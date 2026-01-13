A nap folyamán az ország nagy részén borult idő várható, csak délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet.
Bécs és Pozsony után a Liszt Ferenc Repülőtér is elesett: teljesen leállt a forgalom
Ónos eső és extrém jegesedés miatt 10:25 óta átmenetileg leállt a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren; a Budapest Airport biztonsági okokból nem indít és nem fogad járatokat, az utasokat pedig arra kérik, hogy járatuk indulása előtt tájékozódjanak az aktuális helyzetről, és kövessék a repülőtér hivatalos online felületeit.
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és nem fogad járatokat – közölte a Budapest Airport.
A repülőtér üzemeltetője tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak a jegesedés megszüntetésén és a biztonságos üzemelés feltételeinek helyreállításán. A forgalom újraindításának időpontjáról egyelőre nincs információ.
A Budapest Airport arra kéri utasait, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak járatuk aktuális státuszáról, és kövessék a repülőtér-üzemeltető hivatalos online felületeit, ahol folyamatosan frissítik az aktuális információkat.
A nappali csúcshőmérséklet széles skálán, mínusz 8 és plusz 7 fok között alakul.
A Duna Szap-Mohács közötti szakaszán, a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.
A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén.
A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk.
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a Balaton jegén jelenleg tilos tartózkodni.
A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne.
Az esti órákban hidegfront érkezik az északi tájakra, amely havazást és hózáport hoz magával.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.
A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók.