2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
HÉV szentendre railway vasút vonat budapest
Utazás

Jöhet a fordulat a H5-ös HÉV felújításánál? Kemény üzenetet küldtek az érintett települések polgármesterei

MTI
2025. december 2. 10:27

A Szentendrei járás három polgármestere közösen kérte Lázár János építési és közlekedési minisztert, hogy a H5-ös HÉV jövő év végére tervezett felújításának előkészítése során legkésőbb 2026 januárjától vonják be az érintett önkormányzatokat a közlekedési alternatívák kidolgozásába. A levélben Budakalász, Pomáz és Szentendre vezetői hangsúlyozták, hogy az együttműködés elengedhetetlen a térség forgalmának újratervezéséhez.

A kormány novemberi döntése lezárta a H5-ös HÉV-vonal fejlesztési előkészítését és jóváhagyta a racionalizált műszaki tartalommal induló kivitelezést. A három település közös fellépése után kiderült, hogy a racionalizálás nem érinti a helyi fejlesztéseket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A polgármesterek megköszönték a minisztériummal folytatott egyeztetéseket, és külön pozitívumként értékelték, hogy ígéretet kaptak a végleges tervezésben való részvételre. Kedvező jelzésként említették azt is, hogy a miniszter nyitottnak mutatkozott az elkerülő utak megépítésére, köztük a Pomázt és Budakalászt tehermentesítő, engedéllyel már rendelkező 1108-as út kivitelezésére.

Kapcsolódó cikkeink:

A települések szerint a HÉV felújítása és a 11-es út tervezett rekonstrukciója jelentős kerülőforgalmat terelne be a lakóövezetekbe, ami csak előre megtervezett alternatív közlekedési megoldásokkal kezelhető. Ezért kérik, hogy a minisztérium időben vonja be őket a folyamatba.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #hév #felújítás #tömegközlekedés #polgármester #budakalász #lázár jános #szentendre #pomáz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:01
10:45
10:27
10:15
10:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
2025. december 1.
Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről
2025. december 1.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
2 hete
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
2 hete
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
4
6 napja
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
2 hete
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Önrész
A kockázatai csökkentéséért a bankok a különböző biztosítékok mellett saját erőt, vagyis önrészt is kérhet. Legfőképp a lakáshiteleknél találkozhatunk vele, ahol törvény írja elő, hogy 25 százalékot a hitelfelvevőnek kell állnia az ingatlan értékéből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 10:01
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 08:30
Csúnya GDP-adat jött, egyhelyben toporog a magyar gazdaság: hogy lesz itt 2026-os fellendülés?
Agrárszektor  |  2025. december 2. 10:28
Annyira sok a termés, hogy megteltek a tárolók: mi lesz így az áruval?