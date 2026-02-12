Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: "nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak"

Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak - írta meg a The Guardian.

Ange Postecoglou, a Tottenham korábbi menedzsere "furcsa" klubként jellemezte a Spurs-t, és kijelentette, hogy "nem nagy klub", miután Thomas Frankot is menesztették a vezetői pozícióból. Frank, aki Postecoglou utódja volt, nem tudta javítani a csapat Premier League-ben nyújtott teljesítményét, és szerdán elbocsátották, ugyanis a Tottenham a 16. helyen állt a tabellán.

A szakember szerint a Tottenhamnél világklasszis menedzserek sem értek el sikereket, és megkérdőjelezte, hogy Frank tisztában volt-e azzal, milyen helyzetbe kerül.

Miután az elmúlt hat hónapban kétszer is voltam ebben a helyzetben, tudom, hogy nehéz. Nyilvánvaló, hogy nem ő lehet az egyetlen probléma a klubnál. A Tottenham egy furcsa klub. Tavaly év végén nagy irányváltást hajtottak végre, nemcsak velem, hanem Daniel Levy távozásával is, és ezzel bizonytalanságot teremtettek

– nyilatkozta Postecoglou a Stick to Football podcastben.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 876,50M Edző: Thomas Frank Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #16 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. Leeds United 26 7 9 10 36 45 -9 30 16. Tottenham Hotspur 26 7 8 11 36 37 -1 29 17. Nottingham Forest 26 7 6 13 25 38 -13 27 Adatlap létrehozva: 2026.02.12.

Postecoglou, akit az Európa-liga megnyerése ellenére bocsátottak el, úgy véli, hogy a Tottenham kinyilvánított ambíciói és a játékosokba való befektetési hajlandósága közötti ellentmondás áll a problémák középpontjában.

Hihetetlen stadiont és edzőközpontot építettek, de ha megnézzük a kiadásaikat, különösen a bérezési struktúrájukat, nem nagy klub. Amikor játékosokat próbáltunk szerződtetni, nem voltunk versenyben a legjobb játékosokért. A Tottenham mottója mindenhol látható: 'To Dare Is To Do' (Merni kell cselekedni), mégis a tetteik szinte ennek az ellentétei. Azt hiszem, nem értették meg, hogy a győzelemhez kockázatot kell vállalni. Úgy éreztem, a Tottenham azt állítja magáról, hogy 'a nagyok közé tartozunk', de a valóság az, hogy szerintem nem tartoznak oda

- tette még hozzá az ausztrál edző. Postecoglut egyébként a nyári elbocsátása óta még egyszer lapátra tették: kora ősszel új klubja, a Nottingham Forest is kirúgta mindössze egy hónap után, azóta nem ült le más csapat padjára.