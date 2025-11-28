Elképesztő fotókon az áradó Sajó: egy település megközelíthetetlen, utakat zártak el Borsodban

Kiadták a riasztást: több útszakasz is víz alá került Borsodban, Sajógalgóc teljesen megközelíthetetlenné vált a sajó áradása miatt. Az állami útkezelő és a vízügyi szakemberek folyamatos figyelőszolgálatot tartanak, és az autósokat a lezárások szigorú betartására kérik.

A Sajó és más folyók szerdától tartó áradása miatt több útszakaszt víz alá borított Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, így a Sajógalgóc település személyautóval jelenleg nem érhető el — a helyzet komoly korlátozásokat hozott az észak-magyarországi közlekedésben - írta a Boon.hu.

A Magyar Közút Putnoki Mérnökségének szakemberei a megemelkedett vízállás miatt több szakaszt lezártak:

2523-as jelű út (Putnok–Borsodbóta) az 1+600 és 3+000 km-szelvények között; kerülni Ózd irányába lehet.

2603-as jelű út (Sajókaza–Aggtelek–Szin) a 0+000 és 1+000 km-szelvények között; kerülni Szuhakálló és Múcsony felé lehet.

2527-es jelű út (Vadna–Sajóvelezd) 0+000 és 2+500 km-szelvények között; Sajóvelezd Ózd felől közelíthető meg.

26103-as bekötőút Sajógalgócra teljesen járhatatlan, így a település országos közúton nem elérhető.

Az állami útkezelő kiemelte: az utak csak az árvíz levonulása és a burkolatok ellenőrzése után nyithatók újra. Az autósoknak fokozott óvatosságot és az útzárak betartását javasolják.

Árvízvédelmi készültség Észak-Magyarországon

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság több folyón is árvízvédelmi készültséget rendelt el:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Sajó: III. fokú készültség, 24 órás figyelő- és őrszolgálat a védvonalakon közel 226 km-en.

Tarna: I. fokú készültség, folyamatos megfigyelés.

Hernád: vízállás közel az I. fokhoz.

Bodrog: kisebb, készültségi szint alatti árhullám vonul le.

A szakemberek minden érintett településen folyamatosan figyelik a helyzetet, és a lakosságot a közösségi felületeken tájékoztatják.

Figyelem! A közlekedők saját érdekükben ne próbálják megkerülni az útzárakat, mert a víz alá került útszakaszok veszélyesek. A helyzetet folyamatosan figyelik, és a közutak csak biztonságos állapotban nyithatók újra.