Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket

A HungaroMet narancs riasztást adott ki a Balaton és Budapest közötti területekre hófúvás és rendkívül erős szél miatt. Országszerte extrém hidegre, helyenként 50-60 km/h-s széllökésekre kell számítani.

Narancs riasztást adott ki a HungaroMet a Balaton és Budapest közötti területekre hófúvás veszélye miatt. Az ország több részén erős széllökések és rendkívüli hideg várható.

Az északkeleti országrészben reggelre megszűnt a havazás, amely 1–4 centiméteres hóréteget hagyott maga után. Délig Szabolcs megyében még előfordulhat kisebb havazás vagy hószállingózás, ami legfeljebb 1 centiméter friss havat eredményezhet.

A Dunántúl keleti felében, a középső országrészben és északkeleten fokozódik a szél erőssége, helyenként alacsonyszintű hóátfúvásokkal. Délelőtt 30–40 km/órás északnyugati szélre kell számítani, majd a késő délelőtti óráktól délutánig akár 50–60 km/órás széllökések is előfordulhatnak, ami magasabb hófúvásokat okozhat.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai-hegységben és a Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhatnak ki hóátfúvások, estére azonban már csak alacsonyszintűek várhatók. A Dunántúl nyugati részein a hőmérséklet reggelre -15 Celsius-fok köré, vagy akár az alá süllyedhet, és az éjszaka folyamán további fagypont alatti értékek várhatók a nagyobb területeken.