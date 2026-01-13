Másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, hamarosan durva ónos eső csap le az országra

Másodfokú riasztást adtak ki több vármegyére az ónos eső és havazás miatt, miközben jelentős hőmérsékletkülönbség alakult ki az ország keleti és nyugati területei között.

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben kedden. A HungaroMet kedd reggel kiterjesztette a riasztás területét Fejér és Pest vármegye egyes részeire, beleértve Budapestet is.

Az éjszaka folyamán érkező melegfront újabb csapadékzónát hozott az országba. A Dunántúlon elsősorban ónos esőre, míg a keleti országrészben tartós havazásra lehet számítani. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt több baleset történt, és torlódások alakultak ki a főváros felé vezető utakon.

A nap folyamán az ország nagy részén borult idő várható, csak délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Jelentős hőmérsékletkülönbség alakul ki az ország két fele között: míg nyugaton helyenként +7 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet, addig a keleti területeken akár -8 Celsius-fok is lehet.