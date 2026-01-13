A rendőrség arra figyelmeztet: a jégre lépni életveszélyes, baleset esetén azonnal a 112-es segélyhívót kell értesíteni.
Most érkezett: lezárták a repteret az ónos eső miatt, rengeteg utas gépét törölték
A rendkívüli jegesedés miatt kedd reggel teljesen le kellett zárni a bécsi nemzetközi repülőteret, miközben a prágai Václav Havel repülőtér is csak erősen korlátozott üzemmódban működik. A fagyos eső és a folyamatosan újraképződő jégréteg gyakorlatilag megbénította a régió két legfontosabb légiközlekedési csomópontját.
A bécsi repülőtér üzemeltetői kedd reggel közölték, hogy legalább 11 óráig nem indítanak és nem fogadnak járatokat. A kifutópályákon olyan vastag jégréteg alakult ki, amelyet a folyamatos takarítás ellenére sem sikerült tartósan eltávolítani – a jég azonnal visszafagyott.
A repülőtér szóvivője szerint a helyzet annyira súlyos, hogy több járatot más repülőterekre kellett átirányítani, és további késésekre, törlésekre is számítani kell - írja a reuters.
A fagyos eső Csehországot sem kímélte: a prágai Václav Havel repülőtér közölte, hogy „nagyon korlátozott módban” működik. A repülőtér X‑fiókján megjelent üzenet szerint a jegesedés miatt csak néhány járatot tudnak kiszolgálni, a többit késleltetik vagy törlik. A helyi meteorológiai szolgálatok további ónos esőt jeleznek, így a helyzet a délelőtti órákban is bizonytalan maradhat.
A légitársaságok arra kérik az utasokat, hogy ne induljanak el a repülőtérre anélkül, hogy ellenőrizték volna járatuk aktuális státuszát, mivel a helyzet gyorsan változik, és további fennakadások várhatók.
A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén.
A természetes hó idén bőségesen hullott, a síszezon dübörög, és egyre többen vágnak neki a pályáknak, még azok is, akik most tanulnak síelni.
2025-ben összesen 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat, derül ki a MÁV-csoport kiadott közleményéből.
A Pénzcentrum 2026. január 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk.
Életveszélyes mutatvány: besétált a Balaton jegére ez a magyar férfi - baja nem lett, de azonnal repült a bírságbomba
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a Balaton jegén jelenleg tilos tartózkodni.
A Pénzcentrum 2026. január 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne.
A világ turizmusa néhány év alatt teljesen átrendeződött: a pandémia után az utazók elfordultak a zsúfolt, drága és túlreklámozott célpontoktól.
A gyakorlatban a rendszer bevezetése már mostanra is súlyos problémákba ütközött.
Az esti órákban hidegfront érkezik az északi tájakra, amely havazást és hózáport hoz magával.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.
A Pénzcentrum 2026. január 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók.
Újabb harminc nappal meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa után elrendelt vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon.
2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben.
A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken több gyorsforgalmi úton súlykorlátozást vezetnek be a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára.
Felsővezeték-szakadás és a téli útviszonyok miatt csütörtökön órákra akadozott a vonatközlekedés Bükkösd és Abaliget között.