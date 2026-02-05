Soha nem látott szigorítást vezetett be a Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás.
Újabb ország dönt hamarosan a Facebook betiltásáról: mi lesz a felhasználókkal?
Indiában egyre élesebb vita zajlik arról, hogy be kellene-e tiltani a közösségi média használatát a 16 év alatti gyermekek számára, miután több tagállam az Ausztráliában nemrég életbe lépett szabályozás átvételét mérlegeli.
Legalább két déli államban már vizsgálják, hogy egy ilyen tilalom valóban távol tudná-e tartani a fiatalokat a közösségi platformoktól. A kormány fő gazdasági tanácsadója által vezetett csapat az éves gazdasági jelentésben azt javasolta a szövetségi kormánynak, hogy fontolja meg az életkorhoz kötött korlátozások bevezetését. A javaslat nem kötelező érvényű, de jelentősen befolyásolhatja a későbbi döntéseket.
Ausztrália volt az első ország, amely betiltotta a legtöbb közösségi platformot a 16 év alattiak számára. A szolgáltatókat kötelezték az életkor ellenőrzésére és a kiskorúak fiókjainak megszüntetésére. A lépés éles kritikát váltott ki a platformok részéről. Franciaország alsóháza a múlt héten szintén jóváhagyott egy hasonló törvényjavaslatot a 15 év alattiakra vonatkozóan, az Egyesült Királyság pedig ugyancsak mérlegeli a tilalom bevezetését - számolt be a BBC.
Indiában Ándhra Pradés állam informatikai minisztere a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a gyermekek "megállíthatatlanul belemerülnek" a közösségi médiába, ami rontja a koncentrációs képességüket és az iskolai teljesítményüket. Az állam kormánya munkacsoportot hozott létre a külföldi szabályozások tanulmányozására, és konzultációra hívta a nagy platformokat, köztük a Metát, az X-et és a Google-t.
Szakértők szerint azonban egy ilyen tilalom bevezetése Indiában komoly akadályokba ütközne. Nikhil Pahwa digitálisjog-aktivista rámutat, hogy az állami szintű tiltások végrehajtása rendkívül bonyolult lenne. Az IP-címek alapján történő helymeghatározás gyakran pontatlan, és ha egymással szomszédos államok eltérő szabályokat vezetnek be, az könnyen konfliktusokhoz vezethet.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az életkor ellenőrzése szintén problémás. A gyakorlatban a vállalatoknak minden egyes felhasználó életkorát igazolniuk kellene az összes internetes szolgáltatásnál, ami óriási feladat lenne. Még Ausztráliában is előfordul, hogy gyerekek hamis születési dátummal hoznak létre új fiókokat, így megkerülve a szabályokat.
Egy nemrégiben készült felmérés szerint az indiai tinédzserek jelentős része családtagok vagy barátok segítségével hozza létre közösségimédia-fiókját. Ezek a fiókok gyakran nincsenek személyes e-mail címhez kötve, ami tovább nehezíti az olyan életkor-ellenőrzési rendszerek működtetését, amelyek az egyéni tulajdonláson alapulnak.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni – nem véletlenül.
Az OpenAI GPU-alternatívák iránti keresése olyan cégekre összpontosított, amelyek nagy mennyiségű beágyazott memóriával (SRAM) rendelkező chipeket gyártanak.
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
A telefonos átverések mellett egyébként drámaian megszaporodtak az SMS-ben érkező csalási kísérletek is.
Az űralapú adatközpontok koncepciója szerint több száz, napelemmel működő műhold hálózata kezelné a mesterséges intelligencia rendszerek számítási igényeit.
Mennyire vált alapvető szükségletté az internet? Hány országban szabad valójában az online tér? Miért használják sokan a szomszéd wifijét? Mutatjuk!
A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding funció.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
"Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan."
Hatalmas bejelentést tett a Ryanair vezére: tényleg üzletet köthet Elon Musk-kal, itt vannak a részletek
A légitársaság, amely Európa legnagyobbjává nőtte ki magát, hétfőn megemelte előrejelzéseit az utasszámra, a nyereségnövekedésre és a viteldíjakra vonatkozóan.
A kezdeményezés az ausztrál szabályozást követi, és több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.
A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
A Honor Magic 8 Pro a gyártó aktuális csúcskészüléke, amely erős hardverrel és látványos kijelzővel próbál alternatívát kínálni a felsőkategóriás androidos mezőnyben.
Egyre több fogyasztó kap olyan SMS-t, amelyben az MVM Next nevében sürgetik egy „elmaradt villanyszámla” befizetését.
Figyelmeztetést adott ki a Microsoft: most nehogy lefrissítsd a Windows-t, súlyos problémákat okozhat!
A probléma széles körben érinti a Windows-felhasználókat, beleértve a Windows 11 különböző verzióit.
Vegyesvállalat, algoritmus, felhasználói adatok: megszületett a kompromisszum, de a pénz továbbra is Kínában marad.
Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!