Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 27.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. november 27.
Névnap
Virgil
Friss hírek
- Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
- Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
- Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
- Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
- Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
- Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
Deviza árfolyam
EUR: 381.81 Ft
CHF: 409.48 Ft
GBP: 436.38 Ft
USD: 329.27 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. november 26.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 7, 11, 13, 18, 21, 34
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 82 db
5-ös találat: 3056 db
4-es találat: 38145 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 34450 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9800 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.28: Éjjel az ország nagyobb részén csökken, majd napközben az ország délkeleti felén ismét növekszik a felhőzet, arrafelé néhol kisebb eső előfordulhat. Az északias szél északkeleten és a Tiszántúlon olykor megélénkül, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. Hajnalban többnyire -5, 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben hidegebb is lehet. Kora délután 2, 7 fok valószínű.
2025.11.29: Döntően erősen felhős vagy borult idő várható. Többfelé lesz párás, foltokban ködös a levegő. Az ország délkeleti felén néhol kisebb eső előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. Hajnalban általában -1, +3 fok valószínű, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet a minimum. Kora délután többnyire 2, 7 fok várható, a ködös helyeken hidegebb is lehet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Kezdetben még jelentkezhetnek tünetek a hidegfrontra érzékenyeknél - például fejfájás, migrén, reflexidő megnyúlása - , de a nap folyamán megszűnik a hideg fronthatás. (2025.11.27)
Akciók
-
