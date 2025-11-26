2025. november 26. szerda Virág
Hirtelen szívrohamot kapott fiatal nő, szorosan tartja a mellkasát a szív tájékán.
Egészség

Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele

Jeki Gabriella
2025. november 26. 18:58

A keringési betegségek továbbra is Európa vezető halálokai, és Magyarország különösen rosszul teljesít a kontinens statisztikáiban. Az Eurostat friss adatai szerint a Dél-Alföld azon régiók közé tartozik, ahol az összes halálozás több mint fele keringési eredetű. A CHART by Pénzcentrum elemzése rávilágít a délkelet-európai térség kiemelkedően magas kockázati szintjére. A jelentés hangsúlyozza, hogy a magyar helyzet megértéséhez a társadalmi-gazdasági háttér és az életmódbeli tényezők együttes vizsgálata szükséges.

A keringési betegségek továbbra is az európai halálozási statisztikák élén állnak: az Európai Unióban minden harmadik ember ezek következtében veszti életét, egyes régiókban pedig az arány meghaladja az 50 százalékot. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése arra világít rá, hogy a kontinens keleti és délkeleti térségei különösen érintettek, miközben a nyugat-európai országokban érezhetően alacsonyabb a kockázat. A vizsgálat részletesen bemutatja azokat a területi különbségeket és társadalmi tényezőket, amelyek évtizedek óta fenntartják ezt a jelentős egészségügyi egyenlőtlenséget.

Az Eurostat adatai drámai különbségeket rajzolnak ki: míg Nyugat- és Észak-Európa több régiójában csupán az összes haláleset negyede köthető keringési problémákhoz, addig a kontinens délkeleti részein gyakran minden második haláleset ilyen eredetű. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint Bulgária és Románia több régiója is az 50% fölötti tartományban szerepel, és Magyarország sem kivétel: a Dél-Alföld régiója a legsúlyosabban érintett kategóriába került. Ez azt jelenti, hogy a halálesetek több mint fele keringési betegséghez köthető.

A jelentős területi eltérések mögött összetett, egymással szorosan összefüggő tényezők állnak. A társadalmi-gazdasági helyzet, az egészségügyi ellátás minősége, valamint a prevencióra fordított figyelem és források nagyban meghatározzák, hogy egy adott régió lakossága mennyire van kitéve a kockázatoknak. A CHART by Pénzcentrum részletes adatai kiemelik, hogy a problémák gyökerének megértése nélkülözhetetlen a hatékony beavatkozásokhoz és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A mindennapi életmódbeli szokások ugyanakkor legalább ilyen meghatározóak. A mozgáshiány, a helytelen táplálkozás, a túlsúly, az alkoholfogyasztás és a dohányzás olyan rizikófaktor-együttest alkotnak, amely emberek millióinak életét rövidíti meg, sokakat már a nyugdíjkorhatár elérése előtt. Európában éles határvonal húzódik a magas jövedelmű, jól működő egészségügyi rendszerrel rendelkező országok és a kelet-európai térségek között. Ez a különbség pedig nemcsak a statisztikákban, hanem a mindennapi egészségi állapotban és a várható élettartamban is egyértelműen tetten érhető.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Címlapkép: Getty Images
#egészség #európa #egészségügy #magyarország #eurostat #szívroham #statisztika #életmód #halálozás #stroke #sztrók #CHART by Pénzcentrum #szívritmus #keringési betegség

