Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 12.)

Névnap
Gergely
Friss hírek
- Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
- Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
- Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
- Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
- Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
- A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
Deviza árfolyam
EUR: 389.53 Ft
CHF: 431.63 Ft
GBP: 451.2 Ft
USD: 337.31 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. március 11.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 7, 8, 14, 22, 27, 29
Ezen a héten 2 telitalálat volt.
7-es találat: 2 db
6-os találat: 130 db
5-ös találat: 4122 db
4-es találat: 48359 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 36590 Ft
MOL: 3756 Ft
RICHTER: 11700 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.13: Keleten, délkeleten derült, napos idő várható, de másutt is sok napsütés ígérkezik a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Reggel átmeneti pára- és ködfoltok előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye, de az ország északnyugati, nyugati felén zápor, zivatar nem kizárt. A déli, délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban általában 0, +5 fok között alakul, de északkeleten, keleten gyenge fagy is lehet, míg nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken ennél enyhébb is lehet a reggel. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.03.14: A Dunától keletre általában derült, napos időben lesz részünk, de nyugatabbra is sok napsütés várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csapadéknak továbbra is kicsi az esélye, legfeljebb nyugaton fordulhat elő néhol zápor, zivatar. A délies szél többfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet. Hajnalban általában 0, +8 fokra van kilátás, a szelesebb Észak-Dunántúlon, a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk a magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az erre érzékenyeknek. (2026.03.12)
