2025. november 21. péntek Olivér
3 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 21.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 21.)

Pénzcentrum
2025. november 21. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. november 21., péntek.

Névnap

Olivér

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.33 Ft
CHF: 411.85 Ft
GBP: 433.62 Ft
USD: 331.14 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 32360 Ft
MOL: 3100 Ft
RICHTER: 9690 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.22: Túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat a felhőzetben. Sokfelé várható (napközben átmenetileg kevesebb helyen) csapadék: az esőből havas esőbe, havazásba váltás határa tovább tolódik kelet, délkelet felé - legkésőbb és legkisebb eséllyel a határ menti területeken történhet halmazállapot-váltás. A kialakuló hótakaró síkvidéken olvadozni fog! Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben kísérhetik erős, viharos lökések. Hajnalban -2 és +3, kora délután -1 és +5 fok között alakul a hőmérséklet.

2025.11.23: Nagyrészt borult idő várható, majd nyugat felől nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Egyre kevesebb helyen, gyengülő intenzitással valószínű havas eső, havazás, ami legtovább az északkeleti országrészben tarthat ki. Az északnyugati, nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalban -5 és +2, kora délután -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Általában hideg, a délkeleti tájakon azonban még inkább meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás, növekedhet a reakcióidő. (2025.11.21)

Akciók

#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

