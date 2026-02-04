Komoly változás jöhet az olimpiáknál hamarosan: most jelentette be a NOB

A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.
A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre, ami gyökeresen átrendezheti a téli sportesemények megszokott menetrendjét és az érintett sportágak világkupa-sorozatainak időbeosztását.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetői bejelentették, hogy az egyre melegebb időjárási viszonyok miatt megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a jövőbeni téli olimpiai játékokat már januárban rendezzék meg. Az elképzelés szerint ebben az esetben a paralimpiai játékok februárra kerülnének át, a jelenlegi márciusi időpont helyett.
Az esetleges változtatás komoly szakítást jelentene a hagyományokkal, hiszen az 1964-es innsbrucki olimpia óta valamennyi téli olimpiai érmet februárban adták át. Az időpont módosítása jelentős kihívás elé állítaná a téli sportok nemzetközi szövetségeit is, mivel újra kellene tervezniük a világkupa-sorozatok és más fontos téli sportesemények teljes versenynaptárát.
Karl Stoss, a kérdésben illetékes NOB-bizottság elnöke közölte, hogy az időpontváltoztatásról szóló egyeztetések még folyamatban vannak, és a végleges döntés várhatóan júniusban születik meg.
A pénteken kezdődő milánói–cortinai téli olimpia még a megszokott időpontban zajlik, és február 22-ig tart. Ezt követően március 6. és 15. között rendezik meg a paralimpiai játékokat.
A már kijelölt helyszíneken esedékes következő téli olimpiák szintén a hagyományos februári időponthoz igazodnak: a 2030-as francia-alpoki játékokat február 1. és 17. között, míg a 2034-es Salt Lake City-i olimpiát február 10. és 26. között tervezik megtartani.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén vált hivatalossá, hogy jelenleg egyedül Svájc pályázik a 2038-as téli olimpiai játékok rendezésére.
