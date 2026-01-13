2026. január 13. kedd Veronika
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 13.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 13.)

Pénzcentrum
2026. január 13. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. január 13.

Névnap

Veronika

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 387.09 Ft
CHF: 416.24 Ft
GBP: 447.3 Ft
USD: 332.12 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 37250 Ft
MOL: 3196 Ft
RICHTER: 10200 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.14: Többnyire borult, párás idő várható, délnyugaton lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet. Hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat, az északkeleti megyékben este ónos eső, havazás is lehet. A légmozgás jellemzően gyenge, mérsékelt lesz. A minimum-hőmérséklet általában -10 és -3 fok között valószínű, de északkeleten pár fokkal hidegebb, délnyugaton néhol enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -6 és +2 fok között alakul, de a délnyugati határ közelében jóval enyhébb idő is lehet.

2026.01.15: Túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, mindössze délnyugaton vékonyodhat a felhőzet. Északkeleten reggelig helyenként előfordulhat ónos eső, havazás, másutt ónos szitálás, hószállingózás lehet. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Melegfronti hatás érvényesül, ami az arra érzékenyeknél fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is csökkenés tapasztalható. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam. (2026.01.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:16
06:31
06:01
05:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 12.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
2026. január 12.
Sokan minden pénzüket erre rakták fel: csúnya meglepetés jöhet 2026-ban, közel a hidegzuhany?
2026. január 12.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
2 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
3
3 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
4
6 napja
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
5
2 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államadósság
tágabb értelemben az államkincstár által igénybe vett és még vissza nem fizetett hitelek, szűkebb értelemben az államkölcsönök összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 06:31
Túrázók titkos menedékei: 4+1 erdőszéli kulcsosház, ahol fillérekből meghúzhatjuk magunkat
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 06:01
Súlyos hitelcsapdába kerülhet rengeteg magyar 2026-ban: csak így lehet kivédeni, érdemes mihamarabb lépni
Agrárszektor  |  2026. január 13. 07:01
Megdöbbentő, mit találtak a hazai csapvízben: nem tudni, mit okozhat