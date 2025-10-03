Több ezer ember ragadt Münchenben, miután drónok miatt lezárták a repteret. Sokan kempingágyakon töltötték az éjszakát.
Durván kiosztotta a Ryanair vezérigazgatója a Wizz Air-t: ebből még tényleg komoly baj lehet?
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary éles kritikával illette a Wizz Air üzleti modelljét, amelyet piramisjátékhoz hasonlított, miközben több fapados légitársaság is csődbe ment az európai piacon - jelentette a HVG.
Az európai légiközlekedési piac jelentős átalakuláson megy keresztül, amit jól mutat az izlandi Play légitársaság működésének felfüggesztése és a svéd Braathens International csődje is. A piaci helyzetről az olasz Corriere della Sera napilapnak nyilatkozott Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója.
O'Leary szerint a csődök egyik fő oka, hogy számos európai versenytárs csak látszólag működik diszkont-légitársaságként, valójában azonban túl magas költségszerkezettel dolgozik. A vezérigazgató előrejelzése szerint a hibás gazdálkodás következtében karácsony előtt további légitársaságok szűnhetnek meg.
A Ryanair vezetője különösen kritikus hangot ütött meg a Wizz Air-rel kapcsolatban. Bár nem számít a társaság azonnali összeomlására, véleménye szerint hosszú távon elkerülhetetlen a csőd vagy a felvásárlás. O'Leary szerint a magyar gyökerű légitársaság a Covid-időszak alatt elhibázott stratégiát követett: eladta repülőgépeit, majd magas lízingdíjak mellett bérelte vissza azokat, flottabővítését pedig költséges eladás- és visszlízingügyletekkel finanszírozta.
"Teljesen szétszórtak. Öt éve Olaszországban, majd Bécsben akartak terjeszkedni sikertelenül. Ők akartak lenni a Közel-Kelet legnagyobb légitársasága, de most leállították az abu-dzabi bázisukat. Most meg Kazahsztánba akarnak menni és Lengyelországban bővíteni, de ahhoz késő, mert mi már befektettünk Lengyelországban. Úgy tűnik, ők egy európennyt se keresnek, amíg értünk sorba állnak az európai repterek" - fogalmazott O'Leary.
A Wizz Air valóban nehézségekkel küzd, júniusban 40 százalékos profitcsökkenést jelentett be, amit részben a Pratt & Whitney repülőgépmotorokkal kapcsolatos problémák okoztak. A társaság a nyár közepén feladta közel-keleti terjeszkedési terveit, és visszavonta az Abu-Dzabiba tervezett központját.
Az EasyJet helyzetét is értékelte a Ryanair vezetője, szerinte bár nincsenek közvetlen veszélyben, de nem is növekednek. Prognózisa szerint idővel a londoni operációkat a British Airways, míg a többi tevékenységüket az Air France-KLM vásárolhatja fel.
