Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
A HungaroMet narancs riasztást adott ki a Balaton és Budapest közötti területekre hófúvás és rendkívül erős szél miatt. Országszerte extrém hidegre, helyenként 50-60 km/h-s széllökésekre kell számítani.
Narancs riasztást adott ki a HungaroMet a Balaton és Budapest közötti területekre hófúvás veszélye miatt. Az ország több részén erős széllökések és rendkívüli hideg várható.
Az északkeleti országrészben reggelre megszűnt a havazás, amely 1–4 centiméteres hóréteget hagyott maga után. Délig Szabolcs megyében még előfordulhat kisebb havazás vagy hószállingózás, ami legfeljebb 1 centiméter friss havat eredményezhet.
A Dunántúl keleti felében, a középső országrészben és északkeleten fokozódik a szél erőssége, helyenként alacsonyszintű hóátfúvásokkal. Délelőtt 30–40 km/órás északnyugati szélre kell számítani, majd a késő délelőtti óráktól délutánig akár 50–60 km/órás széllökések is előfordulhatnak, ami magasabb hófúvásokat okozhat.
A Dunántúli-középhegységben, a Budai-hegységben és a Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhatnak ki hóátfúvások, estére azonban már csak alacsonyszintűek várhatók. A Dunántúl nyugati részein a hőmérséklet reggelre -15 Celsius-fok köré, vagy akár az alá süllyedhet, és az éjszaka folyamán további fagypont alatti értékek várhatók a nagyobb területeken.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.
A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak,...
A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban.
A BKK szerint a járatok többsége közlekedik, de késésekre kell számítani. A Pénzcentrum fotókat is készített a reggeli hóhelyzetről.
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.
Megszólalt a meteorológiai szolgálat az extrém hóhelyzetről: nem lehet még örülni, ekkor jön az újabb kemény havazás
Az északkeleti, valamint a nyugati és északnyugati térségekben élénk, helyenként erős szél várható, ami hófúvást okozhat.
Szörnyű hír a tömegközlekedőknek: a havazás miatt törölhetik a járatokat, így nem lehet majd eljutni A-ból B-be
A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a rendkívüli hóhelyzetben különösen körültekintően kell végezni a munkát.
Itt a brutál havazás újabb hulláma: jelentős mennyiség eshet rövid idő alatt, egész Magyarországot érinti
Jelentős havazás várható országszerte, a déli területeken csütörtökre akár 30 centiméteres hóréteg is kialakulhat.