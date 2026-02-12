2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Budapest
A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: "nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak"

Pénzcentrum
2026. február 12. 17:23

Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak - írta meg a The Guardian.

Ange Postecoglou, a Tottenham korábbi menedzsere "furcsa" klubként jellemezte a Spurs-t, és kijelentette, hogy "nem nagy klub", miután Thomas Frankot is menesztették a vezetői pozícióból. Frank, aki Postecoglou utódja volt, nem tudta javítani a csapat Premier League-ben nyújtott teljesítményét, és szerdán elbocsátották, ugyanis a Tottenham a 16. helyen állt a tabellán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakember szerint a Tottenhamnél világklasszis menedzserek sem értek el sikereket, és megkérdőjelezte, hogy Frank tisztában volt-e azzal, milyen helyzetbe kerül. 

Miután az elmúlt hat hónapban kétszer is voltam ebben a helyzetben, tudom, hogy nehéz. Nyilvánvaló, hogy nem ő lehet az egyetlen probléma a klubnál. A Tottenham egy furcsa klub. Tavaly év végén nagy irányváltást hajtottak végre, nemcsak velem, hanem Daniel Levy távozásával is, és ezzel bizonytalanságot teremtettek

– nyilatkozta Postecoglou a Stick to Football podcastben.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 876,50M
Edző: Thomas Frank
Jelenlegi helyezés: #16
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
Leeds United
26
7
9
10
36
45
-9
30
16.
Tottenham Hotspur
26
7
8
11
36
37
-1
29
17.
Nottingham Forest
26
7
6
13
25
38
-13
27
Adatlap létrehozva: 2026.02.12.

Postecoglou, akit az Európa-liga megnyerése ellenére bocsátottak el, úgy véli, hogy a Tottenham kinyilvánított ambíciói és a játékosokba való befektetési hajlandósága közötti ellentmondás áll a problémák középpontjában.

Hihetetlen stadiont és edzőközpontot építettek, de ha megnézzük a kiadásaikat, különösen a bérezési struktúrájukat, nem nagy klub. Amikor játékosokat próbáltunk szerződtetni, nem voltunk versenyben a legjobb játékosokért. A Tottenham mottója mindenhol látható: 'To Dare Is To Do' (Merni kell cselekedni), mégis a tetteik szinte ennek az ellentétei. Azt hiszem, nem értették meg, hogy a győzelemhez kockázatot kell vállalni. Úgy éreztem, a Tottenham azt állítja magáról, hogy 'a nagyok közé tartozunk', de a valóság az, hogy szerintem nem tartoznak oda

- tette még hozzá az ausztrál edző. Postecoglut egyébként a nyári elbocsátása óta még egyszer lapátra tették: kora ősszel új klubja, a Nottingham Forest is kirúgta mindössze egy hónap után, azóta nem ült le más csapat padjára. 
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #csapat #premier league #tottenham #angol foci #angol bajnokság #edzőváltás #nottingham forest

