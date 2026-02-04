2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
Milánó, Lombardia, Olaszország, Európa - 2025. február 18. - Téli olimpia 2026 - felfújható bábok
Sport

Komoly változás jöhet az olimpiáknál hamarosan: most jelentette be a NOB

MTI
2026. február 4. 18:44

A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre, ami gyökeresen átrendezheti a téli sportesemények megszokott menetrendjét és az érintett sportágak világkupa-sorozatainak időbeosztását.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetői bejelentették, hogy az egyre melegebb időjárási viszonyok miatt megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a jövőbeni téli olimpiai játékokat már januárban rendezzék meg. Az elképzelés szerint ebben az esetben a paralimpiai játékok februárra kerülnének át, a jelenlegi márciusi időpont helyett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az esetleges változtatás komoly szakítást jelentene a hagyományokkal, hiszen az 1964-es innsbrucki olimpia óta valamennyi téli olimpiai érmet februárban adták át. Az időpont módosítása jelentős kihívás elé állítaná a téli sportok nemzetközi szövetségeit is, mivel újra kellene tervezniük a világkupa-sorozatok és más fontos téli sportesemények teljes versenynaptárát.

Kapcsolódó cikkeink:

Karl Stoss, a kérdésben illetékes NOB-bizottság elnöke közölte, hogy az időpontváltoztatásról szóló egyeztetések még folyamatban vannak, és a végleges döntés várhatóan júniusban születik meg.

A pénteken kezdődő milánói–cortinai téli olimpia még a megszokott időpontban zajlik, és február 22-ig tart. Ezt követően március 6. és 15. között rendezik meg a paralimpiai játékokat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A már kijelölt helyszíneken esedékes következő téli olimpiák szintén a hagyományos februári időponthoz igazodnak: a 2030-as francia-alpoki játékokat február 1. és 17. között, míg a 2034-es Salt Lake City-i olimpiát február 10. és 26. között tervezik megtartani.
