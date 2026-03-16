A Közel-Kelet térképe Szaúd-Arábiával, Irakkal és Iránnal a középpontban, golyókkal átszőve.
Utazás

Óriási a baj a Közel-Keleten: napi 600 millió dolláros veszteséget kénytelenek elszenvedni

Pénzcentrum
2026. március 16. 14:32

A Turisztikai Világtanács (WTTC) becslése szerint az iráni konfliktus napi szinten legalább 600 millió dolláros kiesést okoz a közel-keleti turizmusban. Ez elsősorban a külföldi látogatók költéseinek visszaeséséből fakad. A szervezet a légi közlekedés zavaraira és az utazási kedv csökkenésének súlyos hatásaira figyelmeztet.

A WTTC elemzése egy 2026-ra vonatkozó, még a konfliktus kitörése előtt készült előrejelzésen alapul. Eszerint a Közel-Keleten idén összesen 207 milliárd dollárnyi külföldi turisztikai költéssel lehetett volna számolni. Az utazási forgalom bármilyen akadozása rendkívül gyorsan súlyos gazdasági következményekkel jár a teljes turisztikai ágazatban - írja a Travel Daily News. 

A Közel-Kelet a globális turizmusban meghatározó szerepet tölt be. A térség adja a világ nemzetközi turistaérkezéseinek mintegy 5 százalékát, a tranzitforgalomnak pedig a 14 százalékát. A régió bármilyen destabilizálódása ezért azonnali, világszintű hatással jár. Ez egyaránt érinti a repülőterek és a légitársaságok működését, a szállodákat, az autókölcsönzőket, sőt még az óceánjáró társaságokat is.

A legnagyobb regionális légi csomópontok, mint Dubaj, Abu-Dzabi, Doha és Bahrein, normál üzemben naponta mintegy 526 ezer utast kezelnek. A konfliktus eszkalálódásával azonban ezek a repülőterek bezárásokkal és komoly üzemzavarokkal szembesültek. Mindez jelentősen visszavetette a regionális és a globális légi összeköttetést egyaránt.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #légitársaság #gazdaság #repülőtér #magyarok #konfliktus #geopolitika #légiforgalom #Közel-Kelet

2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 16.
Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől
2026. március 16.
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
2026. március 16.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
1
1 napja
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
6 napja
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
3
4 napja
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
4
2 hete
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
5
2 hete
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 15:33
Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől
Pénzcentrum  |  2026. március 16. 13:05
Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
Agrárszektor  |  2026. március 16. 14:27
Hiány van rengeteg boltban: itt már alig van tojás, üresek a polcok