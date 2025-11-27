2025. november 27. csütörtök Virgil
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 27.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 27.)

Pénzcentrum
2025. november 27. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. november 27.

Névnap

Virgil

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.81 Ft
CHF: 409.48 Ft
GBP: 436.38 Ft
USD: 329.27 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 26.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 7, 11, 13, 18, 21, 34

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 82 db
5-ös találat: 3056 db
4-es találat: 38145 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 34450 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9800 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.28: Éjjel az ország nagyobb részén csökken, majd napközben az ország délkeleti felén ismét növekszik a felhőzet, arrafelé néhol kisebb eső előfordulhat. Az északias szél északkeleten és a Tiszántúlon olykor megélénkül, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. Hajnalban többnyire -5, 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben hidegebb is lehet. Kora délután 2, 7 fok valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2025.11.29: Döntően erősen felhős vagy borult idő várható. Többfelé lesz párás, foltokban ködös a levegő. Az ország délkeleti felén néhol kisebb eső előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. Hajnalban általában -1, +3 fok valószínű, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet a minimum. Kora délután többnyire 2, 7 fok várható, a ködös helyeken hidegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kezdetben még jelentkezhetnek tünetek a hidegfrontra érzékenyeknél - például fejfájás, migrén, reflexidő megnyúlása - , de a nap folyamán megszűnik a hideg fronthatás. (2025.11.27)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:03
07:45
07:33
07:13
06:25
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
NAPTÁR
Tovább
2025. november 27. csütörtök
Virgil
48. hét
November 27.
A Nobel-díj alapításának emléknapja
November 27.
A magyar véradók napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
2
22 órája
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
3
2 hete
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
4
1 hete
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
5
2 hete
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó átlagkereset (nominál)
A bruttó átlagkeresetből levonva a mindenkor érvényes jövedelemadókulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 06:25
Szép csendben gyökeres átalakítást hirdetett az Aldi: minden magyarországi boltot és kedvezményt érint
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 05:24
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
Agrárszektor  |  2025. november 27. 07:02
Árrobbanás a piacokon: itt már ennyibe kerül egy kiló uborka