Újabb ország dönt hamarosan a Facebook betiltásáról: mi lesz a felhasználókkal?

Indiában egyre élesebb vita zajlik arról, hogy be kellene-e tiltani a közösségi média használatát a 16 év alatti gyermekek számára, miután több tagállam az Ausztráliában nemrég életbe lépett szabályozás átvételét mérlegeli.

Legalább két déli államban már vizsgálják, hogy egy ilyen tilalom valóban távol tudná-e tartani a fiatalokat a közösségi platformoktól. A kormány fő gazdasági tanácsadója által vezetett csapat az éves gazdasági jelentésben azt javasolta a szövetségi kormánynak, hogy fontolja meg az életkorhoz kötött korlátozások bevezetését. A javaslat nem kötelező érvényű, de jelentősen befolyásolhatja a későbbi döntéseket.

Ausztrália volt az első ország, amely betiltotta a legtöbb közösségi platformot a 16 év alattiak számára. A szolgáltatókat kötelezték az életkor ellenőrzésére és a kiskorúak fiókjainak megszüntetésére. A lépés éles kritikát váltott ki a platformok részéről. Franciaország alsóháza a múlt héten szintén jóváhagyott egy hasonló törvényjavaslatot a 15 év alattiakra vonatkozóan, az Egyesült Királyság pedig ugyancsak mérlegeli a tilalom bevezetését - számolt be a BBC.

Indiában Ándhra Pradés állam informatikai minisztere a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a gyermekek "megállíthatatlanul belemerülnek" a közösségi médiába, ami rontja a koncentrációs képességüket és az iskolai teljesítményüket. Az állam kormánya munkacsoportot hozott létre a külföldi szabályozások tanulmányozására, és konzultációra hívta a nagy platformokat, köztük a Metát, az X-et és a Google-t.

Szakértők szerint azonban egy ilyen tilalom bevezetése Indiában komoly akadályokba ütközne. Nikhil Pahwa digitálisjog-aktivista rámutat, hogy az állami szintű tiltások végrehajtása rendkívül bonyolult lenne. Az IP-címek alapján történő helymeghatározás gyakran pontatlan, és ha egymással szomszédos államok eltérő szabályokat vezetnek be, az könnyen konfliktusokhoz vezethet.

Az életkor ellenőrzése szintén problémás. A gyakorlatban a vállalatoknak minden egyes felhasználó életkorát igazolniuk kellene az összes internetes szolgáltatásnál, ami óriási feladat lenne. Még Ausztráliában is előfordul, hogy gyerekek hamis születési dátummal hoznak létre új fiókokat, így megkerülve a szabályokat.

Egy nemrégiben készült felmérés szerint az indiai tinédzserek jelentős része családtagok vagy barátok segítségével hozza létre közösségimédia-fiókját. Ezek a fiókok gyakran nincsenek személyes e-mail címhez kötve, ami tovább nehezíti az olyan életkor-ellenőrzési rendszerek működtetését, amelyek az egyéni tulajdonláson alapulnak.