Utazás

Most közölte a rendőrség, súlyos tiltás lépett életbe a hideg miatt: erről mindenkinek tudnia kell

Pénzcentrum
2026. január 13. 09:03

Hajózási tilalmat rendeltek el a Duna Szap és Mohács közötti szakaszán a kishajókra, csónakokra és vízi sporteszközökre a rendkívüli hideg és a befagyás miatt. A rendőrség arra figyelmeztet: a jégre lépni életveszélyes, baleset esetén azonnal a 112-es segélyhívót kell értesíteni.

Hajózási tilalmat rendeltek el a kishajókra, csónakokra és vízi sporteszközökre a Duna Szap és Mohács közötti szakaszán, Magyarország államhatárain belül – tájékoztatott honlapján a rendőrség.

A korlátozás nem vonatkozik a folyamszabályozási és vízügyi szervek járműveire, a komp- és révközlekedést biztosító kishajókra, valamint az esetlegessé váló mentési és segítségnyújtási feladatokat ellátó úszólétesítményekre. Szintén mentesülnek a tilalom alól a víziközlekedésben részt vevő úszólétesítmények szolgálati kishajói és csónakjai.

Kapcsolódó cikkeink:

A rendkívüli hideg következtében a Duna már napokkal ezelőtt elkezdett befagyni, a parti jégtáblák pedig súlyos balesetveszélyt jelentenek. A rendőrség hangsúlyozza: a jégre lépni tilos és életveszélyes, ezért a folyópartra kirándulók és kutyasétáltatók lehetőleg ne egyedül induljanak el, illetve minden esetben tájékoztassák hozzátartozóikat úti céljukról.

Amennyiben valaki alatt beszakad a jég, azonnal értesíteni kell a 112-es segélyhívót. A mentés a segítők számára is kockázatos, ezért a bajba jutottnak lehetőség szerint a partról kell hosszú tárgyat – például faágat, kötelet, evezőt vagy létrát – nyújtani. A jeges víz miatt rendkívül magas a kihűlés veszélye: a vizes ruhát mielőbb el kell távolítani, a testet fokozatosan szabad felmelegíteni, és a sérültet haladéktalanul kórházba kell szállítani.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
