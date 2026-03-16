Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Virágzó krókuszok egy hegyi réten tavasszal (Tátra, Lengyelország)
Utazás

Közel félmilliós bírságra számíthatnak ezek a magyar kirándulók: már fényképezni sem szabad!

Pénzcentrum
2026. március 16. 16:11

A tavaszi krókuszvirágzás évről évre hatalmas tömegeket vonz a Tátrába. Sokan azonban a tökéletes közösségi médiás fotók kedvéért letapossák a szigorúan védett növényeket. A nemzeti parkok megelégelték a pusztítást. Idén már az internetre feltöltött képek és videók alapján is vadásznak a szabálytalankodókra, akiket akár 400 ezer forintos bírsággal is sújthatnak.

A tavasz beköszöntével a Tátra és a környező hegyvidékek rétjeit lila krókuszok borítják. A szemet gyönyörködtető látvány rengeteg turistát vonz. Sokan azonban nem érik be a természet távolról történő megcsodálásával. A látványos posztok kedvéért bemerészkednek a virágmezőkbe, és letapossák a szigorúan védett növényeket. A szabálysértést ráadásul a fotók és videók közzétételével nyíltan fel is vállalják - írja a SziaLengyelország.hu.

Mivel a virágok nem tudják megvédeni magukat, a Tátrai és a Pieninek Nemzeti Park munkatársai idén teljesen új módszert vetnek be. A megszokott védősávok, figyelmeztető táblák és a megerősített önkéntes járőrszolgálat mellett immár a digitális térben is ellenőriznek. Külön munkatársakat jelöltek ki arra, hogy a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a YouTube-on keressenek bizonyítékokat a természetkárosításra. Az azonosított elkövetők komoly pénzbírságra számíthatnak, amely

az 1000 zlotyt, vagyis a 400 ezer forintot is meghaladhatja.

A szigorításra azért is szükség volt, mert a parkőrök tapasztalatai szerint a szabálytalankodók egyre ritkábban reagálnak belátással a figyelmeztetésekre. Sokkal jellemzőbb az arrogancia és az agresszió. A rajtakapott látogatók gyakran még a számonkérést kérik ki maguknak, mondván, hogy az őrök tönkretették a fotózásukat. Ugyancsak mindennapos a helyzet elbagatellizálása. Sokan olyan kifogásokkal élnek, hogy csak egy pillanatra álltak meg, vagy csupán a gyerekük szeretett volna játszani.

A nemzeti parkok szakemberei továbbra sem a területek teljes lezárására törekszenek. Céljuk a felelősségteljes, szabályozott látogatás biztosítása, hiszen a legnagyobb krókuszmezők a kijelölt túraútvonalakról is tökéletesen megfigyelhetők. Ennek érdekében arra kérik a természetjárókat, hogy a virágokat kizárólag az utakról fotózzák. Ne lépjenek le a tisztásokra, és még rövid időre se üljenek vagy feküdjenek be a növények közé. A krókuszok leszedése és kiásása szigorúan tilos. A park vezetősége arra ösztönzi a látogatókat, hogy ha szabálytalanságot tapasztalnak, azonnal jelezzék az illetékeseknek. Így közösen óvhatják meg a virágmezőket a jövő generációi számára.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
