Közelkép egy virágzó vízitormáról, amelyet fagy borít egy késő tavaszi reggelen Észtországban, Észak-Európában.
Utazás

Durva időjárási kilengés rázta meg az országot: több mint 20 fokot ugrott a hőmérséklet egyetlen nap alatt

MTI
2026. március 16. 10:33

Több mint 20 Celsius-fok volt a napi hőingás az ország egyes részein - derül ki a HungaroMet Zrt. hétfői Facebook-bejegyzéséből.

Azt írták: vasárnap szinte zavartalanul sütött a nap, a maximum-hőmérséklet 13-19 Celsius-fok között alakult, ami 5-6 fokkal magasabb a sokévi átlagnál. Hétfő reggelre nagy területen volt fagy, a fagyzugos helyeken mínusz 4 fok alatti értékeket mértek. Hozzátették: ennek megfelelően a napi hőingás is ezeken a pontokon haladta meg a 20 fokot, míg a hegyekben és a Balaton térségében ez 10 fok alatt maradt.

A bejegyzéshez készített infografika szerint vasárnap a Nógrád vármegyei Szécsényben volt a legmelegebb, 19,0 fok, míg a Vas vármegyei Szentgotthárdon 13,4 fokot mértek. Hétfő hajnalban a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 7,0 fokot regisztráltak, míg a Veszprém vármegyei Balatonedericsen 7,0 fokot. A 24 órás abszolút hőingás Zabarban 24,4 fok volt.

