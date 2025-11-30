2025. november 30. vasárnap András, Andor
3 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 30.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 30.)

Pénzcentrum
2025. november 30. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. november 30.

Névnap

András, Andor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.54 Ft
CHF: 409.45 Ft
GBP: 435.55 Ft
USD: 328.9 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 29.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:
17, 19, 24, 39, 65
Joker: 802493

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 28 db
3-as találat: 2955 db
2-es találat: 77620 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 34210 Ft
MOL: 2910 Ft
RICHTER: 9735 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.01: Nagyrészt felhős, helyenként párás, egyes részeken - elsősorban északkeleten - tartósan ködös időre számíthatunk. Néhol kialakulhat kisebb eső. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -4, +4, kora délután 0, +9 fok között várható, a tartósan ködös helyeken a legalacsonyabb értékekkel.

2025.12.02: Döntően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő várható. Hajnalban néhol nem kizárt átmeneti ónos csapadék, majd napközben elszórtan fordulhat elő eső. A délkeleti, keleti szél néhol megélénkül. A minimum -3, +4, a maximum 2, 9 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.11.30)

Akciók

#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

