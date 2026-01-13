2026. január 13. kedd Veronika
-1 °C Budapest
Másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, hamarosan durva ónos eső csap le az országra
Utazás

Másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, hamarosan durva ónos eső csap le az országra

Pénzcentrum
2026. január 13. 10:32

Másodfokú riasztást adtak ki több vármegyére az ónos eső és havazás miatt, miközben jelentős hőmérsékletkülönbség alakult ki az ország keleti és nyugati területei között.

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben kedden. A HungaroMet kedd reggel kiterjesztette a riasztás területét Fejér és Pest vármegye egyes részeire, beleértve Budapestet is.

Az éjszaka folyamán érkező melegfront újabb csapadékzónát hozott az országba. A Dunántúlon elsősorban ónos esőre, míg a keleti országrészben tartós havazásra lehet számítani. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt több baleset történt, és torlódások alakultak ki a főváros felé vezető utakon.

A nap folyamán az ország nagy részén borult idő várható, csak délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Jelentős hőmérsékletkülönbség alakul ki az ország két fele között: míg nyugaton helyenként +7 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet, addig a keleti területeken akár -8 Celsius-fok is lehet.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #utazás #közlekedés #időjárás #hó #ónos eső #pest megye #közúti baleset #hungaromet #időjárás-előrejelzés #győr-moson-sopron megye

