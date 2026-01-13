Bécs és Pozsony után a Liszt Ferenc Repülőtér is elesett: teljesen leállt a forgalom

Ónos eső és extrém jegesedés miatt 10:25 óta átmenetileg leállt a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren; a Budapest Airport biztonsági okokból nem indít és nem fogad járatokat, az utasokat pedig arra kérik, hogy járatuk indulása előtt tájékozódjanak az aktuális helyzetről, és kövessék a repülőtér hivatalos online felületeit.

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és nem fogad járatokat – közölte a Budapest Airport.

A repülőtér üzemeltetője tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak a jegesedés megszüntetésén és a biztonságos üzemelés feltételeinek helyreállításán. A forgalom újraindításának időpontjáról egyelőre nincs információ.

A Budapest Airport arra kéri utasait, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak járatuk aktuális státuszáról, és kövessék a repülőtér-üzemeltető hivatalos online felületeit, ahol folyamatosan frissítik az aktuális információkat.