pilóta, repülőgép, repülés
Utazás

Nagyon súlyos titok derült ki a pilótákról: nem véletlen, hogy erről eddig nem beszéltek

Pénzcentrum
2025. december 4. 13:15

A légitársaságok pilótái gyakran eltitkolják mentális egészségügyi problémáikat, mert attól tartanak, hogy engedélyük elvesztésével és karrierjük végével járna, ha segítséget kérnének - ez a Reuters oknyomozásából derült ki.

A Reuters több tucat pilótával, orvosi szakértővel és iparági tisztviselővel készített interjút, amelyekből kiderül, hogy a kereskedelmi pilóták inkább elhallgatják mentális problémáikat – még a kisebb vagy kezelhető eseteket is – mert félnek az azonnali földi szolgálatra helyezéstől és a hosszadalmas, költséges orvosi felülvizsgálattól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Annie Vargas fia, a 41 éves Brian Wittke, a Delta Air Lines pilótája és három gyermek édesapja 2022 júniusában öngyilkos lett, miután nem mert segítséget kérni depressziójára. Félt, hogy elveszíti engedélyét és megélhetését. A pandémia alatti lecsökkent légi forgalom miatt több időt töltött otthon, ami hatással volt mentális egészségére.

A pilóták több okból nem fordulnak segítségért mentális problémáikkal: légitársasági szabályzatok, hatósági követelmények és társadalmi megbélyegzés miatt. Az iparágban elterjedt mondás szerint: "Ha nem hazudsz, nem repülsz."

A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) szigorú fizikai és pszichológiai kritériumokat ír elő a pilóták számára. Akik szorongásról vagy depresszióról számolnak be, földi szolgálatra kerülhetnek. Míg az enyhe eseteket gyorsan engedélyezhetik, a súlyosabb állapotok akár egy évig vagy tovább tartó FAA-felülvizsgálatot igényelnek.

Troy Merritt, egy 33 éves amerikai kereskedelmi pilóta 2022 decemberében önként földi szolgálatra helyeztette magát, és gyógyszeres kezelést kezdett, miután rájött, hogy depressziója és szorongása veszélyeztette repülési képességeit. A visszatérés a pilótafülkébe hat hónapnyi stabil gyógyszerszedést és számos pszichológiai és kognitív tesztet jelentett – ezek közül néhányat nem fedezett az egészségbiztosítás. A folyamat körülbelül 11 000 dollárjába került.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az FAA szabályozó bizottsága a jelentős saját zsebből fizetendő orvosi költségeket azonosította a pilóták segítségkérését akadályozó fő tényezőként. Mire Merritt visszatérhetett a repüléshez, 18 hónapig volt földi szolgálaton, és rokkantsági biztosításból élt.

Ausztráliában a Polgári Repülésbiztonsági Hatóság (CASA) esetenként lehetővé teszi a depresszióval és szorongással küzdő pilóták számára, hogy megtartsák orvosi engedélyüket – még kezelés alatt is – ha a biztonsági kockázatokat kezelik. Kate Manderson, a CASA vezető orvostisztje szerint csapata általában 20 napon belül megoldja az engedélyezési felülvizsgálatokat.

A pilóta szakszervezetek, érdekvédelmi csoportok és iparági szervezetek sürgetik az FAA-t, hogy fogadja el Légiközlekedési Szabályozási Bizottságának ajánlásait – lépéseket a problémákat feltáró pilóták védelmére és szolgálatba való gyorsabb visszatérésükre. 2024 szeptemberében az amerikai képviselőház megszavazta, hogy az FAA-nak két éven belül meg kell valósítania ezeket a változtatásokat.
Címlapkép: Getty Images
