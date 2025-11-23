Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.
Horrorsáska jelent meg Magyarországon: a világ másik feléről érkezettt, nagy baj, ha elszaporodik +Fotók
Egy újabb invazív faj, az Egyiptomi sáska jelent meg Magyarországon, amely jelentős mezőgazdasági károkat okozhat, ha elszaporodik.
A Természettáron közzétett fotósorozaton látható Egyiptomi sáska egyelőre csak magányos példányokban bukkan fel hazánkban, de jelenléte aggodalomra ad okot. A 7-9 centiméteres testhosszal rendelkező rovar lényegesen nagyobb a magyarországi rokonainál.
Az elmúlt évtizedekben egyre több invazív faj jelenik meg Magyarországon, amelyek kiszorítják az őshonos fajokat és jelentős mezőgazdasági károkat okozhatnak. Jó példa erre az amerikai szőlőkabóca, amely 2006-os megjelenése óta szinte minden hazai borvidéken elterjedt, és komoly pusztítást végez az ültetvényekben - közölte a naphire.hu.
Az Egyiptomi sáska esetében különösen veszélyes, hogy ahol elszaporodik, ott a több millió példányból álló rajok képesek teljesen letarolni a termést. "A klímaváltozás eredményeként egyre többször számíthatunk megjelenésükre. A faj kimondottan termetes, 7-9 centiméteres testhosszal büszkélkedhet" – olvasható a beszámolóban.
A szakértők szerint gyakorlatilag minden növényt elpusztítanak, ami az útjukba kerül, legyen szó gyümölcsről, zöldségről vagy takarmánynövényekről.
2023-ban 472 ember vesztette életét közúti balesetben Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent.
Kritikus a helyzet a magyarok egyik kedvenc téli üdülőhelyén: többen meghaltak az időjárási katasztrófa miatt
Vietnámban napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások következtében legalább 55 ember életét vesztette,
Jelentős havazás az osztrák síterepeken: 10-30 centiméter friss hó hullott az elmúlt két napban, ami lehetővé tette számos síterep megnyitását vagy bővítését.
Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz
Magyarországon már 40% nem engedhet meg magának egyhetes nyaralást. Miért ilyen rossz a helyzet nálunk? A CHART by Pénzcentrum bemutatja az okokat és az európai...
Az erdőgazdálkodó a közösségi médiában tette közzé a lakosság és a kirándulók tájékoztatását a közelgő korlátozásokról.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
Ahogy közeledik a síszezon, egyre több magyar család számolgatja, mennyibe kerülne egy gyors, hosszú hétvégés kiruccanás a hegyekbe.
Szombat délelőttig akár 15 centiméteres hó is hullhat a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein
Lengyelországban hivatalosan is megkezdődött a 2025/2026-os szezon: rengetegen várták már.
Október 12-től fokozatosan élesedik, de az Európai Unió már régóta tervezte az új határregisztrációs rendszer bevezetését a schengeni övezet külső határain.
A Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat 45 főt érintő csoportos létszámleépítést jelentett be,
Jelentős havazás várható a Dunántúlon és az északi hegyvidékeken, miközben délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék az országba.
Az első hópelyhek már megérkeztek Magyarországra, több helyen fehérbe borultak a tájak.
Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben
Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák, 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma.
