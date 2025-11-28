A Homokhátság szikes tavainak revitalizációjára kerestek megoldást a szűrt termálvíz hasznosításával a magyar és szerb együttműködéssel megvalósult SPArrow projekt során.
Elképesztő fotókon az áradó Sajó: egy település megközelíthetetlen, utakat zártak el Borsodban
Kiadták a riasztást: több útszakasz is víz alá került Borsodban, Sajógalgóc teljesen megközelíthetetlenné vált a sajó áradása miatt. Az állami útkezelő és a vízügyi szakemberek folyamatos figyelőszolgálatot tartanak, és az autósokat a lezárások szigorú betartására kérik.
A Sajó és más folyók szerdától tartó áradása miatt több útszakaszt víz alá borított Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, így a Sajógalgóc település személyautóval jelenleg nem érhető el — a helyzet komoly korlátozásokat hozott az észak-magyarországi közlekedésben - írta a Boon.hu.
A Magyar Közút Putnoki Mérnökségének szakemberei a megemelkedett vízállás miatt több szakaszt lezártak:
- 2523-as jelű út (Putnok–Borsodbóta) az 1+600 és 3+000 km-szelvények között; kerülni Ózd irányába lehet.
- 2603-as jelű út (Sajókaza–Aggtelek–Szin) a 0+000 és 1+000 km-szelvények között; kerülni Szuhakálló és Múcsony felé lehet.
- 2527-es jelű út (Vadna–Sajóvelezd) 0+000 és 2+500 km-szelvények között; Sajóvelezd Ózd felől közelíthető meg.
- 26103-as bekötőút Sajógalgócra teljesen járhatatlan, így a település országos közúton nem elérhető.
Az állami útkezelő kiemelte: az utak csak az árvíz levonulása és a burkolatok ellenőrzése után nyithatók újra. Az autósoknak fokozott óvatosságot és az útzárak betartását javasolják.
Árvízvédelmi készültség Észak-Magyarországon
Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság több folyón is árvízvédelmi készültséget rendelt el:
- Sajó: III. fokú készültség, 24 órás figyelő- és őrszolgálat a védvonalakon közel 226 km-en.
- Tarna: I. fokú készültség, folyamatos megfigyelés.
- Hernád: vízállás közel az I. fokhoz.
- Bodrog: kisebb, készültségi szint alatti árhullám vonul le.
A szakemberek minden érintett településen folyamatosan figyelik a helyzetet, és a lakosságot a közösségi felületeken tájékoztatják.
Figyelem! A közlekedők saját érdekükben ne próbálják megkerülni az útzárakat, mert a víz alá került útszakaszok veszélyesek. A helyzetet folyamatosan figyelik, és a közutak csak biztonságos állapotban nyithatók újra.
