetítő (alkusz, ügynök) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 10:04
A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 06:34
Ha már itt is megjelent, mi lesz Magyarországon? Pokoli lehet a helyzet, erre aztán készülhetünk
Agrárszektor  |  2025. október 3. 09:01
Meglepő hírek érkeztek az ukrán hagymáról: erre nem sokan számítottak