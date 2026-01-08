Ha elakadnának a járművek, akkor a harckocsik segíteni tudnak rajtuk. Borsod megyében komoly havazásra számítanak éjszaka.
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap, ugyanakkor több térségben megerősödő szél és hófúvás nehezíti a helyzetet. A hideg egész nap kitart, estére pedig jelentős lehűlés várható, írja a HungaroMet.
Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet, jobbára gyengén felhős, napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő, ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül, egyre több helyen megszűnik.
Az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és északkeleten tovább élénkül, megerősödik a szél, amely már helyenként alacsonyszintű hóátfúvást okozhat. Délelőttől a napos időben a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk (30-40 km/h) északnyugati szél valószínű, amelyet késő délelőttől délutánig időnkénti jelleggel akár 50-60 km/h-s széllökés is kísérhet, adott időszakban magasabb hófúvást okozva. Naplemenetével ismételten mindenütt mérséklődik a légmozgás késő estig gyenge hóátfúvás valószínű.
A hófúvás miatt több vármegyére is másodfokú figyelmeztetést adtak ki.
A Dunántúli-középhegységben, Budai hegységben, Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhat ki magasabb hófúvás majd estig ott is inkább már csak alacsonyszintű hóátfúvás várható.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és 0 fok között várható, ám a napos, szélcsendes tájakon ennél hidegebb maradhat az idő. Késő estére -14 és -6 fok közé hűl a levegő.
A Pénzcentrum 2026. január 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Novak Djokovic szerbiai luxusbirtoka eddig elzárt világ volt a nyilvánosság elől, most azonban bárki eltölthet itt egy éjszakát
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.
A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak,...
A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban.
A BKK szerint a járatok többsége közlekedik, de késésekre kell számítani. A Pénzcentrum fotókat is készített a reggeli hóhelyzetről.
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.
A Pénzcentrum 2026. január 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megszólalt a meteorológiai szolgálat az extrém hóhelyzetről: nem lehet még örülni, ekkor jön az újabb kemény havazás
Az északkeleti, valamint a nyugati és északnyugati térségekben élénk, helyenként erős szél várható, ami hófúvást okozhat.
Szörnyű hír a tömegközlekedőknek: a havazás miatt törölhetik a járatokat, így nem lehet majd eljutni A-ból B-be
A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a rendkívüli hóhelyzetben különösen körültekintően kell végezni a munkát.
Itt a brutál havazás újabb hulláma: jelentős mennyiség eshet rövid idő alatt, egész Magyarországot érinti
Jelentős havazás várható országszerte, a déli területeken csütörtökre akár 30 centiméteres hóréteg is kialakulhat.
Veszélyes drónokra figyelmeztet a Wizz Air vezére: egyre durvul a helyzet, erre valamit már tényleg lépni kell
A Wizz Air stratégiai tervekkel készül az ukrajnai piacra való visszatérésre, miközben a légitársaság számos kihívással néz szembe a hajtóműproblémáktól a fenntarthatósági kérdésekig.
A Pénzcentrum 2026. január 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Indulás közben baleset történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest Isztambul járatánál.
A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában,