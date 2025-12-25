A bombafenyegetés egy ismeretlen betelefonálótól származott, az utasokat Magyarországon leszállították és átvizsgálták.
Ezek a helyek lesznek 2026 slágerúticéljai: rengeteg embert várnak, óriási az őrület
A Covid utáni időszakban az utazási trendek jelentősen átalakultak, az élményközpontú utazás került előtérbe a hagyományos látványosság-listákkal szemben. A CNBC elemzése szerint öt fő trend határozza meg a következő év utazási szokásait - írta meg a CNBC.
Az utazók egyre inkább kerülik a főszezonokat és a túlturistásodott célpontokat, hogy mélyebb kapcsolatot alakíthassanak ki a helyi kultúrával. A Virtuoso utazási ügynökség tanácsadóinak 45%-a szerint ügyfeleik a klímaváltozás miatt módosítják terveiket, 76%-uk pedig növekvő érdeklődést tapasztal az elő- és utószezonok iránt.
Ezzel párhuzamosan nő az úgynevezett "másodlagos városok" népszerűsége, amelyek a fő turisztikai központokon kívül helyezkednek el. Az Agoda online utazási platform adatai szerint Ázsiában a másodlagos célpontok szállásfoglalásai 15%-kal gyorsabban növekednek, mint a hagyományos turisztikai központokban. Indonézia és Japán kormányai is stratégiákat dolgoztak ki, hogy a turistákat a kevésbé ismert régiók felé tereljék.
Az all-inclusive utazás is új értelmet nyert: míg korábban a hatékonyságról szólt, ma már a mentálisan kimerült utazók a tervezés kiszervezését keresik. A Lemongrass Marketing jelentése szerint az utazók olyan megbízható szolgáltatókat keresnek, akik jó döntéseket hoznak helyettük, hogy teljesen kikapcsolódhassanak. A HunterMoss luxusutazási vállalat szerint ez a trend átalakította a prémium utazásokat, ahol a végtelen választási lehetőségeket felváltották a gondosan válogatott ajánlatok.
A wellness utazás is túllépett a hagyományos spa-csomagokon, és tudományosan megalapozott hosszú életű programokká, valamint mentális egészségre összpontosító utakká fejlődött. A kínálat az indiai ajurvédikus programoktól a costa rica-i jóga-szörf kikapcsolódásig terjed. A Contiki jelentése szerint az amerikai utazók kétharmada 35 év alatt aktív utazásokat részesít előnyben, és több mint 50%-uk fontosnak tartja a wellness rutin fenntartását utazás közben.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Generációs trendek is megfigyelhetők: a fiatalabb utazók nosztalgiautazásokat keresnek, amelyek gyermekkori emlékeiket idézik fel, míg az új nyugdíjasok (köztük az X generáció legidősebb tagjai) "arany szabadságévüket" élik kalandosabb, hosszabb utazásokkal. Végül az AI térnyerése is átalakítja az utazási élményt, a szállodák prediktív intelligenciát használnak a vendégek igényeinek előrejelzésére és a személyre szabott szolgáltatások biztosítására.
A Pénzcentrum 2025. december 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A BKK a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetett, illetve vezet be.
A Pénzcentrum 2025. december 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az olasz versenyfelügyelet rekordösszegű, 256 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre.
Tovább csúszhat a Gellért és a Rác fürdő újranyitása: ez az új céldátum, ha végre megkapják a hitelt
A gyógyfürdők 60 millió eurós hitelkérelmét ugyan elutasította a kabinet, de a felújítások előkészítése ennek ellenére folytatódik.
A Pénzcentrum 2025. december 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden maradnak a felhők, kezdetben párás, ködös lehet az idő. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat.
A Pénzcentrum 2025. december 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fuvarozók tiltakozásának fő oka, hogy míg a gyorsforgalmi utakon csak 4,3 százalékkal, az infláció mértékével emelkednek az útdíjak
Karácsony előtt jelentős átalakulás kezdődik Európa időjárásában.
A jövő hét elején még párás, ködös idő várható, szenteste napján viszont kiterjedt csapadékzóna érkezik az ország felé, van, ahol havas esőre, havazásra is számítani...
Vasárnap kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz
Lassan javuló látási viszonyok mellett is többnyire borult, párás idő várható vasárnap
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
A havazásra leginkább a nyugati és délnyugati országrészben van némi esély, míg az ország nagy részén csak minimális valószínűséggel fordulhat elő hóesés az ünnepek alatt.
A Pénzcentrum 2025. december 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közösségi médiában mindenki utazik és mindenki boldognak tűnik – de vajon tényleg így van?
Itt a friss előrejelzés, kemény fordulat készül az időjárásban: már körvönalaződik, milyen idő is lesz karácsonykor
A karácsonyi ünnepek időjárása változékony lesz Magyarországon: a jelenlegi hideg, ködös idő megszűnik, helyette mérsékelten hűvös, csapadékos napok várhatók.
A Pénzcentrum 2025. december 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.