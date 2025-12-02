Jöhet a fordulat a H5-ös HÉV felújításánál? Kemény üzenetet küldtek az érintett települések polgármesterei

A Szentendrei járás három polgármestere közösen kérte Lázár János építési és közlekedési minisztert, hogy a H5-ös HÉV jövő év végére tervezett felújításának előkészítése során legkésőbb 2026 januárjától vonják be az érintett önkormányzatokat a közlekedési alternatívák kidolgozásába. A levélben Budakalász, Pomáz és Szentendre vezetői hangsúlyozták, hogy az együttműködés elengedhetetlen a térség forgalmának újratervezéséhez.

A kormány novemberi döntése lezárta a H5-ös HÉV-vonal fejlesztési előkészítését és jóváhagyta a racionalizált műszaki tartalommal induló kivitelezést. A három település közös fellépése után kiderült, hogy a racionalizálás nem érinti a helyi fejlesztéseket.

A polgármesterek megköszönték a minisztériummal folytatott egyeztetéseket, és külön pozitívumként értékelték, hogy ígéretet kaptak a végleges tervezésben való részvételre. Kedvező jelzésként említették azt is, hogy a miniszter nyitottnak mutatkozott az elkerülő utak megépítésére, köztük a Pomázt és Budakalászt tehermentesítő, engedéllyel már rendelkező 1108-as út kivitelezésére.

A települések szerint a HÉV felújítása és a 11-es út tervezett rekonstrukciója jelentős kerülőforgalmat terelne be a lakóövezetekbe, ami csak előre megtervezett alternatív közlekedési megoldásokkal kezelhető. Ezért kérik, hogy a minisztérium időben vonja be őket a folyamatba.