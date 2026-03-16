Idyllic rural, Hungary falu község mező magyarország
Kvíz

Kvíz: Ismered Magyarország térképét, megyéit, mint a tenyered? Lássuk, mit tudsz a hazai járásokról!

2026. március 16. 18:01

A mai kvíz során a hazai közigazgatási rendszer egyik kevésbé ismert területére kalandozunk, a magyarországi járásokat vesszük górcső alá. A megyékről, megyeszékhelyekről a legtöbben biztos tudással rendelkeznek, a mai kérdéssorból viszont kiderül, mennyit tudunk a kisebb területi egységekről. Teszteld, te mennyit tudsz a magyar járásokról!

1/10 kérdés
Hány járás van összesen Magyarországon 2026-ban?
98
19
174
53
2/10 kérdés
Melyik vármegyében található a legtöbb járás?
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Pest
Bács-Kiskun
Baranya Pest vármegyében 18 járás van, Borsod-Abaúj-Zemplénben 16, Szabolcs-Szatmár-Beregben 13, a többi vármegyében ennél is kevesebb. A legkevesebb járás Komárom-Esztergom, Nógrád, Tolna és Zala vármegyékban van, 6-6 járás.
3/10 kérdés
Melyik a legnagyobb lélekszámú járás az alábbiak közül?
Székesfehérvári
Miskolci
Pécsi
Szegedi
4/10 kérdés
Melyik a legsűrűbben lakott járás, vagyis van a legtöbb lakója a területéhez képest?
Debreceni
Monori
Szentendrei
Dunakeszi járás
5/10 kérdés
Melyik megyében van a Mohácsi járás?
Bács-Kiskun
Tolna
Baranya
Csongrád-Csanád
6/10 kérdés
Melyik vármegyével nem szomszédos a Tiszafüredi járás?
Pest
Hajdú-Bihar
Heves
Borsod-Abaúj-Zemplén
7/10 kérdés
Melyik a legnagyobb területű Pest vármegyei járás?
Érdi
Dabasi
Ceglédi
Ráckevei
8/10 kérdés
Melyik megyében van a Tapolcai járás?
Fejér
Veszprém
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
9/10 kérdés
Melyik Magyarország legkeletebbre fekvő járása az alábbiak közül?
Fehérgyarmati járás
Bonyhádi járás
Letenyei járás
Oroszlányi járás
10/10 kérdés
Melyik járásban található Magyarország földrajzi középpontja?
Dabasi
Paksi
Dunaújvárosi
Kiskőrösi

