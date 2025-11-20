Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés

A logisztikai területen dolgozó ügyintézők előtt jelentős karrierbeli előrelépési lehetőségek állnak a területen. A szállítási és raktározási folyamatokat koordináló vezetők a KSH 2024-es adatai alapján például akár bőven 1 millió forint felett kereshetnek, a szakmába való belépéshez pedig még diploma sem feltétlenül szükséges: az interneten több logisztikai ügyintéző tanfolyam fellelhető, ezek pedig olyan gyakorlati és elméleti tudást adhatnak, amelyek a munkáltatók számára is elfogadottak és relevánsak.

Egy logisztikai ügyintéző a szállítási és raktározási folyamatokat koordinálja. Nemcsak a beszállítókkal, szállítókkal tart kapcsolatot, hanem a vevőkkel is, ezzel biztosítva a termékek időben történő szállítását. Ezen kívül részt vesz a raktárkészlet kezelésében, és gondoskodik a szállítási dokumentáció rendben tartásáról is.

Mindehhez a logisztikusnak természetesen szüksége van logisztikai és raktárkezelési ismeretekre, illetve táblázatkezelő és vállalatirányítási (például szoftver) rendszereket is magabiztosan kell tudnia használni.

A KSH 2024-es adatai alapján egy szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetőjének 30 év alatt van a legalacsonyabb bruttó átlagkeresete, ami még így is 761 382 forintot jelent, míg a legnagyobb fizetést a 40 és 49 éves kor közötti kollégák kapják, ami átlagosan bruttó 1 24 5237 forint. Érdemes azonban kiemelni, hogy ezek az adatok már a vezetőkre vonatkoznak, így erre inkább előrelépési lehetőségként lehet tekinteni.

Ez alapján válassz logisztikai ügyintéző tanfolyamot

Ehhez a munkához ajánlott elvégezni legalább egy néhány hónapos tanfolyamot. Ezekből az interneten számtalan különböző fellelhető, amik általában 3-6 hónap adják át a megfelelő gyakorlati tudást.

A képzéseket kifejezetten úgy alakították ki, hogy munka mellett is elvégezhetők legyenek, így a legtöbb esetben heti egy szombati, jellemzően online oktatással lehet számolni, ám bizonyos képzőhelyek akár hétköznap esti órákat is ajánlanak.

A tanfolyam kiválasztásakor arra is külön érdemes odafigyelni, hogy a sikeres vizsga olyan dokumentumot adjon, ami releváns lehet a logisztikai ügyintéző állást kínáló raktározási, szállítmányozási, fuvarozási munkáltatóknak is. Ez egy olyan – egyébként nem OKJ-s, de akkreditált – szakképesítést jelent, ami szerepel a felnőttképzési nyilvántartásban is.

Ennek ellenőrzésére érdemes indítani egy keresést a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) az adott tanfolyam weboldalán megadott azonosítószám alapján. Ha valóban bejegyezték az adott képzést, akkor ugyan nem adnak oklevelet, hivatalos, sorszámozott tanúsítványt igen. Amennyiben ez az ellenőrizhető sorszám mégsincs feltüntetve a weboldalon, mindig érdemes előre tájékozódni a megadott elérhetőségeken, hogy a sikeres vizsga után milyen dokumentumot állít ki a képzőhely.

Szintén nem elhanyagolható szempont, hogy a tanfolyamok ára zömében 130 000 és 185 000 forint között mozognak. Ezek tartalmazzák az oktatási díjat, a tananyagot és a vizsgafelkészítést, a legtöbb esetben pedig a vizsgadíjat is (ha ez utóbbi nincsen benne, a vizsga ára általában 20 000 – 30 000 forint között mozog). Sokszor részletfizetésre is van lehetőség, azonban így könnyen lehet, hogy a végösszeg nagyobb lesz, mintha egyben fizetnénk.

A logisztikai ügyintézői munka nagyon is piacképes szakma, így kifejezetten ajánlott frissen leérettségizett fiataloknak, akik a felsőoktatás helyett a lehető leggyorsabban szereznék meg a szükséges tudást a munkába álláshoz. Szintén való lehet azoknak, akik karrierváltáson gondolkodnak vagy a már meglévő tapasztalataikat egészítenék ki.

Ilyen most a logisztikai terület

Korábban a Pénzcentrum a DHL Express Hungary ügyvezetőjével, Vladimir Yatchenkoval beszélgetett többek között a logisztikai terület jelenlegi kihívásairól, fejlődő területeiről. A szakember szerint a COVID ellenére a globalizáció nem gyengül, hanem erősödik, a világ összekapcsoltsága rekordmagas szinten áll. A nemzetközi ranglistán Magyarország a 15. helyen szerepel, megelőzve több régiós versenytársat, ami mutatja, hogy hazánk egyre fontosabb szerepet tölt be a globális kereskedelemben.

A pandémia azonban rávilágított a logisztika alulfinanszírozottságára, így azóta jelentős előrelépés történt: a digitalizáció és a kapacitásbővítés mellett a DHL kiemelten fejleszti a technológiai és a fenntarthatósági beruházásokat. Ezek a lépések nemcsak hatékonyabbá, hanem rugalmasabbá és ellenállóbbá teszik az ellátási láncokat.

Yatchenko hangsúlyozta, hogy a logisztika érzékeny a geopolitikai válságokra, amelyek könnyen láncreakciót indíthatnak el a globális kereskedelemben. A DHL saját légiforgalmi hálózatának köszönhetően azonban képes gyorsan átterelni a szállítmányokat, biztosítva a szolgáltatás folyamatosságát. A vállalat célja, hogy ügyfelei még bizonytalan időkben is kapcsolódni tudjanak a világgazdasághoz.