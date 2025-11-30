A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött, amelyek összértéke meghaladja a százmilliárd forintot. A módosítások érintik a gyógyszertámogatást, állami beruházásokat, kulturális intézményeket és önkormányzatokat is.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 30.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. november 30.
Névnap
András, Andor
Friss hírek
- Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
- Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
- Milliárdokból épülnek az akkugyárak, de a magyarok alig vesznek e-autót – tényleg ez az oka?
- Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
- Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
- Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
Deviza árfolyam
EUR: 381.54 Ft
CHF: 409.45 Ft
GBP: 435.55 Ft
USD: 328.9 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. november 29.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:
17, 19, 24, 39, 65
Joker: 802493
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 28 db
3-as találat: 2955 db
2-es találat: 77620 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 34210 Ft
MOL: 2910 Ft
RICHTER: 9735 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.01: Nagyrészt felhős, helyenként párás, egyes részeken - elsősorban északkeleten - tartósan ködös időre számíthatunk. Néhol kialakulhat kisebb eső. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -4, +4, kora délután 0, +9 fok között várható, a tartósan ködös helyeken a legalacsonyabb értékekkel.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
2025.12.02: Döntően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő várható. Hajnalban néhol nem kizárt átmeneti ónos csapadék, majd napközben elszórtan fordulhat elő eső. A délkeleti, keleti szél néhol megélénkül. A minimum -3, +4, a maximum 2, 9 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.11.30)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A novemberi esők végre megmozdították a Balaton vízszintjét. A tó néhány nap alatt három centit emelkedett, ezzel megtört a hetek óta tartó stagnálás.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint azok a szolgáltatók számíthatnak jó forgalomra télen, akik többféle programot kínálnak
Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje.
Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
November 29-e szombattól forgalmirend-módosítás lép életbe a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál, a szakértők azonban óvatosságra intenek.
A Pénzcentrum 2025. november 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, már sokan várják a nyitást!
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2025. november 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.
Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt.
Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. A Magyar Orvosi Kamara szerint különösen kockázartos karácsonyi vásárba menni. Összeszedtük, mire kell figyelni.
A Pénzcentrum 2025. november 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.