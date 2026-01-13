A Duna Szap-Mohács közötti szakaszán, a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.
Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: kemény fordulat jön az időjárásban, erre kell készülni
Vegyes időjárás várható kedden: az ország északkeleti részén havazás, nyugatabbra ónos eső és eső, míg a Dunántúlon napsütés is lehet.
Jelenleg hideg légtömeg határozza meg időjárásunkat, de nyugat-délnyugat felől melegebb léghullámok érkeznek, amelyek 24-48 órán belül kiszorítják a hideget. A HungaroMet előrejelzése szerint a magasban gyorsabban zajlik ez a folyamat, ami ónos esőt eredményezhet.
Kedd délelőtt az ország nagy részén erősen felhős vagy borult idő várható, csak délnyugaton szakadozhat a felhőzet. Az északkeleti országrészben tartós havazásra kell számítani, míg nyugaton és délnyugaton a csapadék ónos esőbe, majd esőbe vált át, miközben fokozatosan megszűnik. A déli területeken megélénkül a délies szél.
A nappali csúcshőmérséklet széles skálán, mínusz 8 és plusz 7 fok között alakul, délnyugatról északkelet felé haladva egyre hidegebb lesz.
A hét további részében egy anticiklon veszi át az irányítást, ami csökkenti a csapadék valószínűségét és stabilabb időjárást hoz. A Dél-Dunántúlon jelentős felmelegedés várható, míg északkeleten mérsékeltebb lesz a melegedés, de ott is több fokkal emelkedik a hőmérséklet a jelenlegi értékekhez képest, bár 5 fok alatt marad.
2025-ben összesen 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat, derül ki a MÁV-csoport kiadott közleményéből.
A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk.
Életveszélyes mutatvány: besétált a Balaton jegére ez a magyar férfi - baja nem lett, de azonnal repült a bírságbomba
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a Balaton jegén jelenleg tilos tartózkodni.
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne.
A világ turizmusa néhány év alatt teljesen átrendeződött: a pandémia után az utazók elfordultak a zsúfolt, drága és túlreklámozott célpontoktól.
A gyakorlatban a rendszer bevezetése már mostanra is súlyos problémákba ütközött.
Az esti órákban hidegfront érkezik az északi tájakra, amely havazást és hózáport hoz magával.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.
A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók.