Piaci munkát vállalt Novák Katalin, így a volt államfőnek immár nem folyósítják a havi 5,7 milliós "elnöki nyugdíjat".
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
A logisztikai területen dolgozó ügyintézők előtt jelentős karrierbeli előrelépési lehetőségek állnak a területen. A szállítási és raktározási folyamatokat koordináló vezetők a KSH 2024-es adatai alapján például akár bőven 1 millió forint felett kereshetnek, a szakmába való belépéshez pedig még diploma sem feltétlenül szükséges: az interneten több logisztikai ügyintéző tanfolyam fellelhető, ezek pedig olyan gyakorlati és elméleti tudást adhatnak, amelyek a munkáltatók számára is elfogadottak és relevánsak.
Egy logisztikai ügyintéző a szállítási és raktározási folyamatokat koordinálja. Nemcsak a beszállítókkal, szállítókkal tart kapcsolatot, hanem a vevőkkel is, ezzel biztosítva a termékek időben történő szállítását. Ezen kívül részt vesz a raktárkészlet kezelésében, és gondoskodik a szállítási dokumentáció rendben tartásáról is.
Mindehhez a logisztikusnak természetesen szüksége van logisztikai és raktárkezelési ismeretekre, illetve táblázatkezelő és vállalatirányítási (például szoftver) rendszereket is magabiztosan kell tudnia használni.
A KSH 2024-es adatai alapján egy szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetőjének 30 év alatt van a legalacsonyabb bruttó átlagkeresete, ami még így is 761 382 forintot jelent, míg a legnagyobb fizetést a 40 és 49 éves kor közötti kollégák kapják, ami átlagosan bruttó 1 24 5237 forint. Érdemes azonban kiemelni, hogy ezek az adatok már a vezetőkre vonatkoznak, így erre inkább előrelépési lehetőségként lehet tekinteni.
Ez alapján válassz logisztikai ügyintéző tanfolyamot
Ehhez a munkához ajánlott elvégezni legalább egy néhány hónapos tanfolyamot. Ezekből az interneten számtalan különböző fellelhető, amik általában 3-6 hónap adják át a megfelelő gyakorlati tudást.
A képzéseket kifejezetten úgy alakították ki, hogy munka mellett is elvégezhetők legyenek, így a legtöbb esetben heti egy szombati, jellemzően online oktatással lehet számolni, ám bizonyos képzőhelyek akár hétköznap esti órákat is ajánlanak.
A tanfolyam kiválasztásakor arra is külön érdemes odafigyelni, hogy a sikeres vizsga olyan dokumentumot adjon, ami releváns lehet a logisztikai ügyintéző állást kínáló raktározási, szállítmányozási, fuvarozási munkáltatóknak is. Ez egy olyan – egyébként nem OKJ-s, de akkreditált – szakképesítést jelent, ami szerepel a felnőttképzési nyilvántartásban is.
Ennek ellenőrzésére érdemes indítani egy keresést a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) az adott tanfolyam weboldalán megadott azonosítószám alapján. Ha valóban bejegyezték az adott képzést, akkor ugyan nem adnak oklevelet, hivatalos, sorszámozott tanúsítványt igen. Amennyiben ez az ellenőrizhető sorszám mégsincs feltüntetve a weboldalon, mindig érdemes előre tájékozódni a megadott elérhetőségeken, hogy a sikeres vizsga után milyen dokumentumot állít ki a képzőhely.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Szintén nem elhanyagolható szempont, hogy a tanfolyamok ára zömében 130 000 és 185 000 forint között mozognak. Ezek tartalmazzák az oktatási díjat, a tananyagot és a vizsgafelkészítést, a legtöbb esetben pedig a vizsgadíjat is (ha ez utóbbi nincsen benne, a vizsga ára általában 20 000 – 30 000 forint között mozog). Sokszor részletfizetésre is van lehetőség, azonban így könnyen lehet, hogy a végösszeg nagyobb lesz, mintha egyben fizetnénk.
A logisztikai ügyintézői munka nagyon is piacképes szakma, így kifejezetten ajánlott frissen leérettségizett fiataloknak, akik a felsőoktatás helyett a lehető leggyorsabban szereznék meg a szükséges tudást a munkába álláshoz. Szintén való lehet azoknak, akik karrierváltáson gondolkodnak vagy a már meglévő tapasztalataikat egészítenék ki.
Ilyen most a logisztikai terület
Korábban a Pénzcentrum a DHL Express Hungary ügyvezetőjével, Vladimir Yatchenkoval beszélgetett többek között a logisztikai terület jelenlegi kihívásairól, fejlődő területeiről. A szakember szerint a COVID ellenére a globalizáció nem gyengül, hanem erősödik, a világ összekapcsoltsága rekordmagas szinten áll. A nemzetközi ranglistán Magyarország a 15. helyen szerepel, megelőzve több régiós versenytársat, ami mutatja, hogy hazánk egyre fontosabb szerepet tölt be a globális kereskedelemben.
A pandémia azonban rávilágított a logisztika alulfinanszírozottságára, így azóta jelentős előrelépés történt: a digitalizáció és a kapacitásbővítés mellett a DHL kiemelten fejleszti a technológiai és a fenntarthatósági beruházásokat. Ezek a lépések nemcsak hatékonyabbá, hanem rugalmasabbá és ellenállóbbá teszik az ellátási láncokat.
Yatchenko hangsúlyozta, hogy a logisztika érzékeny a geopolitikai válságokra, amelyek könnyen láncreakciót indíthatnak el a globális kereskedelemben. A DHL saját légiforgalmi hálózatának köszönhetően azonban képes gyorsan átterelni a szállítmányokat, biztosítva a szolgáltatás folyamatosságát. A vállalat célja, hogy ügyfelei még bizonytalan időkben is kapcsolódni tudjanak a világgazdasághoz.
Súlyos, ami kiderült a gödi akkugyár bővítéséről: hiába az ígéret, rengeteg magyart hagynak az út szélén
Figyelemre méltó, hogy a támogatási szerződés nem tartalmaz új munkahelyek létrehozására vonatkozó előírást, csak a meglévő állomány megtartását.
Újabb dolgozók elégelték meg a siralmas fizetéseket: asztalra csap a szakszervezet, tüntetést szerveznek
A szakszervezeti vezető jelezte, hogy újabb tiltakozó akciókat terveznek
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
A tervezettől drasztikusan elmaradó gazdasági növekedés és a magasabb inflációs szint miatt a várható emelések mértéke jelenleg bizonytalan, most is zajlik a béralku.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
Egyre több magyar állás kerül veszélybe az automatizáció miatt. Megmutatjuk, mely munkakörök tűnhetnek el 2034-ig – és hol maradhat esély a dolgozóknak.
A tudásalapú önkéntesség nemcsak a nonprofit szervezeteknek jelent értéket, hanem a vállalatoknak is komoly versenyelőnyt biztosít a tehetségekért folyó versenyben.
Egy hétig feküdt a kórházban az ajkai erőmű dolgozója, végül a szervezete vasárnap feladta a küzdelmet. A cég közleményt adott ki az ügyben.
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
Döbbenetes, de igaz: vásárlóerő-paritáson számolva egy bécsi Lidl-eladó gyakorlatilag annyit keres, mint egy budapesti dolgozó.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
2600 eurót, azaz napi árfolyamon átszámolva közel 1 millió forintot ér az ausztriai raktáros fizetése.
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés
Sokakat vonz az esküvőszervezés, azonban nagyon nem mindegy, hogy milyen tanfolyamba kezdünk bele a szükséges tudás megszerzéséhez.
A legrosszabbul kereső fizikai munkások továbbra is az ország keleti megyéiben élnek: Szabolcs-Szatmár-Beregben és Borsod-Abaúj-Zemplénben.
A Palantir Technologies második alkalommal indítja el a középiskolát végzett fiataloknak szóló Meritocracy Fellowship programját.
A fizikai munkavállalók megbízhatósága ma a magyar munkaerőpiac egyik legégetőbb kérdés.
A vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók 55 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez az arány 6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábban mért szintnél.
A börtönőrök bére az utóbbi években jelentősen emelkedtek, ám ezért alkalmassági teszteken, valamint egy több hónapos kiképzésen kell részt venniük a jelentkezőknek.
A LIGA Szakszervezetek üdvözli az Európai Unió Bírósága azon mai döntését, amely megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét.
Újabb dolgozók elégelték meg a siralmas fizetéseket: asztalra csap a szakszervezet, tüntetést szerveznek
A tiltakozás időpontja szimbolikus: 150 évvel ezelőtt ezen a napon született Klebelsberg Kuno kultuszminiszter.
Az amerikai szenátus elfogadta azt a megállapodást, amely véget vethet a rekordideje tartó kormányzati leállásnak, amely október 1. óta tart.
Szektorok szerinti bontásban jelentős különbségek figyelhetőek meg az álláspiacon.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.