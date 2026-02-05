2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Indian teenager using smart phone at home indoor shoot and side view
Tech

Újabb ország dönt hamarosan a Facebook betiltásáról: mi lesz a felhasználókkal?

Pénzcentrum
2026. február 5. 11:20

Indiában egyre élesebb vita zajlik arról, hogy be kellene-e tiltani a közösségi média használatát a 16 év alatti gyermekek számára, miután több tagállam az Ausztráliában nemrég életbe lépett szabályozás átvételét mérlegeli.

Legalább két déli államban már vizsgálják, hogy egy ilyen tilalom valóban távol tudná-e tartani a fiatalokat a közösségi platformoktól. A kormány fő gazdasági tanácsadója által vezetett csapat az éves gazdasági jelentésben azt javasolta a szövetségi kormánynak, hogy fontolja meg az életkorhoz kötött korlátozások bevezetését. A javaslat nem kötelező érvényű, de jelentősen befolyásolhatja a későbbi döntéseket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ausztrália volt az első ország, amely betiltotta a legtöbb közösségi platformot a 16 év alattiak számára. A szolgáltatókat kötelezték az életkor ellenőrzésére és a kiskorúak fiókjainak megszüntetésére. A lépés éles kritikát váltott ki a platformok részéről. Franciaország alsóháza a múlt héten szintén jóváhagyott egy hasonló törvényjavaslatot a 15 év alattiakra vonatkozóan, az Egyesült Királyság pedig ugyancsak mérlegeli a tilalom bevezetését - számolt be a BBC.

Indiában Ándhra Pradés állam informatikai minisztere a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a gyermekek "megállíthatatlanul belemerülnek" a közösségi médiába, ami rontja a koncentrációs képességüket és az iskolai teljesítményüket. Az állam kormánya munkacsoportot hozott létre a külföldi szabályozások tanulmányozására, és konzultációra hívta a nagy platformokat, köztük a Metát, az X-et és a Google-t.

Szakértők szerint azonban egy ilyen tilalom bevezetése Indiában komoly akadályokba ütközne. Nikhil Pahwa digitálisjog-aktivista rámutat, hogy az állami szintű tiltások végrehajtása rendkívül bonyolult lenne. Az IP-címek alapján történő helymeghatározás gyakran pontatlan, és ha egymással szomszédos államok eltérő szabályokat vezetnek be, az könnyen konfliktusokhoz vezethet.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az életkor ellenőrzése szintén problémás. A gyakorlatban a vállalatoknak minden egyes felhasználó életkorát igazolniuk kellene az összes internetes szolgáltatásnál, ami óriási feladat lenne. Még Ausztráliában is előfordul, hogy gyerekek hamis születési dátummal hoznak létre új fiókokat, így megkerülve a szabályokat.

Egy nemrégiben készült felmérés szerint az indiai tinédzserek jelentős része családtagok vagy barátok segítségével hozza létre közösségimédia-fiókját. Ezek a fiókok gyakran nincsenek személyes e-mail címhez kötve, ami tovább nehezíti az olyan életkor-ellenőrzési rendszerek működtetését, amelyek az egyéni tulajdonláson alapulnak.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #tech #internet #google #szabályozás #tilalom #törvényjavaslat #india #közösségi média #szülők

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:29
11:20
11:04
10:29
10:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 5.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
2026. február 4.
Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon
2026. február 4.
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 5. csütörtök
Ágota, Ingrid
6. hét
Február 5.
A választások világnapja
Február 5.
Nutella Nap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
1 hete
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
3
2 hónapja
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
4
1 hónapja
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
5
2 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 10:28
Bemondta Gulyás Gergely: újabb állami dolgozók számíthatnak béremelésre, itt vannak a részletek
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 10:04
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
Agrárszektor  |  2026. február 5. 10:33
Csődeljárás indult Magyarország legnagyobb rovarfehérje-üzeme ellen