Budapesti János-hegy, tetején az Erzsébet-kilátóval. Tél, köd
Utazás

Riasztó előrejelzés érkezett: erre kell készülnöd, ha jövő héten az utcára mész

Pénzcentrum
2025. november 30. 17:31

A hét elején tartósan párás, ködös időre készülhetünk az ország nagy részén. Sok helyen napközben sem javulnak a látási viszonyok, és több térségben szitálás, sőt hajnalban ónos szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet a nyirkos, borult tájakon alacsonyan marad, miközben délen néhány órára a nap is kisüthet.

Az ország nagy részén hétfő reggel sűrű pára és köd várható, és több helyen napközben sem tisztul ki az ég. A déli területeken nagyobb esély van néhány órányi napsütésre. Jelentős csapadék nem valószínű, de több helyen előfordulhat szitálás, északkeleten a hajnali órákban ónos szitálás is kialakulhat. A szél továbbra is gyenge marad. Hajnalban mínusz 5 és plusz 4 fok közötti értékeket mérhetünk. Kora délután 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan ködös tájakon lesz a leghidegebb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

Kedden és szerdán sokfelé marad a borult, párás, ködös idő. Kevés helyen törhet elő rövid időre a nap. Több területen előfordulhat szitálás vagy eső. A hajnali órákban néhol ónos szitálás, gyenge ónos eső is lehet. A keleti és délkeleti szél többnyire gyenge marad, csak a Dunántúlon élénkülhet meg néhol. A naposabb körzetekben 8 és 10 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, a tartósan nyirkos országrészekben viszont 5 fok alatt maradnak a maximumok.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #utazás #karacsony #Balaton #borsod #szél #időjárás #hőmérséklet #ónos eső #december #hideg #köd #pára #csapadék #előrejelzés #dunántúl #hét

