Tőzsdei vagy devizakereskedési grafikon grafikus koncepcióban, amely alkalmas pénzügyi befektetésre
Megtakarítás

Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. március 16. 18:39

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 966,99 pontos, 0,79 százalékos csökkenéssel, 120 787,85 ponton zárt hétfőn. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 17,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: nemzetközi szinten kedvező volt a hangulat, ezzel szemben itthon negatívba fordult a befektetői hangulat, a budapesti tőzsde alulteljesítő lett a nyugat-európai piacokhoz képest.

Hozzátette: a vezető részvények között a legnagyobb csökkenést a Mol szenvedte el, miközben az olajár csak minimálisan csökkent. A Magyar Telekom árfolyama piaci esemény nélkül csökkent.

Az OTP-hez pozitív hír nem érkezett, viszont a befektetők kedvezőnek értékelték az igazgatósági tagok részvényvásárlásait az elmúlt napokban. Ebből ugyanis arra következtettek, hogy az igazgatóság tagjai is alulértékeltnek tekintik a vállalat papírjait, így kedvező vételi lehetőségnek tartották - jegyezte meg. A bankpapír a kereskedési nap végéig emelkedést mutatott, végül a zárásra csökkenésbe fordult.

  • A Mol 80 forinttal, 2,08 százalékkal 3766 forintra esett, 2,4 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 170 forinttal, 0,48 százalékkal 35 340 forintra csökkent, forgalmuk 11,5 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,49 százalékkal 2040 forintra gyengült, forgalma 794,9 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama változatlanul 11 880 forint maradt, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9417,64 ponton zárt hétfőn, ez 52,13 pontos, 0,55 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

