Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 966,99 pontos, 0,79 százalékos csökkenéssel, 120 787,85 ponton zárt hétfőn. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 17,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: nemzetközi szinten kedvező volt a hangulat, ezzel szemben itthon negatívba fordult a befektetői hangulat, a budapesti tőzsde alulteljesítő lett a nyugat-európai piacokhoz képest.

Hozzátette: a vezető részvények között a legnagyobb csökkenést a Mol szenvedte el, miközben az olajár csak minimálisan csökkent. A Magyar Telekom árfolyama piaci esemény nélkül csökkent.

Az OTP-hez pozitív hír nem érkezett, viszont a befektetők kedvezőnek értékelték az igazgatósági tagok részvényvásárlásait az elmúlt napokban. Ebből ugyanis arra következtettek, hogy az igazgatóság tagjai is alulértékeltnek tekintik a vállalat papírjait, így kedvező vételi lehetőségnek tartották - jegyezte meg. A bankpapír a kereskedési nap végéig emelkedést mutatott, végül a zárásra csökkenésbe fordult.