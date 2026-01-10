2026. január 10. szombat Melánia
Egy pár hátulnézetből, akik napozóágyon ülnek egy napernyő alatt, és a tengerpartot nézik a tiszta kék égbolt előtt egy napsütéses napon a Crandon strandon, Miami, Florida.
Utazás

A világ meglepő zugaiba özönlenek a turisták 2026-ban: nézd meg, mielőtt elszállnak az árak

Pénzcentrum
2026. január 10. 16:03

A világ turizmusa néhány év alatt teljesen átrendeződött: a pandémia után az utazók elfordultak a zsúfolt, drága és túlreklámozott célpontoktól, és olyan városokat kezdtek keresni, amelyek még őrzik az eredetiségüket. A Statista friss adatai szerint ma már nem Párizs, Dubai vagy Cancún diktálja a trendeket, hanem Tirana, San Salvador, Rijád és Fukuoka – azok a helyek, amelyek néhány éve még alig szerepeltek a globális turisztikai térképen. A kérdés már nem az, hová „kell” menni, hanem az, hol találunk valódi élményt.

A globális turizmus 2019 óta alapjaiban változott meg. A koronavírus-járvány nemcsak megtörte az utazási iparág lendületét, hanem egyfajta újraindítást is hozott: az utazók jelentős része elfordult a túlzsúfolt, drága és sokszor túlreklámozott célpontoktól, és olyan helyeket kezdett keresni, ahol kevesebb a tömeg, kedvezőbbek az árak, és ahol valódi, hiteles élmény várja őket.

A Statista legfrissebb adatai alapján világosan látszik, hogy a turizmus új nyertesei nem a klasszikus nagyvárosok, hanem olyan úti célok, amelyek néhány éve még alig szerepeltek a nemzetközi térképen.

Amerika: San Salvador a kontinens új meglepetése

Az amerikai kontinensen El Salvador fővárosa, San Salvador mutatta a legnagyobb növekedést: a repülőjegy-foglalások száma 141%-kal emelkedett. Ez a kiugró adat azt jelzi, hogy a turisták egyre bátrabban fordulnak Közép-Amerika felé, ahol a kulturális élmények, a természeti szépségek és az alacsonyabb árak együtt kínálnak alternatívát a klasszikus karibi célpontokkal szemben. Bár Punta Cana (+40%) és Cancún (+12%) továbbra is stabilan népszerűek, a trend egyértelmű: a látogatók már nem csak a jól ismert tengerparti üdülőhelyeket keresik, hanem azokat a városokat is, amelyek egyedi hangulatot és autentikusabb élményt adnak.

San Salvador, Columbus-sziget, Bahama-szigetekSan Salvador, Columbus-sziget, Bahama-szigetek

Európa: Albánia fővárosa, Tirana lett a kontinens új sztárja

Európában a legnagyobb meglepetést egyértelműen Tirana okozta. Az albán főváros iránti érdeklődés 165%-kal nőtt, ezzel messze lekörözve olyan népszerű úti célokat, mint Antalya (+56%), Athén (+24%) vagy Párizs (+9%).

A Statista elemzése szerint ez a növekedés azt mutatja, hogy az utazók már nem feltétlenül a „nagy neveket” keresik, hanem az élményt: Albánia tengerpartja például a Francia Riviérával vetekszik, csak éppen jóval olcsóbban és kevesebb tömeggel. Tirana pedig egyre inkább a balkáni régió kulturális és gasztronómiai központjává válik, ami tovább erősíti a vonzerejét.

MENA-régió: Szaúd-Arábia látványos előretörése

A Közel-Kelet és Észak-Afrika térségében a legnagyobb növekedést Rijád érte el 85%-kal, de Abu Dhabi (+65%) és Dzsidda (+61%) is látványos erősödést mutat. Az elemzés szerint ez egyértelműen összefügg https://www.penzcentrum.hu/utazas/20251230/nem-hiszed-el-de-ezek-lesznek-a-legforrobb-utazasi-trendek-2026-ban-erdemes-mar-most-lefoglalni-1191054 és modernizációs programjaival. A régió országai az elmúlt években hatalmas összegeket fektettek a turizmus fejlesztésébe, új kulturális intézmények, modern városrészek és nemzetközi események vonzzák a látogatókat. Bár Kairó (+17%) és Dubai (+11%) továbbra is stabilan népszerűek, már nem ők a régió legdinamikusabban növekvő célpontjai — a figyelem egyértelműen Szaúd-Arábiára irányul.

Ázsia: Japán újra a csúcson, de nem csak Tokióval

Ázsiában a növekedés élén Fukuoka áll 70%-kal, megelőzve Tokiót (+32%) és Oszakát (+22%). A Statista szerint ez azt jelzi, hogy a turisták egyre inkább felfedezik Japán kevésbé ismert, de kulturálisan gazdag régióit is. Fukuoka különösen vonzó lehet azok számára, akik szeretnék elkerülni a nagyvárosok tömegét, mégis szeretnének autentikus japán élményeket: gasztronómiát, történelmet, modern városi életet és tengerparti hangulatot egyszerre.

Miért fordulnak az utazók új célpontok felé?

Az adatok alapján egyértelmű trend rajzolódik ki: az utazók már nem kizárólag a jól ismert, ikonikus célpontokat keresik. A döntéseiket egyre inkább az alábbi szempontok határozzák meg:

  1. Ár-érték arány: A klasszikus célpontok, például a francia, olasz vagy spanyol tengerpart sok helyen megfizethetetlenné váltak. Az utazók olyan helyeket keresnek, ahol ugyanazt az élményt jóval kedvezőbb áron kapják meg.
  2. Kevesebb tömeg: A pandémia után sokan kerülik a zsúfolt helyeket. Az új kedvencek, Tirana, Fukuoka, San Salvador még nem telítődtek túl, így nyugodtabb élményt kínálnak.
  3. Autentikus élmények: A turisták egyre inkább vágynak valódi helyi kultúrára, gasztronómiára, mindennapi életre. A kevésbé ismert városok ezt sokkal könnyebben adják meg, mint a túlkommercializált nagyvárosok.
  4. Felfedezés öröme: A közösségi média és a globális turizmus uniformizálódása után sokan keresik azt az érzést, hogy „valami újat találtak”. Az új célpontok ezt az élményt adják vissza.

A turizmus új korszakba lépett

A Statista adatai alapján úgy tűnik, hogy a következő években a turizmus térképe tovább fog átrendeződni. A világ leggyorsabban növekvő célpontjai ma már nem feltétlenül a klasszikus európai vagy amerikai nagyvárosok, hanem olyan helyek, amelyek néhány éve még alig szerepeltek a nemzetközi utazási listákon. A trend pedig egyértelmű: az utazók élményt keresnek, nem nevet.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #európa #turizmus #amerika #japán #ázsia #albánia #Közel-Kelet #szaúd-arábia

