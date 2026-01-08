Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést

Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap, ugyanakkor több térségben megerősödő szél és hófúvás nehezíti a helyzetet. A hideg egész nap kitart, estére pedig jelentős lehűlés várható, írja a HungaroMet.

Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet, jobbára gyengén felhős, napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő, ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül, egyre több helyen megszűnik.

Az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és északkeleten tovább élénkül, megerősödik a szél, amely már helyenként alacsonyszintű hóátfúvást okozhat. Délelőttől a napos időben a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk (30-40 km/h) északnyugati szél valószínű, amelyet késő délelőttől délutánig időnkénti jelleggel akár 50-60 km/h-s széllökés is kísérhet, adott időszakban magasabb hófúvást okozva. Naplemenetével ismételten mindenütt mérséklődik a légmozgás késő estig gyenge hóátfúvás valószínű.

A hófúvás miatt több vármegyére is másodfokú figyelmeztetést adtak ki.

A Dunántúli-középhegységben, Budai hegységben, Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhat ki magasabb hófúvás majd estig ott is inkább már csak alacsonyszintű hóátfúvás várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és 0 fok között várható, ám a napos, szélcsendes tájakon ennél hidegebb maradhat az idő. Késő estére -14 és -6 fok közé hűl a levegő.