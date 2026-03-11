2026. március 11. szerda Szilárd
Utazás

Kritikusan alacsony a BKK készpénzállománya, két banktól vesznek fel 45 milliárd forint hitelt

Pénzcentrum
2026. március 11. 11:02

A Budapesti Közlekedési Központ 45 milliárd forint átmeneti forgóeszközhitelt vesz fel márciusban: 30 milliárdot a K&H-tól, 15 milliárdot az MBH-tól. A hitelre azért van szükség, mert a főváros számláján hét elején alig maradt pénz, és csak az adóelőlegek beérkezésével enyhül a likviditási nyomás, írja a Népszava.

A BKK átmeneti forgóeszközhitel felvételére kényszerül, mivel a főváros számláján a hét elején mindössze 8 milliárd forint állt rendelkezésre az adóelőlegek beérkezéséig. A 45 milliárd forint összegű hitel nagyobb részét, 30 milliárd forintot a K&H Bank biztosítja, a fennmaradó 15 milliárdot pedig az MBH Bank.

A választás oka a két bank ajánlatainak kedvező feltételei és a folyósítás ütemezése volt: az MBH már márciusban folyósítja a hitelt, míg a K&H csak az előző hitel visszafizetését követően.

Kapcsolódó cikkeink:

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Népszavának elmondta, hogy a banki döntésnél a gyorsaság és a feltételek voltak a döntő tényezők. Az állami inkasszó miatt a főváros ideiglenesen alacsony likviditással küzd, amit az adóelőlegek beérkezése enyhít majd.

Eközben a Budapesti Közművek előrejelzése szerint a zöldfelületi munkák kiadása idén 11,7 milliárd forint lesz, szemben a tavalyi 6,6 milliárddal, miközben a fővárosi közszolgáltatási szerződés 7,6 milliárd forint fedezetet biztosít, ebből idén 5 milliárd hívható le. A fennmaradó összeget a következő évre tervezi kifizetni az önkormányzat.

A BKK hitelfelvétele az átmeneti működési finanszírozás biztosítását szolgálja, és lehetővé teszi a fővárosi közlekedési rendszer zavartalan működését, amíg a bevételek megérkeznek.

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
