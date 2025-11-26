Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat

Magyarország egyre inkább a „dél-amerikanizálódás” útjára lépett, a társadalom a szegények és a szupergazdagok csoportjára szakadt - vallja Frei Tamás. A kialakult helyzet ugyanakkor megosztja a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértőket: Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint a gazdasági mutatók alapján Magyarország messze áll a latin-amerikai típusú egyenlőtlenségektől, míg Bod Péter Ákos úgy látja, hogy a hazai gazdaságpolitikai folyamatok egyértelműen abba az irányba tolják az országot.

A Konkrétan Rónai Egonnal korábbi adásának Frei Tamás, író és egykori televíziós riporter volt a vendége, aki a beszélgetés során, sok egyéb mellett, Magyarország általa vélt jövőjéről is beszélt. Szerinte a magyarok mentálisan és társadalmilag is „Dél-Amerika felé sodródnak”, miközben egyetlen mentalitás uralja az országot, a sztyeppei, győztes-mindent-visz típus. Konkrétabban így vélekedett Frei: a Covid, a vírus gazdasági őrülete, az orosz-ukrán háború, valamint az erre reagáló rossz gazdaságpolitika olyan csapdahelyzetbe kényszerítette Magyarországot, amitől az „dél-amerikanizálódni” kezdett.

Mint fogalmazott, Magyarország jelenleg egy Argentína típusú ország, ahol a lakosság 15% jómódú és 85% leszakadó társadalmi rétegre oszlik. Viszont Frei azt is hozzátette, hogy szerinte a perui életszínvonal-megoszlás felé tartunk, ahol ez az arány már 10-90 százalék, tehát még nagyobbra nyílt a társadalmi egyenlőtlenség. Szerinte egyre kevésbé van átjárás a társadalmi rétegek között. Íme a riport, az idézett rész 25:40-től látható:

De vajon mit gondolnak Frei Tamás állításáról a gazdasági szakértők, mennyire hisznek az általa vázolt trendben? Igazolják-e azt a feltételezést, miszerint a magyar társadalom a teljes kettészakadás felé tart, vagy a gazdasági mutatóink, társadalmi mérőszámaink teljesen más képet mutatnak? A témában a Pénzcentrum Horváth Sebestyént, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét, illetve Bod Péter Ákos közgazdászt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét kérdezte.

Dél-Amerika? Ugyan már, a számok nem hazudnak!

„Az ismert író állításai – hasonlóan az amúgy rendkívül izgalmas könyveihez – a fikció műfajba tartoznak. Két fő állítását, miszerint hazánkban kiemelkedően magasak lennének a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek, illetve hogy a társadalom 80-90 százaléka szegénységben él, nem igazolják az uniós statisztikai adatok” – jelentette ki a Pénzcentrum megkeresésére Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. A szakember azt elismerte, hogy számos dél-amerikai országra jellemző a rendkívül magas vagyoni egyenlőtlenség, itthon azonban szerinte számos közgazdasági mutatószám foglalkozik a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségekkel, amik más képet festenek.

Ezek közül a legismertebb a Gini-együttható, amely értéke minél nagyobb, annál nagyobbak az országban a vagyoni egyenlőtlenségek. „Az Eurostat adatai alapján ebben az uniós rangsorban Magyarország a hatodik legalacsonyabb együtthatóval rendelkezett a tavalyi évben. Sőt, az elmúlt két évtizedben ( az Eurostat az uniós csatlakozásunk óta publikálja a hazánkra vonatkozó adatokat) a vagyoni egyenlőtlenségek tekintetében csökkenő tendencia figyelhető meg” – fűzte hozzá. Az elemző egy másik fontos mutatót is megemlített, a mediánbér átlaghoz viszonyított arányának uniós rangsorát, amiben a 27 uniós tagállam közül Magyarország a kilencedik leginkább kiegyensúlyozott államnak számított.

Nemzetközi szinten általános tendencia, hogy az átlagbér meghaladja a mediánkereset értékét. Ennek oka az, hogy az átlagbér az összes munkavállaló keresetének számtani átlaga, így kiugróan magas jövedelmek jelentősen megemelhetik az átlagot. Ezzel szemben a mediánkereset azt az összeget mutatja, amelynél az alkalmazottak fele többet, másik fele kevesebbet keres – vagyis a „középső” jövedelmet, amely reálisabb képet ad a tipikus keresetről. Ezért a medián általában alacsonyabb, és jobban tükrözi a többség jövedelmi helyzetét

– magyarázta Horváth Sebestyén. Végül azért megjegyezte azt is, hogy a közgazdaságtani kutatások szerint a szektoron belüli jövedelmi egyenlőtlenségek a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások szektorában, az egészségügyben, az információs és technológiai ágazatban, illetve a mezőgazdaságban a legmagasabbak.

Fosztogatás nélkül nincs osztogatás

Kritikusabb az ország „dél-amerikanizálódását” illetően Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Szerinte ez a kérdés ugyanis már a rendszerváltozás után egy évtizeddel felvetődött, amikor az átalakulás hatalmas sokkját túléltük, ám kezdett sokasodni a kétely, hogy vajon sikerül-e az 1989-es Alkotmányba célként beírt szociális piacgazdaság irányába fejlődnünk, vagy inkább valami peremvidéki kapitalizmus lesz nálunk.

Magam egy 2006-os könyvbe írtam is egy fejezetet Valóban latin-amerikanizálódunk? címmel. De nem annyira a jövedelmi különbségek hirtelen felrobbanása kapcsán merült fel ez a kérdés, hiszen az, hogy van egy nagyon széles szegény társadalom, illetve egy szűk gazdag réteg, az már következmény

– hívta fel a figyelmet a szakember. Szerinte ez az olyan populista politikusoknak köszönhető, akiknek a kezébe kerül a hatalom, akik megígérik az állami segítséget a szegényeknek, meg ígérgetnek a gazdagoknak is, de közben az állam csak azt tudja adni, amit valahonnan elvesz. A latin-amerikai esetek közül a legismertebb eset erre a valaha tehetős Argentína folyamatos és lassú lecsúszása.

Hogy Peron elnök és az utána jövő populisták nagyvonalúan osztogattak – amihez sokat kellett „fosztogatni” is. A mai argentin sokkterápiát azonban csak akkor érthetjük meg, ha tudjuk, hogy az országban évtizedeken át ígérgetős, »népbarát« politikusok ültek a hatalom csúcsán, mely idő alatt az állam egyre gyatrábban működött, így a pénzügyi bajokból újabb bajokba bukdácsoltak

– mutatott rá a közgazdász. Majd hozzátette: akkori félelmei részben valóra is váltak. A magyar állam ugyanis rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat, legfeljebb gyáván, az üzleti szereplőkön keresztül szedi be a rengeteg elvonást áfa vagy iparági különadó, bankadó formájában. Eközben nagyvonalúan támogatja a politika-közeli vállalkozókat, hivatkozva a hazai ipar védelmére vagy a nemzeti tőkésosztály megteremtésére.

S hogy meglátása szerint mi történik ez idő alatt? Nos, szerinte pontosan az, ami Argentínában: egyre nő a jövedelmi szakadék. Hiszen a mérleg egyik oldalán a szegények és az elszegényedésnek kitettek foglalnak helyet, míg a másikon a nagyon gazdag felső 1 százalék, vagy extrém esetben a legfelső néhány család, oligarcha áll - fogalmaz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A gazdagok a kormánytól várják a megszerzett vagyonuk védelmét, a legszegényebbek pedig – nem látván maguk előtt felemelkedési utat – szintén a kormánytól várnak védelmet mindenféle anyagi és egyéb kockázattal szemben

– magyarázta Bod Péter Ákos, aki szerint pontosan így lehetséges az, ami a laikusnak furcsa, hogy az állampárt jellegű kormánykoalíció a legtöbb szavazatot a legszegényebb települések alvégétől valamint a Nizza környékén vitorlázó gazdagoktól kapja. Így véleménye szerint a lecsúszásnak kitett réteg meg a felemelkedésben megakadályozott középosztály az ellenzékre szavaz, mert változást vár.

Azért nem kell a latin-amerikai párhuzamot túlfeszíteni

A közgazdászok válasza bár erősen eltért egymástól, egyvalami mégis közös nevező volt a mondandójukban. Ez pedig nem más, mint az Európai Unió. Ám amíg Horváth Sebestyén kizárólag a statisztikai adatokra támaszkodott a válaszában, addig Bod Péter Ákos inkább azt emelte ki, hogy a magyar esetben a latin-amerikanizálódás veszélyét hogyan tompította az uniós tagság.

De nem az uniós »ingyenpénzzel«, ami elsőre eszébe szokott jutni az embereknek, az ugyanis tipikusan az oligarcha-keltetés egyik legfőbb elősegítője, hiszen nagyon könnyen valamely sógor-vő-koma-haver zsebében köt ki a nagyobb fele. Maga az EU-tagság, a szabad munkavállalás, külföldi tanulás, az üzleti élet nemzetköziesedése – ez mind fékezi azt, hogy az állam rátelepedjen a társadalomra, elnyomja a civil kezdeményezést, és a vállalkozásokat is függővé tegye a központi hatalomtól

– szögezte le.

Csakhogy nálunk a centralizáló folyamatok régóta tartanak, különösen a 2016-tól folytonosan fenntartott rendkívüli állapotok miatt alakult ki egy Európában addig példa nélküli központi államhatalmi uralom. „Jó, nálunk még nincsenek katonai junták, nem egyenruhások irányítják az országot, ezért nem kell a latin-amerikai párhuzamot túlfeszíteni. De Magyarország gazdasági teljesítményének beragadása teljes bizonyossággal összefüggésbe hozható a versenygazdasági jelleg elhalványulásával” – hívta fel a figyelmet a jegybank egykori elnöke, mint ahogyan szerinte az állam által uralt gazdaság is tud működni, ugyanakkor szükségszerűen egyre gyengébb hatásfokkal.

Lenne lehetőség az olló bezárására

Pedig alapvetően a dél-amerikanizálódás folyamatát meg lehetne állítani, hisz a magyar középvállalkozói kör ehhez megvan és létezik. A tovább lépésüket ugyanakkor az állami és uniós versenytárgyalások „örök nyertesei” lefojtották. „Így sokan közülük – elmondásuk szerint – tudatosan távol maradnak a hazai piaci jelenléttől, mert nem akarnak vagy eddig nem tudtak »helyzetbe kerülni«. A kisebb cégeknél pedig sokan belenyugodtak abba, ahogyan a dolgok működtek és nincs ambíciójuk a fejlődésre" - vélekedik Bod Péter Ákos.

Ennek hatására szerinte most ott tartunk, hogy munkatermelékenységben a magyar kisvállalkozások – amelyek egyébként a munkaerőállomány nagy részét foglalkoztatják –, eléggé le vannak maradva a térségben, de nem csak a nyugati gazdaságokhoz képest. Mint mondja, márpedig ha nincs termelékeny munkahely, akkor nincs rendes bér, mint ahogyan nincsen elég fizetőképes kereslet sem a többi vállalkozás számára.

Ezen a helyzeten a kormány nem tud érdemben segíteni, csak megígéri. Tíz éve kellett volna kicsivel több forrás az oktatásba, a szellemimunka-igényes fejlesztések idehozatalába, a nyelvi képzésbe. Nem pedig még egy és még egy újabb összeszerelő üzem államilag támogatott idetelepítéséről kellene várni a fellendülést

– összegzett Bod Péter Ákos, aki szerint a kialakult helyzeten csak az új generáció tudna segíteni. Csakhát az oktatásból kikerülők között aggasztóan nagy az eleve külföldre készülők aránya - zárta gondolatait.