Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 30.)

2025. november 30.

Névnap

András, Andor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.54 Ft

CHF: 409.45 Ft

GBP: 435.55 Ft

USD: 328.9 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 29.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:

17, 19, 24, 39, 65

Joker: 802493

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 28 db

3-as találat: 2955 db

2-es találat: 77620 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 34210 Ft

MOL: 2910 Ft

RICHTER: 9735 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.01: Nagyrészt felhős, helyenként párás, egyes részeken - elsősorban északkeleten - tartósan ködös időre számíthatunk. Néhol kialakulhat kisebb eső. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -4, +4, kora délután 0, +9 fok között várható, a tartósan ködös helyeken a legalacsonyabb értékekkel.

2025.12.02: Döntően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő várható. Hajnalban néhol nem kizárt átmeneti ónos csapadék, majd napközben elszórtan fordulhat elő eső. A délkeleti, keleti szél néhol megélénkül. A minimum -3, +4, a maximum 2, 9 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.11.30)

Akciók

Akciók