2026. január 13. kedd Veronika
-1 °C Budapest
Ez a kép a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren készült, miközben a járatra vártunk. A repülőtér kódja BUD. A repülőtér elég szép és modern, és bőséges kapacitással rendelkezett, hogy sok utast és járatot fogadjon. A rep
Utazás

Bécs és Pozsony után a Liszt Ferenc Repülőtér is elesett: teljesen leállt a forgalom

Pénzcentrum
2026. január 13. 10:51

Ónos eső és extrém jegesedés miatt 10:25 óta átmenetileg leállt a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren; a Budapest Airport biztonsági okokból nem indít és nem fogad járatokat, az utasokat pedig arra kérik, hogy járatuk indulása előtt tájékozódjanak az aktuális helyzetről, és kövessék a repülőtér hivatalos online felületeit.

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és nem fogad járatokat – közölte a Budapest Airport.

A repülőtér üzemeltetője tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak a jegesedés megszüntetésén és a biztonságos üzemelés feltételeinek helyreállításán. A forgalom újraindításának időpontjáról egyelőre nincs információ.

A Budapest Airport arra kéri utasait, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak járatuk aktuális státuszáról, és kövessék a repülőtér-üzemeltető hivatalos online felületeit, ahol folyamatosan frissítik az aktuális információkat.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #Budapest #időjárás #repülőtér #ónos eső #reptér #liszt ferenc repülőtér #járat #járattörlés #szélsőséges időjárás

2026. január 13.
