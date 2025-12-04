Nagyon súlyos titok derült ki a pilótákról: nem véletlen, hogy erről eddig nem beszéltek

A légitársaságok pilótái gyakran eltitkolják mentális egészségügyi problémáikat, mert attól tartanak, hogy engedélyük elvesztésével és karrierjük végével járna, ha segítséget kérnének - ez a Reuters oknyomozásából derült ki.

A Reuters több tucat pilótával, orvosi szakértővel és iparági tisztviselővel készített interjút, amelyekből kiderül, hogy a kereskedelmi pilóták inkább elhallgatják mentális problémáikat – még a kisebb vagy kezelhető eseteket is – mert félnek az azonnali földi szolgálatra helyezéstől és a hosszadalmas, költséges orvosi felülvizsgálattól.

Annie Vargas fia, a 41 éves Brian Wittke, a Delta Air Lines pilótája és három gyermek édesapja 2022 júniusában öngyilkos lett, miután nem mert segítséget kérni depressziójára. Félt, hogy elveszíti engedélyét és megélhetését. A pandémia alatti lecsökkent légi forgalom miatt több időt töltött otthon, ami hatással volt mentális egészségére.

A pilóták több okból nem fordulnak segítségért mentális problémáikkal: légitársasági szabályzatok, hatósági követelmények és társadalmi megbélyegzés miatt. Az iparágban elterjedt mondás szerint: "Ha nem hazudsz, nem repülsz."

A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) szigorú fizikai és pszichológiai kritériumokat ír elő a pilóták számára. Akik szorongásról vagy depresszióról számolnak be, földi szolgálatra kerülhetnek. Míg az enyhe eseteket gyorsan engedélyezhetik, a súlyosabb állapotok akár egy évig vagy tovább tartó FAA-felülvizsgálatot igényelnek.

Troy Merritt, egy 33 éves amerikai kereskedelmi pilóta 2022 decemberében önként földi szolgálatra helyeztette magát, és gyógyszeres kezelést kezdett, miután rájött, hogy depressziója és szorongása veszélyeztette repülési képességeit. A visszatérés a pilótafülkébe hat hónapnyi stabil gyógyszerszedést és számos pszichológiai és kognitív tesztet jelentett – ezek közül néhányat nem fedezett az egészségbiztosítás. A folyamat körülbelül 11 000 dollárjába került.

Az FAA szabályozó bizottsága a jelentős saját zsebből fizetendő orvosi költségeket azonosította a pilóták segítségkérését akadályozó fő tényezőként. Mire Merritt visszatérhetett a repüléshez, 18 hónapig volt földi szolgálaton, és rokkantsági biztosításból élt.

Ausztráliában a Polgári Repülésbiztonsági Hatóság (CASA) esetenként lehetővé teszi a depresszióval és szorongással küzdő pilóták számára, hogy megtartsák orvosi engedélyüket – még kezelés alatt is – ha a biztonsági kockázatokat kezelik. Kate Manderson, a CASA vezető orvostisztje szerint csapata általában 20 napon belül megoldja az engedélyezési felülvizsgálatokat.

A pilóta szakszervezetek, érdekvédelmi csoportok és iparági szervezetek sürgetik az FAA-t, hogy fogadja el Légiközlekedési Szabályozási Bizottságának ajánlásait – lépéseket a problémákat feltáró pilóták védelmére és szolgálatba való gyorsabb visszatérésükre. 2024 szeptemberében az amerikai képviselőház megszavazta, hogy az FAA-nak két éven belül meg kell valósítania ezeket a változtatásokat.