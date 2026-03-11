2026. március 11. szerda Szilárd
18 °C Budapest
Egy nyitott, utazásra kész, ruhákkal teli bőrönd látványa. Nyaralás és utazás koncepció.
Utazás

Brutális drágulás a repjegyeknél: jobb most foglalni, súlyos pénzeket bukhat, aki kivár

Pénzcentrum
2026. március 11. 15:01

A magyar utazók idén előre gondolkodnak: a repjegy.hu legfrissebb adatai szerint 30%-kal nőtt a korai foglalások száma a tavalyi évhez képest. Míg 2025-ben minden negyedik nyaraló az indulás előtti hetekben vásárolta meg repülőjegyét, idén a főszezoni és utószezoni helyek fogynak a leggyorsabban. A slágerlistát Olaszország és Spanyolország vezeti, de egy új dél-olaszországi desztináció is berobbant a kedvencek közé.

A repjegy.hu elemzése alapján a 2026-os nyári szezon (május-szeptember) eddigi foglalásai egyértelműen jelzik, hogy a magyarok tanultak a tavalyi évből, és idén nem bízzák a véletlenre a nyaralást. A járatok gyors telítődése miatt a főszezonban várhatóan jóval kevesebb kedvező árú last minute ajánlat lesz elérhető.

Rimini és a „csizma orra” a legnagyobb nyertesek

A tengerparti úti célok népszerűségi listáján látványos átrendeződés figyelhető meg. Az abszolút rekorder az olaszországi Rimini, ahol 167%-kal nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest. Hasonlóan kiugró érdeklődés övezi a szardíniai Algherót (+150%) és a görögországi Zakinthoszt (+100%).

Az idei év nagy meglepetése a calabriai Lamezia Terme. „Tavaly még nem volt közvetlen összeköttetés ide, idén viszont két légitársaság is indított járatokat, aminek köszönhetően a desztináció azonnal bekerült a top 15-be. A piacon érezhető volt a várakozás az új közvetlen járatokra, hiszen ilyenkor a bevezető áraknak köszönhetően rendkívül kedvezően lehet eljutni az adott desztinációra. Ez is bizonyítja, hogy a magyar utazók kifejezetten árérzékenyek és nyitottak az újdonságokra, ha kényelmes és megfizethető opciót kapnak” – emelte ki Holczinger Zoltán, a repjegy.hu online üzletágának vezetője.

Általános drágulásról egyelőre nem beszélhetünk – a legtöbb helyen +/- 20% között mozog a változás –, bizonyos útvonalakon jelentős árcsökkenés tapasztalható. A törökországi Antalya és a görög Zakinthosz esetében pedig 30-35%-kal olcsóbban juthatunk repjegyhez, mint tavaly ilyenkor.

A spórolás kulcsa az időzítésben rejlik. A tavalyi adatok azt mutatják, hogy a legtöbb úti célnál 2-3 hónappal az indulás előtt a legalacsonyabbak az árak. Aki például júniusban utazna Korfura, annak márciusban érdemes foglalnia: ekkor átlagosan 61 600 forintból kijön a retúrjegy, míg júniusban ugyanez már közel 100 000 forintba kerülhet. Hasonló a helyzet Barival is: tavaly egy augusztusi útra áprilisban még 58 400 forintért vehettünk jegyet, júniusban viszont már 80 000 forint felett jártak az árak. Az üzemanyagköltségek emelkedése miatt várható, hogy a repülőjegyek ára a jelenlegi szintről felfelé mozdul el, így az idei árszínvonal várhatóan a tavalyi szinten stabilizálódik. Éppen ezért annak, aki még a mostani, kedvező feltételekkel szeretne foglalni, érdemes mielőbb lépnie, és nem halogatni a döntést.

Az utószezon és a rugalmasság ereje

Aki valóban jelentős összeget szeretne megtakarítani, annak a szakértő az elő- vagy utószezont javasolja. „A spanyolországi úti céloknál látjuk a legélesebb különbséget: míg a főszezon csúcsán, július végén 150 000 forint körül mozog egy átlagos jegyár, május végén vagy június elején ugyanez akár 40%-kal kedvezőbb áron is elérhető. Szeptember elején is 20-25%-kal olcsóbbak a jegyek az augusztusi csúcshoz képest” – tette hozzá Holczinger Zoltán.

A repjegy.hu 3 tippje a tudatos foglaláshoz:

  • Figyeljük az új járatokat: Az újonnan indított útvonalakon (pl. Dubrovnik vagy Lamezia Terme) a bevezetési időszakban gyakran kedvezőbbek az árak.
  • Kombináljuk a légitársaságokat: Ha több társaság is repül ugyanoda, érdemes az oda- és visszaútra külön-külön keresni a legolcsóbb opciót.
  • A bűvös 60-90 nap: A nyári nyaralást legkésőbb 2-3 hónappal az indulás előtt érdemes lefoglalni a legjobb ár-érték arány érdekében.

Geopolitikai hatások

Az aktuális közel-keleti helyzet, különösen az iráni konfliktus, jelenleg nagy terhelést jelent az utazási irodákra. „Sokan kivárnak a térségbe irányuló utazások újrafoglalásával, bízva a helyzet mielőbbi rendeződésében. Ugyanakkor fontos látni, hogy a nyári időszakra vonatkozó foglalásokban egyelőre nem érezhető visszaesés; a jelenlegi helyzet nem rendítette meg az utazások iránti általános keresletet. Amennyiben egy adott utazást mégis törölni kényszerülnek, az utasok jellemzően nem mondanak le a nyaralásról, hanem más, biztonságosabb európai úti célokra foglalnak át” – tette hozzá Holczinger Zoltán.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #spórolás #turizmus #árak #légitársaság #nyár #áremelkedés #repülőjegy #Közel-Kelet

