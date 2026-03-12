2026. március 12. csütörtök Gergely
11 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 12.)
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 12.)

Pénzcentrum
2026. március 12. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. március 12.

Névnap

Gergely

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.53 Ft
CHF: 431.63 Ft
GBP: 451.2 Ft
USD: 337.31 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 11.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 7, 8, 14, 22, 27, 29

Ezen a héten 2 telitalálat volt.
7-es találat: 2 db
6-os találat: 130 db
5-ös találat: 4122 db
4-es találat: 48359 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 36590 Ft
MOL: 3756 Ft
RICHTER: 11700 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.13: Keleten, délkeleten derült, napos idő várható, de másutt is sok napsütés ígérkezik a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Reggel átmeneti pára- és ködfoltok előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye, de az ország északnyugati, nyugati felén zápor, zivatar nem kizárt. A déli, délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban általában 0, +5 fok között alakul, de északkeleten, keleten gyenge fagy is lehet, míg nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken ennél enyhébb is lehet a reggel. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.03.14: A Dunától keletre általában derült, napos időben lesz részünk, de nyugatabbra is sok napsütés várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csapadéknak továbbra is kicsi az esélye, legfeljebb nyugaton fordulhat elő néhol zápor, zivatar. A délies szél többfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet. Hajnalban általában 0, +8 fokra van kilátás, a szelesebb Észak-Dunántúlon, a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk a magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az erre érzékenyeknek. (2026.03.12)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
