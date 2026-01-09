Kiadták a vészjelzést: brutális hideg telepszik Magyarországra, ez már a sarkvidéket idézi, ónos eső is érkezik

Nyugat felől érkező front hoz csapadékot az ország nagy részére, a délnyugati térségekben azonban tartós, akár intenzív ónos eső is kialakulhat, ami miatt továbbra is piros riasztás van érvényben. Eközben rendkívüli hideg tartja markában az országot: reggel többfelé -15, sőt helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, és napközben sem várható számottevő enyhülés.

A nyugatról érkező frontfelhőzet az északkeleti országrészt is eléri, és többfelé hozhat csapadékot. A HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint ugyanakkor a délnyugati területeken – különösen a térképen rózsaszínnel jelölt körzetekben – kifejezetten kedvezőek a feltételek a tartós, akár intenzív ónos eső kialakulásához.

A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy ezeken a vidékeken a közlekedés fokozott óvatosságot igényel. Az ország más részein is előfordulhat kisebb csapadék, de jellemzően inkább hószállingózásra, gyenge havazásra lehet számítani. Az ónos eső veszélye miatt továbbra is érvényben van a legmagasabb, piros riasztás.

A hideg idő továbbra is meghatározó: reggel az ország keleti felén nagy területen -15 fok körüli vagy annál alacsonyabb hőmérsékletet mértek, az északi határ mentén pedig helyenként -20, sőt -25 fok alá is süllyedt a hőmérő higanyszála. Napközben sem várható jelentős enyhülés: a hőmérséklet csak délnyugaton közelítheti meg a 0 fokot, míg északkeleten a nappali csúcsérték is -10 fok körül alakulhat.

