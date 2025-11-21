Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 21.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. november 21., péntek.

Névnap

Olivér

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.33 Ft

CHF: 411.85 Ft

GBP: 433.62 Ft

USD: 331.14 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 32360 Ft

MOL: 3100 Ft

RICHTER: 9690 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.22: Túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat a felhőzetben. Sokfelé várható (napközben átmenetileg kevesebb helyen) csapadék: az esőből havas esőbe, havazásba váltás határa tovább tolódik kelet, délkelet felé - legkésőbb és legkisebb eséllyel a határ menti területeken történhet halmazállapot-váltás. A kialakuló hótakaró síkvidéken olvadozni fog! Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben kísérhetik erős, viharos lökések. Hajnalban -2 és +3, kora délután -1 és +5 fok között alakul a hőmérséklet.

2025.11.23: Nagyrészt borult idő várható, majd nyugat felől nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Egyre kevesebb helyen, gyengülő intenzitással valószínű havas eső, havazás, ami legtovább az északkeleti országrészben tarthat ki. Az északnyugati, nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalban -5 és +2, kora délután -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Általában hideg, a délkeleti tájakon azonban még inkább meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás, növekedhet a reakcióidő. (2025.11.21)

