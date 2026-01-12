Még csak ez hiányzott: ónos eső csap le az országra, nagyon veszélyes lehet a közlekedés

Ma több helyen még akár a napot is megláthatjuk, holnaptól azonban nincs kegyelem, nagyon rossz idő következik, akár intenzív ónos esővel.

Mint a met.hu előrejelzésében írja, északkeleten csak lassan szakadozik a felhőzet, ott gyenge havazás sem kizárt, máshol viszont általában derült, napos idővel indul a nap.

Napközben aztán nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég. Késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, majd ónos eső is várható.

A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, aztán délire fordul, és mindenütt mérséklődik, legyengül a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű. Késő estére -16 és -1 fok közé hűl le a levegő, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.

Holnap eleinte borult idő várható, majd délnyugat felől szakadozhat a felhőzet. Többfelé számíthatunk csapadékra: miközben hazánk északkeleti, keleti harmadán havazás lesz a jellemző,

addig nyugatabbra (akár intenzív) ónos eső, fagyott eső, esetleg eső is előfordulhat.

A csapadék napközben nyugat felől fokozatosan szűnik. A Dél-Dunántúlon időnként megélénkülhet, máshol mérsékelt marad a légmozgás. A maximum-hőmérséklet a délnyugati országrészben 0, +7, északkeleten -8, -1 fok között várható.