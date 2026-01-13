Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 13.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. január 13.

Névnap

Veronika

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 387.09 Ft

CHF: 416.24 Ft

GBP: 447.3 Ft

USD: 332.12 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 37250 Ft

MOL: 3196 Ft

RICHTER: 10200 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.14: Többnyire borult, párás idő várható, délnyugaton lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet. Hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat, az északkeleti megyékben este ónos eső, havazás is lehet. A légmozgás jellemzően gyenge, mérsékelt lesz. A minimum-hőmérséklet általában -10 és -3 fok között valószínű, de északkeleten pár fokkal hidegebb, délnyugaton néhol enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -6 és +2 fok között alakul, de a délnyugati határ közelében jóval enyhébb idő is lehet.

2026.01.15: Túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, mindössze délnyugaton vékonyodhat a felhőzet. Északkeleten reggelig helyenként előfordulhat ónos eső, havazás, másutt ónos szitálás, hószállingózás lehet. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Melegfronti hatás érvényesül, ami az arra érzékenyeknél fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is csökkenés tapasztalható. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam. (2026.01.13)

Akciók

