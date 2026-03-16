Óriási a baj a Közel-Keleten: napi 600 millió dolláros veszteséget kénytelenek elszenvedni

A Turisztikai Világtanács (WTTC) becslése szerint az iráni konfliktus napi szinten legalább 600 millió dolláros kiesést okoz a közel-keleti turizmusban. Ez elsősorban a külföldi látogatók költéseinek visszaeséséből fakad. A szervezet a légi közlekedés zavaraira és az utazási kedv csökkenésének súlyos hatásaira figyelmeztet.

A WTTC elemzése egy 2026-ra vonatkozó, még a konfliktus kitörése előtt készült előrejelzésen alapul. Eszerint a Közel-Keleten idén összesen 207 milliárd dollárnyi külföldi turisztikai költéssel lehetett volna számolni. Az utazási forgalom bármilyen akadozása rendkívül gyorsan súlyos gazdasági következményekkel jár a teljes turisztikai ágazatban - írja a Travel Daily News.

A Közel-Kelet a globális turizmusban meghatározó szerepet tölt be. A térség adja a világ nemzetközi turistaérkezéseinek mintegy 5 százalékát, a tranzitforgalomnak pedig a 14 százalékát. A régió bármilyen destabilizálódása ezért azonnali, világszintű hatással jár. Ez egyaránt érinti a repülőterek és a légitársaságok működését, a szállodákat, az autókölcsönzőket, sőt még az óceánjáró társaságokat is.

A legnagyobb regionális légi csomópontok, mint Dubaj, Abu-Dzabi, Doha és Bahrein, normál üzemben naponta mintegy 526 ezer utast kezelnek. A konfliktus eszkalálódásával azonban ezek a repülőterek bezárásokkal és komoly üzemzavarokkal szembesültek. Mindez jelentősen visszavetette a regionális és a globális légi összeköttetést egyaránt.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.