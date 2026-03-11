2026. március 11. szerda Szilárd
10 °C Budapest
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 11.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 11.)

Pénzcentrum
2026. március 11. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. március 11., szerda.

Névnap

Szilárd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 383.92 Ft
CHF: 424.68 Ft
GBP: 443.84 Ft
USD: 329.95 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 37680 Ft
MOL: 3770 Ft
RICHTER: 11690 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.12: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés valószínű, de helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán a Nyugat-Dunántúlon élénkülhet meg néhol az északiasra forduló szél. Hajnalban döntően 0 és +7 közé hűl le a levegő, de keleten a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. Délután 15, 19 fok között alakul a hőmérséklet.

2026.03.13: Keleten, délkeleten derült vagy kissé felhős idő várható, de máshol is sok napsütés ígérkezik a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Reggel átmeneti pára- és ködfoltok előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye. A déli, délkeleti szél megélénkül, néhol meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 0, +7 fok között alakul, északkeleten, keleten lehet gyenge fagy is. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A melegedés miatt az érzékenyeknél fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás jelentkezhet. (2026.03.11)

2026. március 11.
