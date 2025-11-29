A Balatoni Turizmus Szövetség szerint azok a szolgáltatók számíthatnak jó forgalomra télen, akik többféle programot kínálnak
Nagy változás a Balatonnál: ilyen hatással volt az elmúlt hetek időjárása
A novemberi esők végre megmozdították a Balaton vízszintjét. A tó néhány nap alatt három centit emelkedett, ezzel megtört a hetek óta tartó stagnálás.
A Vízügy adatai szerint a Balaton átlagos vízszintje október vége óta 67–68 centiméteren állt. Kedden még 67 centit mértek, szombatra azonban 70 centire nőtt az érték. A változást az elmúlt napok jelentős csapadéka okozta, amely érezhetően hozzájárult a tó vízpótlásához.
Az elmúlt tíz napban sok helyen a novemberi átlag felének megfelelő csapadék hullott, az északi területeken pedig elérte vagy meghaladta a teljes havi mennyiséget. Ez több folyón is árhullámot indított el, köztük a Sajón és az Ipolyon.
A HungaroMet agrometeorológiai értékelése szerint a most érkezett eső nemcsak a felszín közeli talajrétegek átnedvesedését segítette, hanem a mélyebb rétegek vízpótlását is elindította. Ez az őszi és téli időszakban különösen fontos, mert a vegetáció lassulása miatt a lehulló csapadék könnyebben jut a talaj mélyebb rétegeibe.
Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
November 29-e szombattól forgalmirend-módosítás lép életbe a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál, a szakértők azonban óvatosságra intenek.
A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, már sokan várják a nyitást!
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.
Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt.
Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. A Magyar Orvosi Kamara szerint különösen kockázartos karácsonyi vásárba menni. Összeszedtük, mire kell figyelni.
Változékony, de annál csapadékosabb időjárásra lehet számítani a szerdai nap folyamán.
Te is találkoztál nemrég vaddisznóval a fővárosban? Megszólalt a Pilisi Parkerdő, erre kell figyelni
Az utóbbi hetekben a Fővárosban újra közbeszéd tárgya lett a belterületen felbukkanó vaddisznók jelensége.
