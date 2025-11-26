Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele

A keringési betegségek továbbra is Európa vezető halálokai, és Magyarország különösen rosszul teljesít a kontinens statisztikáiban. Az Eurostat friss adatai szerint a Dél-Alföld azon régiók közé tartozik, ahol az összes halálozás több mint fele keringési eredetű. A CHART by Pénzcentrum elemzése rávilágít a délkelet-európai térség kiemelkedően magas kockázati szintjére. A jelentés hangsúlyozza, hogy a magyar helyzet megértéséhez a társadalmi-gazdasági háttér és az életmódbeli tényezők együttes vizsgálata szükséges.

A keringési betegségek továbbra is az európai halálozási statisztikák élén állnak: az Európai Unióban minden harmadik ember ezek következtében veszti életét, egyes régiókban pedig az arány meghaladja az 50 százalékot. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése arra világít rá, hogy a kontinens keleti és délkeleti térségei különösen érintettek, miközben a nyugat-európai országokban érezhetően alacsonyabb a kockázat. A vizsgálat részletesen bemutatja azokat a területi különbségeket és társadalmi tényezőket, amelyek évtizedek óta fenntartják ezt a jelentős egészségügyi egyenlőtlenséget.

Az Eurostat adatai drámai különbségeket rajzolnak ki: míg Nyugat- és Észak-Európa több régiójában csupán az összes haláleset negyede köthető keringési problémákhoz, addig a kontinens délkeleti részein gyakran minden második haláleset ilyen eredetű. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint Bulgária és Románia több régiója is az 50% fölötti tartományban szerepel, és Magyarország sem kivétel: a Dél-Alföld régiója a legsúlyosabban érintett kategóriába került. Ez azt jelenti, hogy a halálesetek több mint fele keringési betegséghez köthető.

A jelentős területi eltérések mögött összetett, egymással szorosan összefüggő tényezők állnak. A társadalmi-gazdasági helyzet, az egészségügyi ellátás minősége, valamint a prevencióra fordított figyelem és források nagyban meghatározzák, hogy egy adott régió lakossága mennyire van kitéve a kockázatoknak. A CHART by Pénzcentrum részletes adatai kiemelik, hogy a problémák gyökerének megértése nélkülözhetetlen a hatékony beavatkozásokhoz és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A mindennapi életmódbeli szokások ugyanakkor legalább ilyen meghatározóak. A mozgáshiány, a helytelen táplálkozás, a túlsúly, az alkoholfogyasztás és a dohányzás olyan rizikófaktor-együttest alkotnak, amely emberek millióinak életét rövidíti meg, sokakat már a nyugdíjkorhatár elérése előtt. Európában éles határvonal húzódik a magas jövedelmű, jól működő egészségügyi rendszerrel rendelkező országok és a kelet-európai térségek között. Ez a különbség pedig nemcsak a statisztikákban, hanem a mindennapi egészségi állapotban és a várható élettartamban is egyértelműen tetten érhető.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Izgalmas adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.