Figyelem! Ha autóba ülsz pénteken erre kell odafigyelned, hogy elkerüld a bajt

Az Útinform tájékoztatása szerint péntek hajnalban csúszós utakra kell készülni, napközben pedig a délnyugati országrészben az ónos eső miatt akár a legmagasabb fokú, piros riasztást is elrendelhetik.
Jelenleg az ország nagy részén csapadékmentes az idő, hószállingózás csak a Nyírségben fordulhat elő. A látási viszonyok kedvezőek. A gyorsforgalmi utak többsége száraz vagy sónedves, a főutak felszáradóban vannak. Tapolca térségében még latyakos útszakaszok is előfordulhatnak. A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.
A légmozgás többnyire gyenge, estére mindenütt mérséklődik a szél, a hófúvás megszűnik. Ugyanakkor péntek hajnalban az ország keleti felén nagy területen mínusz 15 fok körüli vagy az alatti minimumok várhatók. Az ország középső, észak déli sávjában, valamint a Nyírségben helyenként mínusz 20 fok alatti hőmérséklet is előfordulhat.
Pénteken a késő délelőtti és déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék, elsősorban ónos eső várható. Emiatt akár piros riasztást is kiadhatnak. Az ország északi területein kisebb havazás valószínű, általában körülbelül 2 centiméter friss hó hullhat.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.
2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.
A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak,...
A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban.
A BKK szerint a járatok többsége közlekedik, de késésekre kell számítani. A Pénzcentrum fotókat is készített a reggeli hóhelyzetről.