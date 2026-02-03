2026. február 3. kedd Balázs
-2 °C Budapest
Gyõr, 2025. május 5.Gecsei Kolos iskola igazgató kiossza a középszintû magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga tételeit a gyõri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégiumban 2025. május 5-én.MTI/Krizsán Csaba
Oktatás

Valamit nagyon elszámoltak? Sokkal több béremelés járhat a tanároknak, mint amit megkaptak

Pénzcentrum
2026. február 3. 08:44

A pedagógusok idei 10 százalékos béremelésének fedezetét rosszul számolták ki központilag, ami miatt a kormánynak többször is korrigálnia kellett a finanszírozást - derül ki a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének beszámolójából.

A Népszava által ismertetett probléma lényege, hogy az idei béremelés alapjául szolgáló bértömegbe nem kalkulálták bele a tavalyi, fejenként bruttó 20 ezer forintos bérfedezetet, amelyet a pedagógusok teljesítményértékelés alapján kaphattak. Ennek következtében az idei emelés előirányzata a szükségesnél alacsonyabb összegben lett meghatározva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a szakszervezeteknek küldött, PDSZ által nyilvánosságra hozott levelében arról tájékoztatott, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium már két alkalommal módosította a finanszírozás számításának alapjául szolgáló támogatási összegeket. Az államtitkár szerint ezzel már megfelelő mértékű többletforrást biztosítanak a 10 százalékos béremelés megvalósításához.

Kapcsolódó cikkeink:

A PDSZ álláspontja szerint azonban a korrekciók túl későn érkeztek, mivel a munkáltatók addigra már elvégezték a számfejtést. Emiatt az utólagosan kapott korrekciós összegeket nem tudják egyenlő mértékben szétosztani a pedagógusok között.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője a Népszavának hangsúlyozta, hogy a bértömegemelésnek egységesen, intézményi szinten 10 százalékosnak kellene lennie. A szakszervezet béremelés-kalkulátort is készített, amellyel a pedagógusok kiszámolhatják, mekkora béremelést kellett volna kapniuk januárban. Azoknak, akik 10 százaléknál kevesebbet kaptak, azt javasolják, kérjenek tájékoztatást munkáltatójuktól az elosztás szempontjairól, mivel a differenciálás jogellenes lehet, ha sérti az egyenlő bánásmód elvét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az üggyel kapcsolatban Maruzsa Zoltán a Népszavának azt nyilatkozta: "A béremelés mértéke a bérek radikális felzárkóztatását követően a diplomás átlagbér emelkedésével azonos mértékű, és ez a következő években is így lesz." A lap megjegyzi, hogy az államtitkár nem tért ki arra, hogy a pedagógusok béremelése jelentős részben európai uniós forrásokból valósulhat meg.

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
#kormány #iskola #oktatás #béremelés #szakszervezet #bérek #fizetések #pedagógusok

