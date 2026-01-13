Nem semmi: egy szivárványszínű iglu díszíti az egyik kaposvári családi ház udvarát. A kuckó 450 darab színes jégtéglából készült, amelyet hat ember szorgos keze épített...
Másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, hamarosan durva ónos eső csap le az országra
Másodfokú riasztást adtak ki több vármegyére az ónos eső és havazás miatt, miközben jelentős hőmérsékletkülönbség alakult ki az ország keleti és nyugati területei között.
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Fejér vármegyék nagy részére másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben kedden. A HungaroMet kedd reggel kiterjesztette a riasztás területét Fejér és Pest vármegye egyes részeire, beleértve Budapestet is.
Az éjszaka folyamán érkező melegfront újabb csapadékzónát hozott az országba. A Dunántúlon elsősorban ónos esőre, míg a keleti országrészben tartós havazásra lehet számítani. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt több baleset történt, és torlódások alakultak ki a főváros felé vezető utakon.
A nap folyamán az ország nagy részén borult idő várható, csak délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Jelentős hőmérsékletkülönbség alakul ki az ország két fele között: míg nyugaton helyenként +7 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet, addig a keleti területeken akár -8 Celsius-fok is lehet.
Ónos eső és extrém jegesedés miatt 10:25 óta átmenetileg leállt a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: kemény fordulat jön az időjárásban, erre kell készülni
A nappali csúcshőmérséklet széles skálán, mínusz 8 és plusz 7 fok között alakul.
A Duna Szap-Mohács közötti szakaszán, a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.
A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén.
A természetes hó idén bőségesen hullott, a síszezon dübörög, és egyre többen vágnak neki a pályáknak, még azok is, akik most tanulnak síelni.
2025-ben összesen 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat, derül ki a MÁV-csoport kiadott közleményéből.
A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk.
Életveszélyes mutatvány: besétált a Balaton jegére ez a magyar férfi - baja nem lett, de azonnal repült a bírságbomba
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a Balaton jegén jelenleg tilos tartózkodni.
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne.
A világ turizmusa néhány év alatt teljesen átrendeződött: a pandémia után az utazók elfordultak a zsúfolt, drága és túlreklámozott célpontoktól.
A gyakorlatban a rendszer bevezetése már mostanra is súlyos problémákba ütközött.
Az esti órákban hidegfront érkezik az északi tájakra, amely havazást és hózáport hoz magával.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.
A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók.