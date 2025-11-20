Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon

Az Időkép közzétette hótérképét, beszámolójuk alapján pedig egy mediterrán ciklon hoz sokfelé csapadékos időt. Előrejelzésük szerint hétfőn elsősorban eső várható, de reggel, délelőtt főként a Dunántúl nyugati felén, valamint az ország középhegységeiben havas eső, havazás is kialakulhat.

Ahogy arról beszámoltunk, egy hullámzó frontrendszer, majd egy mediterrán ciklon komoly csapadékmennyiséget hoz az elkövetkező napokban Magyarországon.

Az előrejelzés szerint pénteken a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében inkább havazás és havas eső várható, míg az Alföldön eső lesz a jellemző. Szombaton már az ország nagy részén havazni fog, csak a Tiszántúl északi részein eshet eső.

Most egy hótérképen is mutatjuk, mire lehet számítani:

Magyarország hótérképe. Forrás: időkép

Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, majd átmenetileg megszűnik a csapadék. November 24-én, hétfőn az északi vármegyékben vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani, az Északi-középhegységben tisztán hóra, míg a déli országrészben esőre lehet számítani.