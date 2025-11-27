Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 27.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. november 27.

Névnap

Virgil

Deviza árfolyam

EUR: 381.81 Ft

CHF: 409.48 Ft

GBP: 436.38 Ft

USD: 329.27 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 26.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 7, 11, 13, 18, 21, 34



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 82 db

5-ös találat: 3056 db

4-es találat: 38145 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 34450 Ft

MOL: 2900 Ft

RICHTER: 9800 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.28: Éjjel az ország nagyobb részén csökken, majd napközben az ország délkeleti felén ismét növekszik a felhőzet, arrafelé néhol kisebb eső előfordulhat. Az északias szél északkeleten és a Tiszántúlon olykor megélénkül, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. Hajnalban többnyire -5, 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben hidegebb is lehet. Kora délután 2, 7 fok valószínű.

2025.11.29: Döntően erősen felhős vagy borult idő várható. Többfelé lesz párás, foltokban ködös a levegő. Az ország délkeleti felén néhol kisebb eső előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. Hajnalban általában -1, +3 fok valószínű, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet a minimum. Kora délután többnyire 2, 7 fok várható, a ködös helyeken hidegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kezdetben még jelentkezhetnek tünetek a hidegfrontra érzékenyeknél - például fejfájás, migrén, reflexidő megnyúlása - , de a nap folyamán megszűnik a hideg fronthatás. (2025.11.27)

Akciók

