Az OBI üzleteiben már kint vannak az idei karácsonyfák, és a friss árlista alapján a vásárlók három méretből választhatnak.
Riasztó előrejelzés érkezett: erre kell készülnöd, ha jövő héten az utcára mész
A hét elején tartósan párás, ködös időre készülhetünk az ország nagy részén. Sok helyen napközben sem javulnak a látási viszonyok, és több térségben szitálás, sőt hajnalban ónos szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet a nyirkos, borult tájakon alacsonyan marad, miközben délen néhány órára a nap is kisüthet.
Az ország nagy részén hétfő reggel sűrű pára és köd várható, és több helyen napközben sem tisztul ki az ég. A déli területeken nagyobb esély van néhány órányi napsütésre. Jelentős csapadék nem valószínű, de több helyen előfordulhat szitálás, északkeleten a hajnali órákban ónos szitálás is kialakulhat. A szél továbbra is gyenge marad. Hajnalban mínusz 5 és plusz 4 fok közötti értékeket mérhetünk. Kora délután 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan ködös tájakon lesz a leghidegebb.
Kedden és szerdán sokfelé marad a borult, párás, ködös idő. Kevés helyen törhet elő rövid időre a nap. Több területen előfordulhat szitálás vagy eső. A hajnali órákban néhol ónos szitálás, gyenge ónos eső is lehet. A keleti és délkeleti szél többnyire gyenge marad, csak a Dunántúlon élénkülhet meg néhol. A naposabb körzetekben 8 és 10 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, a tartósan nyirkos országrészekben viszont 5 fok alatt maradnak a maximumok.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
A Balaton Turizmus Szövetsége elnöke szerint a vendégek egyre gyakrabban érkeznek egy-egy rendezvényre, tematikus gasztroprogramra, vagy csak egy gyors, aktív kikapcsolódásra.
A hétvége nagy részében borult, párás és helyenként csapadékos idő várható, főként az ország keleti területein.
Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
November 29-e szombattól forgalmirend-módosítás lép életbe a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál, a szakértők azonban óvatosságra intenek.
A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, már sokan várják a nyitást!
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.
Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt.
Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. A Magyar Orvosi Kamara szerint különösen kockázartos karácsonyi vásárba menni. Összeszedtük, mire kell figyelni.
A Pénzcentrum 2025. november 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
