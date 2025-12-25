Ezek a helyek lesznek 2026 slágerúticéljai: rengeteg embert várnak, óriási az őrület

A Covid utáni időszakban az utazási trendek jelentősen átalakultak, az élményközpontú utazás került előtérbe a hagyományos látványosság-listákkal szemben. A CNBC elemzése szerint öt fő trend határozza meg a következő év utazási szokásait - írta meg a CNBC.

Az utazók egyre inkább kerülik a főszezonokat és a túlturistásodott célpontokat, hogy mélyebb kapcsolatot alakíthassanak ki a helyi kultúrával. A Virtuoso utazási ügynökség tanácsadóinak 45%-a szerint ügyfeleik a klímaváltozás miatt módosítják terveiket, 76%-uk pedig növekvő érdeklődést tapasztal az elő- és utószezonok iránt.

Ezzel párhuzamosan nő az úgynevezett "másodlagos városok" népszerűsége, amelyek a fő turisztikai központokon kívül helyezkednek el. Az Agoda online utazási platform adatai szerint Ázsiában a másodlagos célpontok szállásfoglalásai 15%-kal gyorsabban növekednek, mint a hagyományos turisztikai központokban. Indonézia és Japán kormányai is stratégiákat dolgoztak ki, hogy a turistákat a kevésbé ismert régiók felé tereljék.

Az all-inclusive utazás is új értelmet nyert: míg korábban a hatékonyságról szólt, ma már a mentálisan kimerült utazók a tervezés kiszervezését keresik. A Lemongrass Marketing jelentése szerint az utazók olyan megbízható szolgáltatókat keresnek, akik jó döntéseket hoznak helyettük, hogy teljesen kikapcsolódhassanak. A HunterMoss luxusutazási vállalat szerint ez a trend átalakította a prémium utazásokat, ahol a végtelen választási lehetőségeket felváltották a gondosan válogatott ajánlatok.

A wellness utazás is túllépett a hagyományos spa-csomagokon, és tudományosan megalapozott hosszú életű programokká, valamint mentális egészségre összpontosító utakká fejlődött. A kínálat az indiai ajurvédikus programoktól a costa rica-i jóga-szörf kikapcsolódásig terjed. A Contiki jelentése szerint az amerikai utazók kétharmada 35 év alatt aktív utazásokat részesít előnyben, és több mint 50%-uk fontosnak tartja a wellness rutin fenntartását utazás közben.

Generációs trendek is megfigyelhetők: a fiatalabb utazók nosztalgiautazásokat keresnek, amelyek gyermekkori emlékeiket idézik fel, míg az új nyugdíjasok (köztük az X generáció legidősebb tagjai) "arany szabadságévüket" élik kalandosabb, hosszabb utazásokkal. Végül az AI térnyerése is átalakítja az utazási élményt, a szállodák prediktív intelligenciát használnak a vendégek igényeinek előrejelzésére és a személyre szabott szolgáltatások biztosítására.