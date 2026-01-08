Fejér megye elesett: sorra válnak megközelíthetetlenné a települések

A viharos széllel kísért hófúvások miatt csütörtök délelőtt több útszakaszt teljes szélességében lezártak Fejér vármegyében, több település jelenleg közúton nem közelíthető meg, írja a Feol.hu.

A rendkívüli időjárás miatt Fejér vármegyében csütörtök délelőtt több útszakaszt is lezárt a rendőrség.

A viharos szél és az erős hófúvások következtében egyes települések közúton jelenleg megközelíthetetlenné váltak. A térségben továbbra is érvényben van a hófúvás veszélye miatt kiadott másodfokú, narancs riasztás.

A 8106-os számú út Etyek és Alcsútdoboz között teljesen járhatatlanná vált. Csákberény és Bodmér között a rossz látási viszonyok és az út állapota miatt csak korlátozottan lehet közlekedni, míg a Söréd–Csákvár–Bicske összekötő út egy szakaszán rendőrök irányítják a forgalmat.