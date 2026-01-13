Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: kemény fordulat jön az időjárásban, erre kell készülni

Vegyes időjárás várható kedden: az ország északkeleti részén havazás, nyugatabbra ónos eső és eső, míg a Dunántúlon napsütés is lehet.

Jelenleg hideg légtömeg határozza meg időjárásunkat, de nyugat-délnyugat felől melegebb léghullámok érkeznek, amelyek 24-48 órán belül kiszorítják a hideget. A HungaroMet előrejelzése szerint a magasban gyorsabban zajlik ez a folyamat, ami ónos esőt eredményezhet.

Kedd délelőtt az ország nagy részén erősen felhős vagy borult idő várható, csak délnyugaton szakadozhat a felhőzet. Az északkeleti országrészben tartós havazásra kell számítani, míg nyugaton és délnyugaton a csapadék ónos esőbe, majd esőbe vált át, miközben fokozatosan megszűnik. A déli területeken megélénkül a délies szél.

A nappali csúcshőmérséklet széles skálán, mínusz 8 és plusz 7 fok között alakul, délnyugatról északkelet felé haladva egyre hidegebb lesz.

A hét további részében egy anticiklon veszi át az irányítást, ami csökkenti a csapadék valószínűségét és stabilabb időjárást hoz. A Dél-Dunántúlon jelentős felmelegedés várható, míg északkeleten mérsékeltebb lesz a melegedés, de ott is több fokkal emelkedik a hőmérséklet a jelenlegi értékekhez képest, bár 5 fok alatt marad.