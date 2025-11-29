Nagy változás a Balatonnál: ilyen hatással volt az elmúlt hetek időjárása

A novemberi esők végre megmozdították a Balaton vízszintjét. A tó néhány nap alatt három centit emelkedett, ezzel megtört a hetek óta tartó stagnálás.

A Vízügy adatai szerint a Balaton átlagos vízszintje október vége óta 67–68 centiméteren állt. Kedden még 67 centit mértek, szombatra azonban 70 centire nőtt az érték. A változást az elmúlt napok jelentős csapadéka okozta, amely érezhetően hozzájárult a tó vízpótlásához.

Az elmúlt tíz napban sok helyen a novemberi átlag felének megfelelő csapadék hullott, az északi területeken pedig elérte vagy meghaladta a teljes havi mennyiséget. Ez több folyón is árhullámot indított el, köztük a Sajón és az Ipolyon.

A HungaroMet agrometeorológiai értékelése szerint a most érkezett eső nemcsak a felszín közeli talajrétegek átnedvesedését segítette, hanem a mélyebb rétegek vízpótlását is elindította. Ez az őszi és téli időszakban különösen fontos, mert a vegetáció lassulása miatt a lehulló csapadék könnyebben jut a talaj mélyebb rétegeibe.