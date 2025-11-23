2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
-1 °C Budapest
Horrorsáska jelent meg Magyarországon: a világ másik feléről érkezettt, nagy baj, ha elszaporodik +Fotók
Utazás

Horrorsáska jelent meg Magyarországon: a világ másik feléről érkezettt, nagy baj, ha elszaporodik +Fotók

Pénzcentrum
2025. november 23. 08:59

Egy újabb invazív faj, az Egyiptomi sáska jelent meg Magyarországon, amely jelentős mezőgazdasági károkat okozhat, ha elszaporodik.  

A Természettáron közzétett fotósorozaton látható Egyiptomi sáska egyelőre csak magányos példányokban bukkan fel hazánkban, de jelenléte aggodalomra ad okot. A 7-9 centiméteres testhosszal rendelkező rovar lényegesen nagyobb a magyarországi rokonainál.

Az elmúlt évtizedekben egyre több invazív faj jelenik meg Magyarországon, amelyek kiszorítják az őshonos fajokat és jelentős mezőgazdasági károkat okozhatnak. Jó példa erre az amerikai szőlőkabóca, amely 2006-os megjelenése óta szinte minden hazai borvidéken elterjedt, és komoly pusztítást végez az ültetvényekben - közölte a naphire.hu.

Az Egyiptomi sáska esetében különösen veszélyes, hogy ahol elszaporodik, ott a több millió példányból álló rajok képesek teljesen letarolni a termést. "A klímaváltozás eredményeként egyre többször számíthatunk megjelenésükre. A faj kimondottan termetes, 7-9 centiméteres testhosszal büszkélkedhet" – olvasható a beszámolóban.

A szakértők szerint gyakorlatilag minden növényt elpusztítanak, ami az útjukba kerül, legyen szó gyümölcsről, zöldségről vagy takarmánynövényekről.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #zöldség #gyümölcs #klímaváltozás #mezőgazdaság #termés #rovar #károk #invazív faj

