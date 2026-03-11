Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 11.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. március 11., szerda.
Névnap
Szilárd
Friss hírek
- Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
- Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
- A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
- Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
- Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
- Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
Deviza árfolyam
EUR: 383.92 Ft
CHF: 424.68 Ft
GBP: 443.84 Ft
USD: 329.95 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 37680 Ft
MOL: 3770 Ft
RICHTER: 11690 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.12: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés valószínű, de helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán a Nyugat-Dunántúlon élénkülhet meg néhol az északiasra forduló szél. Hajnalban döntően 0 és +7 közé hűl le a levegő, de keleten a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. Délután 15, 19 fok között alakul a hőmérséklet.
2026.03.13: Keleten, délkeleten derült vagy kissé felhős idő várható, de máshol is sok napsütés ígérkezik a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Reggel átmeneti pára- és ködfoltok előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye. A déli, délkeleti szél megélénkül, néhol meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 0, +7 fok között alakul, északkeleten, keleten lehet gyenge fagy is. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A melegedés miatt az érzékenyeknél fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás jelentkezhet. (2026.03.11)
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
A repülőgépes viselkedési szabályok körüli vita egyébként rendszeresen fellángol.
Már kétszázezer forintért is találni egyhetes egyiptomi nyaralásokat a magyar utazási oldalakon, repülőjeggyel és feladott poggyásszal együtt.
A személyszállítás még várat magára: a német TÜV auditja továbbra is tart, miközben a vonalon már elindult a teherforgalom.
A Pénzcentrum 2026. március 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiborultak az utasszállítók pilótái: láthatatlan fegyverek és süvítő rakéták között kell navigálniuk a magasban
A közel-keleti háború eszkalálódása és az európai drónfenyegetések egyre nagyobb nyomás alá helyezik a polgári pilótákat.
Kész, vége az olcsó utazásoknak a kiéleződött háború miatt: elképesztő, mennyit drágultak a repülőjegyek napok alatt
Az olajárak meredeken emelkednek, ez világszerte padlóra küldte a légitársaságok részvényeit, miközben a repülőjegyárak az egekbe szöktek.
Sosem látott turisztikai bumm robbant be a magyar fővárosban: rengeteg új épület húznak fel, de egy furcsa hazai szabály bekavarhat
A budapesti szállodapiac történelmi mérföldkőhöz érkezett: a vendégéjszakák száma átlépte a járvány előtti szintet, és megközelítette a 10 milliót.
A Pénzcentrum 2026. március 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váratlan bejelentés érkezett: határozatlan időre lezárták a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelyét a Balatonnál
Természetvédelmi okokból határozatlan időre újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét.
A Pénzcentrum 2026. március 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, és küzd a szezonalitással.
Súlyos tervezési hibák miatt zárt be a népszerű hazai élményfürdő: elképesztő összegből rakták rendbe, hamarosan újra látogatható
Közel ötéves kényszerszünet és egy átfogó, kétmilliárd forintos felújítás után, 2026. április 1-jén újra megnyitja kapuit a Galerius Fürdő.
A Pénzcentrum 2026. március 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
Országonként eltérő, mennyire épül egy gazdaság a turisztikai szektorra. A Visual Capitalist legfrissebb listája az országokat a turizmus gazdasági súlya szerint rangsorolja.
A közel-keleti konfliktus miatt a Wizz Air járatainak 8–10 százaléka felfüggesztésre került, de a nyári szezonra a légitársaság visszaállítja kapacitását.
Közel egyhetes teljes leállás után korlátozott menetrenddel indítja újra járatait az Etihad Airways.
A tervek szerint áprilistól az összes metróvonalon elindul a Pay&Go rendszer próbája, 2028-ra pedig a teljes fővárosi hálózatra kiterjesztenék a rendszert.
