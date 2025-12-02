Kedden sokfelé marad borult és párás az idő, több térségben egész nap megmaradhat a köd.
Jöhet a fordulat a H5-ös HÉV felújításánál? Kemény üzenetet küldtek az érintett települések polgármesterei
A Szentendrei járás három polgármestere közösen kérte Lázár János építési és közlekedési minisztert, hogy a H5-ös HÉV jövő év végére tervezett felújításának előkészítése során legkésőbb 2026 januárjától vonják be az érintett önkormányzatokat a közlekedési alternatívák kidolgozásába. A levélben Budakalász, Pomáz és Szentendre vezetői hangsúlyozták, hogy az együttműködés elengedhetetlen a térség forgalmának újratervezéséhez.
A kormány novemberi döntése lezárta a H5-ös HÉV-vonal fejlesztési előkészítését és jóváhagyta a racionalizált műszaki tartalommal induló kivitelezést. A három település közös fellépése után kiderült, hogy a racionalizálás nem érinti a helyi fejlesztéseket.
A polgármesterek megköszönték a minisztériummal folytatott egyeztetéseket, és külön pozitívumként értékelték, hogy ígéretet kaptak a végleges tervezésben való részvételre. Kedvező jelzésként említették azt is, hogy a miniszter nyitottnak mutatkozott az elkerülő utak megépítésére, köztük a Pomázt és Budakalászt tehermentesítő, engedéllyel már rendelkező 1108-as út kivitelezésére.
A települések szerint a HÉV felújítása és a 11-es út tervezett rekonstrukciója jelentős kerülőforgalmat terelne be a lakóövezetekbe, ami csak előre megtervezett alternatív közlekedési megoldásokkal kezelhető. Ezért kérik, hogy a minisztérium időben vonja be őket a folyamatba.
A hétfői nap időjárása országszerte párás, borús lesz, és sok helyen tartósan megmaradhat a köd.
A hét elején tartósan párás, ködös időre készülhetünk az ország nagy részén.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
A Balaton Turizmus Szövetsége elnöke szerint a vendégek egyre gyakrabban érkeznek egy-egy rendezvényre, tematikus gasztroprogramra, vagy csak egy gyors, aktív kikapcsolódásra.
A novemberi esők végre megmozdították a Balaton vízszintjét. A tó néhány nap alatt három centit emelkedett, ezzel megtört a hetek óta tartó stagnálás.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint azok a szolgáltatók számíthatnak jó forgalomra télen, akik többféle programot kínálnak
Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje.
A hétvége nagy részében borult, párás és helyenként csapadékos idő várható, főként az ország keleti területein.
Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
November 29-e szombattól forgalmirend-módosítás lép életbe a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál, a szakértők azonban óvatosságra intenek.
A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, már sokan várják a nyitást!
