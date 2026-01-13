Most érkezett: lezárták a repteret az ónos eső miatt, rengeteg utas gépét törölték

A rendkívüli jegesedés miatt kedd reggel teljesen le kellett zárni a bécsi nemzetközi repülőteret, miközben a prágai Václav Havel repülőtér is csak erősen korlátozott üzemmódban működik. A fagyos eső és a folyamatosan újraképződő jégréteg gyakorlatilag megbénította a régió két legfontosabb légiközlekedési csomópontját.

A bécsi repülőtér üzemeltetői kedd reggel közölték, hogy legalább 11 óráig nem indítanak és nem fogadnak járatokat. A kifutópályákon olyan vastag jégréteg alakult ki, amelyet a folyamatos takarítás ellenére sem sikerült tartósan eltávolítani – a jég azonnal visszafagyott.

A repülőtér szóvivője szerint a helyzet annyira súlyos, hogy több járatot más repülőterekre kellett átirányítani, és további késésekre, törlésekre is számítani kell - írja a reuters.

A fagyos eső Csehországot sem kímélte: a prágai Václav Havel repülőtér közölte, hogy „nagyon korlátozott módban” működik. A repülőtér X‑fiókján megjelent üzenet szerint a jegesedés miatt csak néhány járatot tudnak kiszolgálni, a többit késleltetik vagy törlik. A helyi meteorológiai szolgálatok további ónos esőt jeleznek, így a helyzet a délelőtti órákban is bizonytalan maradhat.

A légitársaságok arra kérik az utasokat, hogy ne induljanak el a repülőtérre anélkül, hogy ellenőrizték volna járatuk aktuális státuszát, mivel a helyzet gyorsan változik, és további fennakadások várhatók.