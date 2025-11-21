Jelentős havazás várható a Dunántúlon és az északi hegyvidékeken, miközben délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék az országba.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 21.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. november 21., péntek.
Névnap
Olivér
Friss hírek
- Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
- Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
- Ha itt élsz Magyarországon, ne csodálkozz, hogy nem kapsz munkát: bődületesek a régiók közti különbségek, sokaknak költözniük kellene
- Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
- Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
- Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
Deviza árfolyam
EUR: 382.33 Ft
CHF: 411.85 Ft
GBP: 433.62 Ft
USD: 331.14 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 32360 Ft
MOL: 3100 Ft
RICHTER: 9690 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.22: Túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat a felhőzetben. Sokfelé várható (napközben átmenetileg kevesebb helyen) csapadék: az esőből havas esőbe, havazásba váltás határa tovább tolódik kelet, délkelet felé - legkésőbb és legkisebb eséllyel a határ menti területeken történhet halmazállapot-váltás. A kialakuló hótakaró síkvidéken olvadozni fog! Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben kísérhetik erős, viharos lökések. Hajnalban -2 és +3, kora délután -1 és +5 fok között alakul a hőmérséklet.
2025.11.23: Nagyrészt borult idő várható, majd nyugat felől nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Egyre kevesebb helyen, gyengülő intenzitással valószínű havas eső, havazás, ami legtovább az északkeleti országrészben tarthat ki. Az északnyugati, nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalban -5 és +2, kora délután -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Általában hideg, a délkeleti tájakon azonban még inkább meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás, növekedhet a reakcióidő. (2025.11.21)
Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben
Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák, 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma.
Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, mielőtt átmenetileg megszűnik a csapadék.
Egy hullámzó frontrendszer, majd a hétvégén egy mediterrán ciklon vonul át hazánk felett.
Japánba az árfolyam miatt olcsóbb lett a mindennapi szolgáltatás és a vásárlás, ez rengeteg turistát vonz.
Érik a komoly fordulat az időjárásban: kiadták a jelzést, ekkor csap le a havazás az egész országban
A legfrissebb előrejelzések szerint a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében várható havas eső.
A Pénzcentrumnak adott interjúban Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója arról is beszél, reális-e Budapest számára, hogy Bécs és Prága nyomába érjen a...
Az Eventrend Group friss Turistamonitor-kutatásából kiderült, hogyan döntenek ma a turisták Budapesten, mit keresnek a városban és mely területeken látnak fejlődési lehetőséget.
Csütörtökön csapadék érkezik, péntekre pedig több dunántúli vármegyében már havazásra kell számítani.
Délelőtt még több helyen napos idő ígérkezik, de a ködös, felhős tájakon csak lassan javulnak a látási viszonyok.
Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket
Egyre több német város tiltja ki az elektromos rollereket a tömegközlekedési járművekről, a problémát Magyarországon is felvetették már a közlekedési társaságok.
Marseille-ben, Franciaország legizgalmasabb városában új éttermi hullám alakítja át a fine dining fogalmát.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2026 augusztusában évszázados élmény vár azokra, akik hajlandók néhány órát utazni:
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
Magyarország csúnyán lemaradt nemcsak az életszínvonal indexben legelől álló európai országokhoz képest, hanem a régiónk országaihoz viszonyítva is.
A Wizz Air újabb bővítést jelentett be Budapesten: 2025 decemberétől három, 2026 elejétől további három új célállomás kerül a kínálatba,
A balatoni strandok jelentős forgalom- és bevételcsökkenést könyvelhettek el 2025 nyarán, elsősorban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
