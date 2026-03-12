Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 12.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. március 12.

Névnap

Gergely

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.53 Ft

CHF: 431.63 Ft

GBP: 451.2 Ft

USD: 337.31 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 11.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 7, 8, 14, 22, 27, 29



Ezen a héten 2 telitalálat volt.

7-es találat: 2 db

6-os találat: 130 db

5-ös találat: 4122 db

4-es találat: 48359 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 36590 Ft

MOL: 3756 Ft

RICHTER: 11700 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.13: Keleten, délkeleten derült, napos idő várható, de másutt is sok napsütés ígérkezik a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Reggel átmeneti pára- és ködfoltok előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye, de az ország északnyugati, nyugati felén zápor, zivatar nem kizárt. A déli, délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban általában 0, +5 fok között alakul, de északkeleten, keleten gyenge fagy is lehet, míg nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken ennél enyhébb is lehet a reggel. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.03.14: A Dunától keletre általában derült, napos időben lesz részünk, de nyugatabbra is sok napsütés várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csapadéknak továbbra is kicsi az esélye, legfeljebb nyugaton fordulhat elő néhol zápor, zivatar. A délies szél többfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet. Hajnalban általában 0, +8 fokra van kilátás, a szelesebb Észak-Dunántúlon, a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk a magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az erre érzékenyeknek. (2026.03.12)

Akciók

