A Premier League 10,75 millió fontos pénzbírságot szabott ki a Chelsea-re, emellett felfüggesztett felnőtt igazolási tilalommal is sújtották őket.
Közel félmilliós bírságra számíthatnak ezek a magyar kirándulók: már fényképezni sem szabad!
A tavaszi krókuszvirágzás évről évre hatalmas tömegeket vonz a Tátrába. Sokan azonban a tökéletes közösségi médiás fotók kedvéért letapossák a szigorúan védett növényeket. A nemzeti parkok megelégelték a pusztítást. Idén már az internetre feltöltött képek és videók alapján is vadásznak a szabálytalankodókra, akiket akár 400 ezer forintos bírsággal is sújthatnak.
A tavasz beköszöntével a Tátra és a környező hegyvidékek rétjeit lila krókuszok borítják. A szemet gyönyörködtető látvány rengeteg turistát vonz. Sokan azonban nem érik be a természet távolról történő megcsodálásával. A látványos posztok kedvéért bemerészkednek a virágmezőkbe, és letapossák a szigorúan védett növényeket. A szabálysértést ráadásul a fotók és videók közzétételével nyíltan fel is vállalják - írja a SziaLengyelország.hu.
Mivel a virágok nem tudják megvédeni magukat, a Tátrai és a Pieninek Nemzeti Park munkatársai idén teljesen új módszert vetnek be. A megszokott védősávok, figyelmeztető táblák és a megerősített önkéntes járőrszolgálat mellett immár a digitális térben is ellenőriznek. Külön munkatársakat jelöltek ki arra, hogy a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a YouTube-on keressenek bizonyítékokat a természetkárosításra. Az azonosított elkövetők komoly pénzbírságra számíthatnak, amely
az 1000 zlotyt, vagyis a 400 ezer forintot is meghaladhatja.
A szigorításra azért is szükség volt, mert a parkőrök tapasztalatai szerint a szabálytalankodók egyre ritkábban reagálnak belátással a figyelmeztetésekre. Sokkal jellemzőbb az arrogancia és az agresszió. A rajtakapott látogatók gyakran még a számonkérést kérik ki maguknak, mondván, hogy az őrök tönkretették a fotózásukat. Ugyancsak mindennapos a helyzet elbagatellizálása. Sokan olyan kifogásokkal élnek, hogy csak egy pillanatra álltak meg, vagy csupán a gyerekük szeretett volna játszani.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A nemzeti parkok szakemberei továbbra sem a területek teljes lezárására törekszenek. Céljuk a felelősségteljes, szabályozott látogatás biztosítása, hiszen a legnagyobb krókuszmezők a kijelölt túraútvonalakról is tökéletesen megfigyelhetők. Ennek érdekében arra kérik a természetjárókat, hogy a virágokat kizárólag az utakról fotózzák. Ne lépjenek le a tisztásokra, és még rövid időre se üljenek vagy feküdjenek be a növények közé. A krókuszok leszedése és kiásása szigorúan tilos. A park vezetősége arra ösztönzi a látogatókat, hogy ha szabálytalanságot tapasztalnak, azonnal jelezzék az illetékeseknek. Így közösen óvhatják meg a virágmezőket a jövő generációi számára.
A Pénzcentrum 2026. március 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. március 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. március 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. március 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
