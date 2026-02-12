A fertőzésveszély, valamint a szobák kényelmetlensége miatt sok hokis fontolgatja, hogy alig egy hét után kiköltözik az olimpiai faluból.
Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: "nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak"
Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak - írta meg a The Guardian.
Ange Postecoglou, a Tottenham korábbi menedzsere "furcsa" klubként jellemezte a Spurs-t, és kijelentette, hogy "nem nagy klub", miután Thomas Frankot is menesztették a vezetői pozícióból. Frank, aki Postecoglou utódja volt, nem tudta javítani a csapat Premier League-ben nyújtott teljesítményét, és szerdán elbocsátották, ugyanis a Tottenham a 16. helyen állt a tabellán.
A szakember szerint a Tottenhamnél világklasszis menedzserek sem értek el sikereket, és megkérdőjelezte, hogy Frank tisztában volt-e azzal, milyen helyzetbe kerül.
Miután az elmúlt hat hónapban kétszer is voltam ebben a helyzetben, tudom, hogy nehéz. Nyilvánvaló, hogy nem ő lehet az egyetlen probléma a klubnál. A Tottenham egy furcsa klub. Tavaly év végén nagy irányváltást hajtottak végre, nemcsak velem, hanem Daniel Levy távozásával is, és ezzel bizonytalanságot teremtettek
– nyilatkozta Postecoglou a Stick to Football podcastben.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
15.
Leeds United
|
26
|
7
|
9
|
10
|
36
|
45
|
-9
|
30
|
16.
Tottenham Hotspur
|
26
|
7
|
8
|
11
|
36
|
37
|
-1
|
29
|
17.
Nottingham Forest
|
26
|
7
|
6
|
13
|
25
|
38
|
-13
|
27
Postecoglou, akit az Európa-liga megnyerése ellenére bocsátottak el, úgy véli, hogy a Tottenham kinyilvánított ambíciói és a játékosokba való befektetési hajlandósága közötti ellentmondás áll a problémák középpontjában.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Hihetetlen stadiont és edzőközpontot építettek, de ha megnézzük a kiadásaikat, különösen a bérezési struktúrájukat, nem nagy klub. Amikor játékosokat próbáltunk szerződtetni, nem voltunk versenyben a legjobb játékosokért. A Tottenham mottója mindenhol látható: 'To Dare Is To Do' (Merni kell cselekedni), mégis a tetteik szinte ennek az ellentétei. Azt hiszem, nem értették meg, hogy a győzelemhez kockázatot kell vállalni. Úgy éreztem, a Tottenham azt állítja magáról, hogy 'a nagyok közé tartozunk', de a valóság az, hogy szerintem nem tartoznak oda
- tette még hozzá az ausztrál edző. Postecoglut egyébként a nyári elbocsátása óta még egyszer lapátra tették: kora ősszel új klubja, a Nottingham Forest is kirúgta mindössze egy hónap után, azóta nem ült le más csapat padjára.
Bár jelenleg nem kiesők, a vezetőség nem volt elégedett az eredményekkel, így harmadszor is kirúgta edzőjét - egy szezonon belül.
Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet.
Bőségesen lesz mit nézni a hétvégén: ajánlónkban megmutatjuk, melyik meccsek lesznek várhatóan a legjobbak.
A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik.
A Bournemouth 2-1-re nyert az Everton otthonában a Premier League 26. fordulójának keddi játéknapján.
A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián.
Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat
A 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a legjobb nyolc nemzet közé kerülésről.
Szembeszáll a NOB-bal az ukrán szánkós: hiába tiltották meg, akkor is abban a sisakban versenyez, amiben ő akar
Vlagyiszlav Heraszkovics kijelentette, hogy a NOB tiltása ellenére is viselni fogja a háború áldozatainak képeivel díszített sisakját a téli olimpián.
Súlyos baleset történt a milánói téli olimpia hódeszkás selejtezőjén: a kínai Liu Csia-jü a pálya közepén esett nagyot egy ugrást követően.
Ilia Malinin hátraszaltójával őrületbe hozta a milánói közönséget a műkorcsolya-csapatversenyen, és most minden szem rá szegeződik.
A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot.
Roberto De Zerbi közös megegyezéssel távozott az Olympique Marseille vezetőedzői posztjáról - súlyos vereségeket szenvedett el a csapat.
Súlyos sérüléshullám árnyékolja be az ausztrál téli olimpiai csapat szereplését: Cam Bolton snowboardos nyaktörést szenvedett egy edzésen.
Ma csak egy magyar versenyző lesz a jégen az olimpiai csapatból, aki short trackben érdekelt. Lássuk a részletes programot!
A baleset szombat este történt az otthonához közeli útszakaszon, amikor Antonelli autója egy szalagkorlátnak ütközött.
Amint megvan a Super Bowl győztese, az NFL már kész bajnoki sapkákkal, pólókkal és pulóverekkel várja a szurkolókat. De hova kerül azé a csapaté, akik...
A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott a sífutás sprintversenyében a téli olimpián.
A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás