Figyelem! Ha autóba ülsz pénteken erre kell odafigyelned, hogy elkerüld a bajt

Az Útinform tájékoztatása szerint péntek hajnalban csúszós utakra kell készülni, napközben pedig a délnyugati országrészben az ónos eső miatt akár a legmagasabb fokú, piros riasztást is elrendelhetik.

Jelenleg az ország nagy részén csapadékmentes az idő, hószállingózás csak a Nyírségben fordulhat elő. A látási viszonyok kedvezőek. A gyorsforgalmi utak többsége száraz vagy sónedves, a főutak felszáradóban vannak. Tapolca térségében még latyakos útszakaszok is előfordulhatnak. A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.

A légmozgás többnyire gyenge, estére mindenütt mérséklődik a szél, a hófúvás megszűnik. Ugyanakkor péntek hajnalban az ország keleti felén nagy területen mínusz 15 fok körüli vagy az alatti minimumok várhatók. Az ország középső, észak déli sávjában, valamint a Nyírségben helyenként mínusz 20 fok alatti hőmérséklet is előfordulhat.

Pénteken a késő délelőtti és déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék, elsősorban ónos eső várható. Emiatt akár piros riasztást is kiadhatnak. Az ország északi területein kisebb havazás valószínű, általában körülbelül 2 centiméter friss hó hullhat.