A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel.
Valamit nagyon elszámoltak? Sokkal több béremelés járhat a tanároknak, mint amit megkaptak
A pedagógusok idei 10 százalékos béremelésének fedezetét rosszul számolták ki központilag, ami miatt a kormánynak többször is korrigálnia kellett a finanszírozást - derül ki a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének beszámolójából.
A Népszava által ismertetett probléma lényege, hogy az idei béremelés alapjául szolgáló bértömegbe nem kalkulálták bele a tavalyi, fejenként bruttó 20 ezer forintos bérfedezetet, amelyet a pedagógusok teljesítményértékelés alapján kaphattak. Ennek következtében az idei emelés előirányzata a szükségesnél alacsonyabb összegben lett meghatározva.
Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a szakszervezeteknek küldött, PDSZ által nyilvánosságra hozott levelében arról tájékoztatott, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium már két alkalommal módosította a finanszírozás számításának alapjául szolgáló támogatási összegeket. Az államtitkár szerint ezzel már megfelelő mértékű többletforrást biztosítanak a 10 százalékos béremelés megvalósításához.
A PDSZ álláspontja szerint azonban a korrekciók túl későn érkeztek, mivel a munkáltatók addigra már elvégezték a számfejtést. Emiatt az utólagosan kapott korrekciós összegeket nem tudják egyenlő mértékben szétosztani a pedagógusok között.
Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője a Népszavának hangsúlyozta, hogy a bértömegemelésnek egységesen, intézményi szinten 10 százalékosnak kellene lennie. A szakszervezet béremelés-kalkulátort is készített, amellyel a pedagógusok kiszámolhatják, mekkora béremelést kellett volna kapniuk januárban. Azoknak, akik 10 százaléknál kevesebbet kaptak, azt javasolják, kérjenek tájékoztatást munkáltatójuktól az elosztás szempontjairól, mivel a differenciálás jogellenes lehet, ha sérti az egyenlő bánásmód elvét.
Az üggyel kapcsolatban Maruzsa Zoltán a Népszavának azt nyilatkozta: "A béremelés mértéke a bérek radikális felzárkóztatását követően a diplomás átlagbér emelkedésével azonos mértékű, és ez a következő években is így lesz." A lap megjegyzi, hogy az államtitkár nem tért ki arra, hogy a pedagógusok béremelése jelentős részben európai uniós forrásokból valósulhat meg.
Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
