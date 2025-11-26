Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI

A HR-szakma alapvető átalakuláson megy keresztül a mesterséges intelligencia megjelenésével: a technológia időt spórol, valamint információt és új összefüggéseket tárhat fel a szakemberek számára. A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferenciáján a Prohuman, a ProCoaching, az Indivizo és a Cosori Magyarország vezetői arról beszéltek, hogyan formálja át az AI a HR-t, és miért kulcsfontosságú a tudatos, etikus és üzleti szempontú megközelítés.

A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencia második szekciójának központi témája a mesterséges intelligencia és az innováció a HR-világában. A szekció panelbeszélgetésén a résztvevők azt vitatták meg, hogy hogyan alakítja át az AI a munka és a vállalatok jövőjét, és mire érdemes figyelniük a HR-vezetőknek.

Szymczak Vince, a Prohuman Group digitális transzformáció menedzsere felvezetésként elmondta, hogy az elmúlt 20 évben több transzformációs innováció történt, ugyanakkor érdeklődés és hype szintjén egyik sem volt akkora, mint amekkora az AI körül van most. Mint mondta, sokszor nem egyértelmű, hogy mi az, amit az AI-jal már csinálunk, akár átlagos felhasználói, akár piacvezetői szinten, és mi az, ami még csak potenciál.

Nagy-Földi Zita, a ProCoaching szervezetfejlesztési tanácsadója szerint reaktívból proaktívvá válhat a HR az AI segítségével, és szerinte a megelőzésre tudunk majd koncentrálni, mert ma a tűzoltás a jellemzőbb inkább a területen. Szerinte az AI nem csak időt tud visszaadni a HR-nek (például azzal, hogy részfolyamatokat vesz át), hanem információt is, emellett pedig képes mintázatokat is felismerni. A szakember erre azt a példát hozta, hogy ha van egy kolléga a cégnél, akinek sok szabadsága van, az AI erre felhívhatja a figyelmet. Mint Nagy-Földi Zita rámutattott, mindez egy más dolgozói élményt ad: a vezető is támogatást kap, és minden résztvevő win-win helyzetbe jut.

Illés Kata, az AI architect és az Indivizo társalapító elmondta, hogy

alapvetőnek kell lennie annak, hogy hogyan kezeljük az adatokat, és tudnia kell a jelöltnek és a HR-nek is, hogy mi történik, és hogyan működnek az AI-alapú rendszerek, mert csak így lehet etikusan használni őket.

Mint monda, a HR-nek az a feladata, hogy ne csak bevezessen valamit, hanem pontosan lássa is, hogy mi történik.

Nagy-Földi Zita által elmondottakra reagálva hozzáfűzte, fontos, hogy ne csak arról legyen szó, hogy az AI a döntéselőkészítésben segít, hanem ugyanolyan lényeges, hogy kösse össze a különböző HR területeket is, hogy ezzel az összefüggéseket jobban láthassuk.

Jankó Ádám, a Cosori Magyarország és Amaze ügyvezetője és társalapítója arról számolt be, hogy az elmúlt két évben kissé a lemaradás érzés volt benne, hiszen vannak olyan eszközök a piacon, amelyeket nincs ideje megtanulni. Ezután a csalódottság lett úrrá rajta, mivel szerinte többször is van olyan érzése az embernek, hogy azon kívül, hogy az AI ad sikerélményt, valódi megoldást nem hoz. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az AI rengeteg időt takarít meg, és képes az adatok alapján sokkal jobban értékelni, mint az ember.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy az AI egy nagyon fontos hatékonyságnövelési eszköz is, és lényeges HR tudást tud a cégek életébe behozni a mesterséges intelligencia. A beszélgetés végén elmondták, hogy nagyon fontos a narratívaváltás, és az, hogy ne csak egy játszóeszközként tegyük a munkavállalók elé az AI-eszközöket, hanem mindezt business szempontból közelítsük meg, valamint arra is rámutattak, hogy fontos a próbálkozás, ugyanakkor nem elég, ha csak a vezető a lelkes.

Fotók: Portfolio