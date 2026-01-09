Kiadták a vészjelzést: brutális hideg telepszik Magyarországra, ez már a sarkvidéket idézi, ónos eső is érkezik

Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere átalakította a Főtaxi tulajdonosi struktúráját, miközben a cég márkamegújításon dolgozik.
Nyugat felől érkező front hoz csapadékot az ország nagy részére, a délnyugati térségekben azonban tartós, akár intenzív ónos eső is kialakulhat, ami miatt továbbra is piros riasztás van érvényben. Eközben rendkívüli hideg tartja markában az országot: reggel többfelé -15, sőt helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, és napközben sem várható számottevő enyhülés.
A nyugatról érkező frontfelhőzet az északkeleti országrészt is eléri, és többfelé hozhat csapadékot. A HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint ugyanakkor a délnyugati területeken – különösen a térképen rózsaszínnel jelölt körzetekben – kifejezetten kedvezőek a feltételek a tartós, akár intenzív ónos eső kialakulásához.
A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy ezeken a vidékeken a közlekedés fokozott óvatosságot igényel. Az ország más részein is előfordulhat kisebb csapadék, de jellemzően inkább hószállingózásra, gyenge havazásra lehet számítani. Az ónos eső veszélye miatt továbbra is érvényben van a legmagasabb, piros riasztás.
A hideg idő továbbra is meghatározó: reggel az ország keleti felén nagy területen -15 fok körüli vagy annál alacsonyabb hőmérsékletet mértek, az északi határ mentén pedig helyenként -20, sőt -25 fok alá is süllyedt a hőmérő higanyszála. Napközben sem várható jelentős enyhülés: a hőmérséklet csak délnyugaton közelítheti meg a 0 fokot, míg északkeleten a nappali csúcsérték is -10 fok körül alakulhat.
A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt.
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.
2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Novak Djokovic szerbiai luxusbirtoka eddig elzárt világ volt a nyilvánosság elől, most azonban bárki eltölthet itt egy éjszakát
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.